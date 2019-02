Annuncio

Prosegue il mese di febbraio. Come si concluderà il secondo mese dell'anno? Ecco le previsioni per quanto con l'amore, la salute e lavoro dal lunedì 18 a giovedì 28 febbraio 2019.

Oroscopo di fine febbraio

Ariete: in questo periodo non sarà semplice affrontare diverse situazioni. Sentite la necessità di recuperare, anche se fino al concludersi del periodo potreste avvertire della tensione. In campo lavorativo, i nuovi progetti sono favoriti. Per quanto riguarda l'amore, sentite il bisogno di chiarezza da parte del vostro partner.

Toro: la parte centrale della terza settimana di febbraio sarà la migliore per fare delle proposte. In campo amoroso, diversi sono i pianeti dalla vostra parte. Con Venere e Saturno in ottimo aspetto, vivrete delle belle occasioni.

Per quanto riguarda il lavoro, il sole è favorevole e possono arrivare delle buone occasioni.

Gemelli: periodo interessante per il segno, anche se la prima parte sarà sottotono. In campo lavorativo potrebbero esserci delle discussioni. Cercate di essere diplomatici. Per quanto riguarda l'amore, è un momento importante, soprattutto nel weekend potrete fare dei buoni incontri.

Cancro: non mancheranno tensioni in questo periodo. Soprattutto sul lavoro, potreste arrabbiarvi per questioni irrisolte. In amore, con Venere opposta, vi sentite agitati. Le stelle sono incerte.

Leone: avete voglia di amare, anche se non mancheranno delle discussioni con il proprio partner. Nel weekend vivrete delle belle giornate.

Le complicazioni sembrano essere superate. In campo lavorativo cercate di prendere delle iniziative. Buone le intuizioni con la luna nel segno nella prima parte del periodo.

Vergine: con Venere favorevole, vivete bei momenti in campo sentimentale. Nel weekend non mancherà un'ottima energia. In campo lavorativo, soprattutto nella parte centrale, potrete fare passi avanti, è un momento di rilancio.

Gli altri 6 segni

Bilancia: con la luna nel segno sarà un buon periodo, fino al weekend. In campo lavorativo cercate di tenere tutto sotto controllo, non spendete troppo in questo periodo. Per quanto riguarda il lato sentimentale, dovete comprendere ciò che desiderate, in questo modo sarete più certi.

Scorpione: la prima parte del periodo sarà sottotono, mentre nella parte centrale le stelle saranno dalla vostra parte. Con Venere positiva vi sentirete forti a livello sentimentale. Per quanto riguarda il campo professionale, potrebbero nascere delle incertezze.

Sagittario: il momento migliore sarà quello conclusivo, quando vi sentirete più forti. In campo lavorativo affrontate le diverse situazioni senza preoccuparvi delle conseguenze. Per quanto riguarda il campo sentimentale, in questo periodo, potreste chiarire alcune situazioni in sospeso e portare avanti il proprio rapporto.

Capricorno: con Venere nel segno vivrete una settimana positiva. In campo sentimentale nel weekend la Luna sarà nel segno e vi sentirete più forti. Per quanto riguarda il campo lavorativo, farete dei passi avanti importanti per quel che riguarda i vostri progetti.

Acquario: in questa settimana, potreste sentirvi agitati anche in campo sentimentale. Un buon recupero potrebbe esserci nella parte conclusiva del periodo.

Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno potrebbe porre fine ad alcune collaborazioni. Cercate di non stancarvi troppo, soprattutto nel weekend.

Pesci: diversi i pianeti favorevoli nel segno con Marte e Mercurio dalla vostra parte. Avrete delle buone idee in campo lavorativo. In campo sentimentale, soprattutto nel weekend, potreste vivere delle belle emozioni.