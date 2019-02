Annuncio

Annuncio

Nella prima settimana di marzo il Capricorno sarà decisamente sereno, mentre il Cancro dovrà vedersela con alcune scelte. Scopriamo le previsioni degli astri per venerdì 1 marzo.

Da Ariete a Vergine

Ariete: il nuovo mese di marzo vi regalerà maggiore energia e serenità. Avrete delle ottime idee da mettere in pratica e il vostro atteggiamento insieme alle giuste intuizioni vi farà ottenere grandi risultati. Se siete single potrebbe presto nascere un nuovo amore.

Toro: le stelle sono dalla vostra parte, ma avrete diverse scelte da fare. Nell'ultimo periodo si sono presentate diverse opportunità per voi, ma adesso dovrete decidere su quale opzione orientarvi. Purtroppo dovrete fare i conti anche con i vostri limiti economici.

Annuncio

Gemelli: per i nati sotto il segno dei Gemelli, il 1° marzo sarà tutt'altro che favorevole. Qualcuno potrebbe sentirsi nervoso senza motivo e prendersela con chi non ha fatto nulla. Cercate di non esagerare con le parole e mettete in conto un possibile calo fisico.

Cancro: in questa giornata il vostro segno è tra i migliori dello zodiaco. State valutando l'ipotesi di un trasferimento. Se un progetto si è chiuso in malo modo, adesso potrebbero arrivare nuove buone occasioni.

Leone: il 1° marzo sarà molto propizio per voi dal punto di vista degli astri. Se siete single da molto tempo potreste trovare un nuovo amore. Chi ha invece una relazione da tempo potrebbe ritrovare un pò di complicità, che nel corso del tempo si era persa.

Annuncio

I migliori video del giorno

Vergine: state entrando in una fase di netto recupero. Nelle ultime settimane non siete stati molto positivi, ma adesso alcuni di vi potrebbero ottenere un grande successo. Tutte le opposizioni che sembrano avervi bloccato spariranno. Sia nel campo sentimentale che lavorativo potreste essere chiamati a prendere delle decisioni importanti.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: alcuni di voi cercheranno di chiarire diverse situazioni sentimentali 'ambigue' nella giornata di venerdì 1 marzo. Se avete avuto delle discussioni importanti adesso è il momento di arrivare al dunque. State attendendo delle risposte anche in ambito lavorativo.

Scorpione: i nati sotto il vostro segno zodiacale sono attirati dalle 'cose misteriose'.

Annuncio

Qualcuno si ritroverà ad avere qualche problema di lavoro, facilmente superabile. Prestate attenzione alla vostra salute che in questo periodo non è al top.

Sagittario: il vostro umore potrebbe non essere al massimo in questa giornata di venerdì 1 marzo. Il vostro malumore potrebbe portare a dei litigi all'interno della vita di coppia. Anche con la famiglia qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto. Portate pazienza, questo sarà solo un breve periodo.

Capricorno: siete molto sereni e state cercando di chiudere tutte le relazioni che non vanno per come volete. Alcuni hanno deciso di fare buon viso a cattivo gioco, soprattutto in ambito lavorativo. Nel mese di marzo vi troverete alle prese con delle grandi scelte.

Acquario: tendenzialmente siete delle persone molto ribelli. Alcuni vorrebbero dare una svolta alla propria vita e magari stanno pensando di cambiare città. Chi convive potrebbe dover fare i conti con diverse spese economiche.

Pesci: venerdì 1 marzo Luna sarà dissonante. La giornata non sarà estremamente complicata, anche se potreste non aver molta voglia di darvi da fare in ambito lavorativo. Il vostro partner potrebbe aiutarvi a ritrovare la vitalità che avete perso.