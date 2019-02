Annuncio

Primo fine settimana del mese di febbraio per tutti i segni dello zodiaco. Scopriamo quali sono le previsioni astrologiche con l'Oroscopo su lavoro, amore e salute per quanto riguarda le giornate di sabato 2 e domenica 3 febbraio 2019.

Ariete: in questo weekend la Luna sarà dissonante, non sarà quindi semplice gestire i rapporti amorosi. Non mancherà agitazione, soprattutto domenica provate a mantenere la calma.

Toro: Luna in stato interessante, vivrete un bel weekend a livello emozionale.

Nel lavoro, soprattutto domenica potrete prendere delle decisioni importanti per quanto riguarda il futuro.

Gemelli: in questo weekend le stelle sono dalla vostra parte e potrete recuperare una relazione in crisi.

In campo lavorativo, soprattutto domenica sarà una buona giornata.

Cancro: weekend complesso da gestire per il segno, considerata la posizione della Luna insieme a Venere. Per questo motivo potreste vivere dei momenti sottotono a livello sentimentale. Tensioni anche per quanto riguarda il campo lavorativo, soprattutto nella giornata di domenica.

Leone: quella di domenica sarà una giornata interessante da sfruttare al meglio. Il weekend in generale inizierà con qualche tensione, che verrà superata nei giorni successivi. In campo professionale potreste riscontrare delle insoddisfazioni.

Vergine: quella di sabato sarà una giornata importante per il segno per quanto riguarda le emozioni. Con Saturno in buon aspetto vivrete un buon weekend. Nel lavoro, cercate di non essere troppo critici.

Le previsioni per gli altri segni

Bilancia: domenica vivrete un risveglio particolarmente stressante, ci saranno delle questioni complesse da gestire in campo sentimentale.

Nel lavoro, in questo weekend dovete fare il punto della situazione.

Scorpione: con Venere in transito interessante potrete vivere un buon weekend per le emozioni. In campo lavorativo cercate di gestire la situazione al meglio e potrete vivere un buon recupero.

Sagittario: il weekend inizia bene, per migliorare nella giornata di domenica quando la Luna tornerà favorevole. Belle le stelle che riguardano il campo lavorativo, potrete fare degli incontri importanti.

Capricorno: in questo fine settimana potrete cogliere l'occasione per fare un po' di attività fisica e tenervi in forma. Per quanto riguarda l'amore, è possibile trovare delle soluzioni che vi facciano sentire meglio. In campo lavorativo nuove conoscenze potrebbero fare la differenza.

Acquario: situazione favorevole per quanto riguarda le giornate di sabato e domenica. In campo amoroso potrete fare dei passi avanti importanti. Per quanto riguarda il campo lavorativo avrete molti impegni da gestire.

Pesci: weekend di buon recupero per i nati Pesci, il cielo è favorevole soprattutto per l'amore. In campo sentimentale siete alla ricerca di soddisfazioni, che arriveranno nei prossimi giorni.