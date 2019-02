Annuncio

La prima settimana di marzo sarà molto particolare per i nati sotto il segno della Bilancia, i quali dovranno vedersela con nuovi progetti in ballo. I Pesci, invece, dovranno pensare ad alcune decisioni importanti da prendere. Scopriamo le previsioni degli astri per la settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 marzo.

Da Ariete a Vergine

Ariete: purtroppo Saturno potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote. Potrebbero presentarsi nuovi occasioni di lavoro, ma dovrete essere pronti ad un grande cambiamento. In amore, potreste recuperare un rapporto che stava procedendo nella direzione sbagliata.

Toro: state attraversando un periodo di riflessione. Alcuni stanno cercano di capire gli errori commessi in passato per evitare di ripeterli in futuro.

Sul lavoro, avete avuto qualche piccolo problema ma adesso la situazione sembra essersi ristabilita. Sabato 9 e domenica 10 marzo saranno le giornate più adatte per fare nuove conoscenze.

Gemelli: i nati sotto il segno dei Gemelli saranno un po' sottotono in questa settimana da lunedì 4 a domenica 10 marzo. Qualcuno potrebbe aver accusato un fastidio fisico, mentre altri riscontreranno dei problemi dal punto di vista economico. La giornata di giovedì 7 marzo sarà la più movimentata.

Cancro: il mese di marzo vi regalerà molte emozioni. Mercurio, però, potrebbe ostacolare il vostro cammino. A partire dal 4 marzo, potreste ritrovarvi in situazioni complicate che riuscirete a superare solo grazie alla vostra astuzia.

La settimana sarà movimentata anche dal punto di vista sentimentale.

Leone: qualche cambiamento imminente potrebbe esserci nella vostra vita in questa settimana che va dal 4 al 10 marzo. Negli ultimi tempi non vi siete sentiti molto soddisfatti e gratificati, ma adesso qualcosa potrebbe cambiare.

Vergine: se avete sofferto di qualche problema di salute, già da martedì inizierete a stare meglio. Marte, infatti, abbandonerà il vostro segno e ritroverete così un po' di serenità. Venerdì 8 marzo sarà la giornata migliore per le relazioni d'amore.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: per la Bilancia, la settimana che va dal 4 al 10 marzo vedrà Mercurio e Venere in opposizione. Nella vita di tutti i giorni potrebbero esserci alcune piccole complicazioni.

Tra lunedì e martedì ci sarà una condizione di stress abbastanza particolare. Sabato e domenica cercate di essere totalmente sinceri in amore.

Scorpione: siete un segno particolarmente vincente. Grazie al vostro carisma riuscite a tirarvi fuori da ogni situazione complicata. Potreste decidere di intraprendere nuovi percorsi lavorativi. Grandi progetti con il partner: forse un matrimonio o una convivenza. Mercoledì 6 e giovedì 7 marzo saranno le giornate più tranquille.

Sagittario: Venere e Luna nel vostro segno vi porteranno nuova serenità ed emozioni. Cercare di fare ogni cosa con grande serenità e senza troppe aspettative. In amore dovrete dare più attenzione al vostro partner che potrebbe sentirsi trascurato.

Capricorno: la prima settimana di marzo inizierà a rallentatore per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Cercate di prendervi una pausa per riflettere su ciò che veramente volete. Non date sempre tutto per scontato. Giovedì 7 e venerdì 8 saranno le giornate più fortunate delle settimana.

Acquario: avete in ballo diversi progetti, la cui realizzazione concreta avverrà, però, ad aprile. Avete voglia di amare e di iniziare una nuova relazione. Ponderate bene ogni situazione e non gettatevi a capofitto sulle novità. Domenica sarà dedicata al relax.

Pesci: siete delle persone piene di grandi risorse, desiderate aiutare gli altri e infondere energia positiva. In molte situazioni, voi costituite l'ago della bilancia. Siate pronti a sacrificarvi e a dedicare le vostre energie al lavoro: i vostri sforzi potrebbero essere ricompensati lautamente.