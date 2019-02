Annuncio

Ultimo giorno del mese di febbraio 2019. Ci lascia ufficialmente questo periodo è ne parte uno nuovo. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 28 febbraio 2019 e vediamo quali cambiamenti ci saranno in questo ultimo giorno del mese. Amore, lavoro e salute saranno assoluti protagonisti.

Ariete: in amore, chi vive storie che sono al termine deve stare attento in questa particolare giornata, ci saranno tensioni che potrebbero concludere definitivamente la relazione. Nel lavoro sarà la classica giornata con alcune difficoltà che devono essere gestite con prudenza. Non preoccupatevi troppo. Fisico da tenere sotto controllo.

Toro: per i sentimenti giornata valida, la Luna insieme a Marte sono favorevoli e torna una buona passionalità.

Nel lavoro aumentano i risultati, dal punto di vista economico dovete cercare di recuperare quello che i mesi passati hanno tolto. Forma fisica positiva.

Gemelli: a livello sentimentale Luna che non è più opposta e anche se l'amore in questa fase è in revisione la giornata promette bene. Nel lavoro sembra che tutto non vada come vorreste, una proposta potrebbe sconvolgervi la giornata. Recupero per il fisico.

Cancro: in amore abbiamo il Sole e Marte favorevoli, se ci sono stati preoccupazioni o disagi ora si possono superare. A livello lavorativo le vostre idee vengono apprezzate, in questo momento potreste essere fortemente in bilico tra passato e futuro. Recupero parziale per il fisico.

Leone: per i sentimenti situazione a vostro vantaggio, in questo periodo dovete fare soltanto attenzione alle questioni economiche che potrebbero rovinare alcuni rapporti.

Nel lavoro è importante fare tutto con attenzione, potrebbero arrivare vittorie. Evitate solo di alimentare alcune polemiche. Fisico che vi chiede di non stancarvi troppo.

Vergine: per i sentimenti Luna favorevole, c'è una bella emozione in questo periodo che gioca a vostro favore. Nel lavoro le attività risentono di una buona fortuna. È probabile che dobbiate chiedere un piccolo aiuto a qualcuno. Contratti da rivedere. Stanchezza per il fisico.

Previsioni 28 febbraio: la giornata dei segni

Bilancia: a livello amoroso le prossime giornate sono di grande importanza, attenzione solo alcune tensioni che potrebbero tornare. Nel lavoro, se partite adesso con qualcosa di nuovo dovete affrontare nuove idee e nuovi ideali, attenzione a non cambiare troppo.

Fisico che chiede maggiore tranquillità.

Scorpione a livello amoroso l'ultimo giorno di febbraio porterà qualche stanchezza in più, in particolare al mattino. Chi ha vissuto una crisi potrebbe accontentarsi di una relazione 'part-time'. A livello lavorativo buone le idee che avete ora, ma cercate di fare le cose con molta calma, senza far precipitare gli eventi. Il fisico va meglio.

Sagittario: in amore questo fine mese vedrà una giornata che porterà ancora una volta emozioni importanti. Nel lavoro, se avete un'attività commerciale o lavorate a provvigione potreste andare incontro a qualcosa che non va come vorreste. Chi ha cambiato attività riprende a darsi da fare. Il fisico va meglio.

Capricorno: per i sentimenti in questa giornata potrebbe arrivare una buona soluzione, una conferma che farà bene al vostro rapporto. Nel lavoro ascoltate le nuove proposte, per qualcuno è arrivato il momento di farsi valere. Agitazione per il fisico.

Acquario: in amore giornata interessante e che porta buone novità, spendetela al meglio. A livello lavorativo il periodo è migliore per dimenticare qualcosa di sbagliato. Se pensate che un gruppo di lavoro vi abbia fatto un torto potreste anche decidere di andarvene. Recupero per il fisico.

Pesci: per i sentimenti, gli incontri che si fanno in questo periodo sono interessanti, Venere dal 26 marzo sarà nel vostro segno e quindi fin da ora datevi da fare. Nel lavoro, coloro che hanno percorso qualcosa di nuovo devono fare tutto con cautela, ci sono delle tensioni. Il fisico va molto meglio, attenzione solo ad alcuni punti deboli.