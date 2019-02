Annuncio

Molti segni come l'Ariete, il Pesci ed il Toro potrebbero avere dei problemi a livello sentimentale o semplicemente il morale a terra, mentre il lavoro potrebbe essere difficoltoso per il Cancro e il Capricorno. Di seguito, le previsioni per tutti i segni dello zodiaco.

L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete abbastanza perplessi per il comportamento del partner, e potreste non avere le carte necessarie per fare molto. L'importante è che non siate voi i responsabili del malumore che aleggia per casa. Chiaritevi il prima possibile.

Toro: non sarete ancora pronti per affrontare il partner faccia a faccia, e questo potrebbe portare soltanto a dei peggioramenti che potrebbero tradursi in un allontanamento.

Forse è il momento di staccare la spina al lavoro e fare qualcosa per la vostra vita di coppia.

Gemelli: il piccolo sforzo a cui vi siete deliberatamente sottoposti potrebbe esservi di aiuto per un acquisto importante, che magari dovrete assolutamente fare per la casa o comunque per agevolare la vostra vita movimentata.

Cancro: l'eros vi ha fatto sfuggire di mano il lavoro. Mercoledì si renderà necessaria la vostra collaborazione con i colleghi o potrebbero esserci guai in vista da non sottovalutare. Prestate attenzione a come organizzate la vostra mattinata lavorativa.

Leone: avrete deciso che la cosa migliore è rifugiarvi nella totale indifferenza di ciò che vi circonda, ma se le probabilità di rivedere qualcuno di vecchia data sono molte forse sarebbe meglio essere più "aperti" alle nuove prospettive.

Vergine: Probabilmente potreste avere l'impressione di non essere abbastanza esperti nell'organizzazione della vostra vita, ma non è proprio così. Più che altro, avrete una giornata in cui non riuscirete a stare dietro a niente, per il momento.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la settimana procede bene, e non avrete motivo di lamentarvi. Tuttavia, troverete qualcosa che non vi andrà giù, anche qualcosa di banale, e vi troverete a polemizzare per questo come se fosse qualcosa di vitale importanza. Rilassatevi.

Scorpione: sarà una di quelle giornate in cui regnerà sovrana la tranquillità. ma non fatevi cullare facilmente dalla quiete prima della tempesta. Ci potrebbero essere dei dissapori in famiglia, anche se infine non sarà poi così grave come si pensava in precedenza.

Sagittario: il mercoledì si prospetta molto hot, con voi seducenti ed un partner che si lascerà sedurre facilmente. Meno movimentato il livello lavorativo, ma potrebbero esserci degli incarichi che fareste meglio ad accettare.

Capricorno: finalmente capirete che per il momento è meglio andarci piano con il lavoro, e non strafare. Tutti hanno il loro momento "no" e stavolta sembra proprio arrivato il vostro turno. State tranquilli, è soltanto una nuvola passeggera.

Acquario: un po' sottotono a causa di qualche litigio, ma tutto sommato avrete il sangue freddo necessario per affrontare una giornata di lavoro in modo del tutto sereno. Forse sarà il partner a trasmettervi sicurezza, oppure sarete voi stessi forti abbastanza da tenere la testa alta.

Pesci: un piccolo sorriso potrebbe essere il primo passo fuori dal periodo "blu" che state vivendo. Nel frattempo uscite e fatevi vedere da alcuni amici che non incontravate da tempo: sapranno come farvi divertire e sentire al centro dell'attenzione.