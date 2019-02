Annuncio

Questa domenica vedrà i nati sotto il segno dei Pesci parecchio nervosi, mentre per il Leone sarà una giornata negativa. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni dedicate alla giornata del 24 febbraio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: per chi lavora in proprio questo sarà un periodo pieno di dubbi. Siete indecisi se proseguire o meno perchè non avete ottenuto i risultati sperati. Il consiglio è quello di non essere troppo frettolosi o ansiosi. Prima di prendere una decisione riflettete bene e fatevi consigliare da chi vi sta a cuore.

Toro: se state vivendo alcuni conflitti in ambito familiare, questa domenica creerà le condizioni giuste per risolverli. Se qualcosa con il partner sembra andare male e se certe parole vi hanno deluso, parlatene e non tenetevi tutto dentro.

Gemelli: se state vivendo una fase di tensione a livello lavorativo, dovrete evitare di scaricare il nervosismo in famiglia o con il partner. Qualcuno ha perso di recente una persona importante e potrebbe essere molto malinconico. Purtroppo questo nervosismo potrebbe durare fino alla fine del mese.

Cancro: in questo periodo siete molto più propensi a dimostrare i vostri sentimenti. Se state affrontando un problema lavorativo, potreste risolvere ogni questione grazie al vostro modo di fare molto convincente.

Leone: in amore state vivendo una fase molto critica, piena di cattivi pensieri. Il consiglio è quello di uscire di casa e svagarsi con gli amici. Non date troppa importanza a chi non vi merita.

Socializzare con gli altri vi aiuterà a ritrovare la grinta che vi contraddistingue.

Vergine: domenica 24 febbraio non sarà una giornata rilassante. State mettendo una persona alla prova, volete capire se veramente potete avanti la vostra relazione in completa fiducia. Alcuni potrebbero rendersi conto di aver avuto dei dubbi completamente infondati.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: se avete delle scelte lavorative da fare, fatelo adesso e non rimandate. Alcuni hanno iniziato dei progetti ed hanno paura di non riuscire a portarli a termine. Dovrete essere molto pazienti: ci vorrà del tempo prima di raccogliere i frutti.

Scorpione: l'Oroscopo favorisce la vostra serenità, ma dovrete essere voi a guardare la vita in maniera più positiva e ottimista.

Cercate di essere voi i primi a fare dei passi avanti, piuttosto che pretendere sempre che siano gli altri a venirvi incontro.

Sagittario: quella di domenica 24 febbraio sarà una giornata molto pesante a livello lavorativo: avete diversi impegni e progetti da portare avanti. Potrebbero venirsi a creare anche delle discussioni con il partner, ma nulla di così grave.

Capricorno: la giornata non sarà molto attiva per voi: attendete risposte che sembrano non voler arrivare ed anche in ambito sentimentale sembra esserci calma piatta. Chi ha una relazione da tempo potrebbe sentirsi annoiato.

Acquario: avete voglia di cambiamenti e forse alcuni rapporti potranno essere rivisti. In ambito economico la fortuna sarà dalla vostra. Buttatevi a capofitto su nuovi progetti che potrebbero regalarvi parecchie soddisfazioni.

Pesci: ben presto potreste togliervi una bella soddisfazione. Se volete conquistare qualcuno, sfruttate questa giornata di domenica. Chi invece ha già una relazione, potrebbe chiedere di ricevere maggior attenzione.