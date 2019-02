Annuncio

Manca poco per il nuovo mese dell'anno 2019. Di seguito, le previsioni del mese di marzo per tutti i nati sotto il segno dei Gemelli. Leggiamo l'Oroscopo con salute, amore e Lavoro nel periodo compreso tra il primo ed il 31 marzo. I Gemelli, nel mese di febbraio, hanno vissuto dei cambiamenti a livello professionale, è stato possibile superare alcune frasi non semplici e gestire delle situazioni a livello aziendale. Non sono mancati indecisioni ed incertezze che hanno reso il percorso complesso da gestire. In campo lavorativo non sono mancate tensioni, reduci anche dal mese precedente. Vi siete sentiti poco coinvolti a livello sentimentale, questo ha fatto sì che non ci fosse un buon recupero amoroso.

In campo salutare avete vissuto una fase meno faticosa, non sono comunque mancati dei malesseri, soprattutto nella parte conclusiva del periodo.

Nel mese di marzo vivrete un momento migliore a livello salutare, dei problemi nati in precedenza resterà soltanto una sensazione di stress. Sentite ancora la necessità di nuove certezze, anche se non mancheranno delle novità che potrebbero crearvi agitazione. A livello professionale il mese sarà invece importante, potete portare avanti degli accordi e dei rapporti non troppo semplici da gestire. In campo amoroso potrete risentire delle difficoltà vissute a livello lavorativo e salutare, cercate comunque di non riversare i vostri problemi nella vita di coppia. Leggiamo di seguito le previsioni astrologiche che riguardano il lavoro e l'amore per i nati gemelli per quel che riguarda il mese di marzo.

Oroscopo marzo 2019: lavoro amore per i Gemelli

Come anticipato, a livello lavorativo, il mese entrante sarà importante per concludere degli accordi. Non sarà facile gestire alcune relazioni e collaborazioni che potrebbero, anzi, crearvi dei problemi. Nella parte centrale del periodo non mancheranno occasioni da valutare che potrebbero portarvi soddisfazioni nei prossimi mesi.

In campo sentimentale, potreste sentirvi agitati a causa di questioni esterne al rapporto di coppia. Potreste non riuscire a dare le attenzioni necessarie al partner e questo potrebbe generare delle incomprensioni. Il transito di Venere nella parte centrale del periodo garantirà la possibilità di discutere e chiarire alcune situazioni complesse.

Cercate di avere maggiore pazienza, che sarà necessaria anche nel mese di aprile.