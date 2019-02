Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo di domani 4 febbraio 2019 anticipa come sarà la giornata del prossimo lunedì. Iniziamo con il sottolineare la presenza della classifica stelline in seno alle previsioni zodiacali riguardanti i primi sei segni. In bella mostra in questo contesto, quindi, l'incontro quotidiano con l'Astrologia del giorno applicata ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Diamo subito qualche interessante "assaggio" riguardante la giornata in esame evidenziando chi potrà godere dei benefici offerti dall'ambita posizione "top del giorno" e chi invece dovrà stare "alla finestra".

Leggi anche Oroscopo settimanale dal 4 al 10 febbraio: la classifica favorisce Ariete e Leone

A fare letteralmente "faville" sarà il Leone, fortunatissimo in amore grazie al transito di Venere nel settore del Capricorno avvenuto domenica 3 febbraio alle ore 22:30. Per quanto riguarda la giornata riguardante i simboli astrali valutati in questa sede, gli astri annunciano un periodo ottimo per gli appartenenti alla Vergine, anch'essi favoriti dal transito di Venere accennato poc'anzi.

Advertisement

Decisamente in affanno la ripartenza settimanale, sempre secondo le previsioni zodiacali del 4 febbraio, per gli amici dei Gemelli e dell'Ariete, entrambi sotto stress da astri poco favorevoli al segno: ansiosi di scoprire qualcosa di più in merito? Vediamo di approfondire la questione in merito all'amore e al lavoro valutando l'andamento della giornata.

Classifica stelline 4 febbraio 2019

Questo lunedì d'inizio settimana vedrà vincenti in amore, ma anche nelle attività di lavoro solo due segni. In primo piano nella nuova classifica stelline interessante il giorno 4, appena svelata, spiccano Leone e Vergine con il Toro e il Cancro a poca distanza. Frangente negativo purtroppo per tutti quelli aventi nel proprio Tema Natale Gemelli o Ariete. Vediamo gli altri segni:

Top del giorno : Leone;

: Leone; ★★★★★: Vergine;

★★★★: Toro, Cancro;

★★★: Gemelli;

★★: Ariete.

Previsioni astrali del 4 febbraio su lavoro e sentimenti

Ariete - Questo lunedì non è particolarmente positivo per voi dell'Ariete.

Advertisement

In generale, la negatività astrale in corso vi renderà molto nervosi, dunque, cercate di mantenere la calma il più possibile e per tutta la giornata. Secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore, il poco dialogo non darà certo una mano a risollevare lo spirito di coppia: sarà il caso che facciate attenzione, potrebbero esserci delle polemiche pronte ad esplodere per un nonnulla. Single, molti di voi dovranno cercare di rendere più interessanti gli incontri con la persona che sapete, ovviamente prima di dichiararsi ufficialmente. Nel lavoro intanto, se non andate d’accordo con un collega, provate ad instradare un altro tipo di dialogo: chiarificate, sicuramente risolverete tutto.

Toro - La giornata di domani si presume possa portare abbastanza tranquillità e la necessaria concentrazione, anche se in certi frangenti sarà da considerare mediamente a rischio. In amore, diciamo pure quasi tutto in discreta forma. Comunque, non proprio tutto andrà secondo i piani, soprattutto in serata: qualche nuvoletta all'orizzonte metterà in crisi anche i rapporti più collaudati.

la fantasia sarà al centro di questa giornata, non solo nei confronti del partner, ma soprattutto in ambito della vostra famiglia. Concedevi di buon grado a tutto il parentado facendoli sentire amati. Single, sarete un po' stanchi e non avrete voglia di fare niente: come biasimarvi? Per questo, le vostre stelle invitano al relax e alla calma. Nel lavoro infine, tutti vorranno parlarvi e chiedervi consigli: le vostre idee saranno ricercate dai colleghi e non solo: bravi!

Gemelli - Questo lunedì sarà poco confortevole per la maggior parte di voi Gemelli. Secondo quanto messo nero su bianco per quanto riguarda l'andazzo quotidiano, sentirete il bisogno di staccare dalla solita routine ripetitiva e sempre uguale. Via, lontano da tutto e tutti, preferirete quindi trascorrere delle ore in solitaria, lontano perfino dalla persona del cuore. In amore quindi, periodo magro? Diciamo di si, anche se non mancheranno attimi di lieve positività da cogliere. Single, qualche spunto in più in fatto di nuove opportunità sentimentali: esse potrebbero anche esserci, a patto di rientrare tra i pochi fortunati del momento, anche se non saranno facili da far proprie. Nel lavoro invece, alcune vecchie abitudini, ormai passate di moda, andranno cancellate. Chiedete e riceverete un valido aiuto per attuare un progetto che vi sta molto a cuore.

Cancro - Il prossimo lunedì non sarà troppo "buono" per voi del Cancro. In pratica, per via della troppa stanchezza ogni vostro buon intento risulterà pigro e senza stimoli. Allora, meglio evitare discussioni con persone poco avvezze al buon dialogo, visto il periodo potrebbero ulteriormente gravare sull'attuale situazione. Le previsioni di lunedì intanto, in amore invitano alla calma: non sottovalutate il partner altrimenti potreste innescare malumori e discussioni, ok? Single, periodo difficile per la vostra vita sentimentale: la persona a cui vorreste legarvi sembra sempre più distratta e lontana. Coverete una certa insoddisfazione senza (purtroppo!) trovare risposte. Nel lavoro intanto, lo stipendio sembra non bastare mai, allora rimboccatevi le maniche e programmate la vostra attività combinandola con lavoretti extra.

Leone "top del giorno" - Giornata d'inizio settimana valutata al massimo della positività. Il passaggio di Venere nel Capricorno senz'altro lascerà il segno (ovviamente positivo!). In amore, vi sentirete decisamente energici e pieni di voglia di fare: organizzate pure una succulenta cenetta per il vostro partner, ne rimarrà estasiato. Finalmente le vostre iniziative e il vostro affetto saranno apprezzate da colui (o colei) che attualmente vi sta facendo battere il cuore a mille. Single, vivrete una giornata positiva: probabili, importanti picchi di felicità tra metà e fine pomeriggio. In tanti sarete pronti ad innamorarvi di nuovo, ovviamente se lo vorrete... Nel lavoro, infine, tutto abbastanza bene: sarà un buon periodo, sotto tanti punti di vista. Lavorerete volentieri, vi verranno nuove idee e potrebbero perfino maturare interessanti coincidenze.

Vergine - Partirà quasi con "il botto" questo vostro lunedì d'inizio settimana per tanti di voi Vergine. L'oroscopo di domani 4 febbraio consiglia soprattutto in amore di non strafare: riconquisterete l'affetto della persona amata dando modo a quest'ultima di amarvi come meritate. In coppia quindi, stabilirete un ottimo feeling con la persona amata, un bel dialogo e una più ampia complicità. Il vostro partner vi sosterrà in tutto ciò che farete e vi sarà sempre accanto, anche se qualcosa dovesse andare storto. Single, potrebbe arrivare in giornata (per voi) una persona giovane, sconosciuta, pronta a rapirvi il cuore: buttatevi senza pensare. Nel lavoro, per chiudere, non fidatevi delle voci di corridoio, credete solo a ciò che potete verificare; eviterete così di commettere errori. Cercate una visione obiettiva delle situazioni.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.