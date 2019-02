Annuncio

Annuncio

In questo lunedì 4 marzo 2019 troviamo il Sole, la Luna e Mercurio posizionati nel segno dell'Acquario. Giove in Sagittario e Nettuno in Pesci. Venere, Saturno e Plutone in Capricorno. Marte ed Urano retrogrado nel segno dell'Ariete. Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Di seguito le previsioni per i dodici segni zodiacali.

Nuove conoscenze per i Gemelli

Ariete: umore sotto i tacchi. Le posizioni astrali, capitanate da Sole e Luna in Acquario, tenderanno ad abbassare l'umore dei nativi. Potrebbe emergere il loro carattere bellicoso nelle relazioni amorose ma sarà bene che evitino di aggredire verbalmente il partner.

Toro: progetti indefiniti. Lavoreranno duro per portare avanti i progetti lavorativi in essere ma riceveranno ben poche soddisfazioni, a maggior ragione se stanno svolgendo un lavoro autonomo.

Annuncio

Amore altalenante.

Gemelli: voglia di flirt. La mondanità di cui faranno incetta favorirà sensibilmente la conoscenza di nuove persone che, con tutta probabilità, potranno rivelarsi idonee per un flirt. Sarà bene approfittarne soltanto se avranno il cuore libero.

Cancro: gelosie amorose. Le relazioni di coppia potrebbero subire una flessione perché nella mente dei nativi nasceranno dei sospetti sull'amato bene. Sarà meglio non dare adito a certi pensieri per non compromettere l'armonia del lunedì.

Conflitti amorosi per il Leone

Leone: attriti in coppia. Per i nativi in una coppia stabile o freschi di relazione amorosa potrebbero insorgere attriti per questioni di poco conto. Le posizioni poco favorevoli all'ambito amoroso non faranno altro che ingigantire i dissapori col grande rischio di scatenare un litigio fuori luogo.

Annuncio

I migliori video del giorno

Bilancia: lunedì atipico. La Bilancia, solitamente, è un segno incline alla fedeltà a qualunque costo. Il grado di sopportazione dei nativi potrebbe non essere così alto e la voglia di trasgredire, magari con un tradimento, potrebbe insorgere.

Vergine: confusione mentale. La voglia dei nati del segno di avanzare nell'ambito lavorativo potrebbe andare in contrasto con la confusione di idee che li assalirà e ciò porterà ad un nulla di fatto. Amore da rivedere.

Scorpione: imbronciati sul posto di lavoro. Le parole al vetriolo di un collega potrebbero innervosire parecchio i nati del segno il cui umore scenderà vertiginosamente. La famiglia d'origine reclamerà la loro attenzione.

Pesci flop

Sagittario: amore in pole position.

Annuncio

Le questioni lavorative non riserveranno molte soddisfazioni ai nativi che, giustamente, si dedicheranno all'amato bene. Possibile ricevano un regalo inaspettato.

Capricorno: cocciuti all'inverosimile. Quando si mettono d'impegno, i nati del segno, difficilmente mollano la presa. E' ciò che succederà questo lunedì ma sarà bene che imparino ad abbandonare una questione quando quest'ultima, dovesse irrimediabilmente rivelarsi infruttuosa.

Acquario: liberi di osare. Con l'appoggio di Giove ed il benestare del Sole e della Luna i nati Acquario potranno mettere in pratica un'idea all'apparenza azzardata. Se oseranno saranno ricompensati in qualsiasi ambito decideranno di dedicarsi.

Pesci: influssi poco rassicuranti. L'oblio emozionale che percorre le menti dei nativi sembra non volersi arrestare nemmeno questo lunedì. Sarà bene che si ritaglino ampi spazi di relax in quanto amore e lavoro potrebbero destare più di una preoccupazione.