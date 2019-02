Annuncio

Cosa ci riservano le previsioni astrologiche dedicate ai giorni che vanno dall'1 al 7 marzo? La Luna, passando dal Capricorno all'Acquario, cambia lo scenario emotivo di ciascun segno zodiacale. Venere, il pianeta dell'amore, elargisce i suoi influssi benevoli nella casa astrologica undicesima, e ne beneficiano anche i Gemelli e la Bilancia, che potranno vivere le sensazioni amorose con maggiore slancio.

Previsioni astrologiche fortunate dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la quadratura di Luna con il vostro Urano vi rende troppo precipitosi e potrete avere degli atteggiamenti bruschi o giungere a conclusioni troppo affrettate. Già a fine settimana però le sensazioni cambiano e riuscirete a capire meglio le persone che vi sono accanto, con empatia e maggiore gentilezza.

Toro: l'influsso positivo della Luna dal domicilio decimo vi renderà più determinati a mettere in pratica i vostri sogni e riuscirete a risolvere gli attriti lavorativi con maggiore fermezza. Alti e bassi in amore, per via di Venere che entrando in Acquario, vi conferisce una certa irruenza.

Gemelli: se per i primi del mese la confusione e gli imprevisti hanno messo a dura prova la vostra pazienza, già verso il 5 marzo potrete rifarvi, vivendo momenti amorosi idilliaci. L'influsso benefico di Venere colpirà anche voi single, che potrete darvi alle avances, ottenendo successo in amore.

Cancro: gli influssi planetari si manifestano in modo inatteso rispetto al vostro segno, innescando i loro effetti psicologici attraverso gli altri.

Persone un po' 'strambe', che voi non reputavate tali, cercheranno di colpirvi alle spalle. Voi non le ritenevate capaci di gesti simili e ne sarete sorpresi, oltre che scossi emotivamente.

Leone: la Luna vi mette un po' i bastoni tra le ruote, facendovi iniziare il nuovo mese con una insofferenza che si manifesta con sbalzi d'umore e distacco emotivo. Questa tensione potrebbe innescare anche momenti di grande sconforto, per un amore che non va come dovrebbe. Non disperate però, verranno tempi migliori.

Vergine: sarete molto di buonumore e questo atteggiamento positivo vi regalerà anche maggiore concentrazione nel lavoro, incrementando la produttività. Venere poi il 5 marzo entrerà in Acquario e provocherà in voi un comportamento bizzarro nei confronti dell'amore, innescando una certa volubilità nei sentimenti, spesso malsana.

Tante opportunità nell'oroscopo di marzo

Bilancia: sarete turbati da un'irrequietezza emotiva che vi fa iniziare la prima settimana di marzo in modo un po' pesante. Poi i rapporti di coppia si faranno più intensi e potrete attingere a tutto il vostro fascino per riconquistare la vostra amata.

Scorpione: inizierete questo mese di marzo con una spinta in più, affermandovi maggiormente sul lavoro e puntando sulle vostre capacità, oltre che sulla voglia di autonomia. A metà inizio mese prestate maggiore attenzione a possibili fraintendimenti che potrebbero esasperare la sfera sentimentale.

Sagittario: approfondite maggiormente i sentimenti, cari amici del Sagittario, l'inizio mese di marzo da il via a una primavera dei sentimenti. Vi sentirete maggiormente liberi di manifestare le emozioni e anche i colleghi sul lavoro vi troveranno più affascinanti del solito.

Capricorno: la Luna entra nel vostro segno e anche se in esilio, vi regala una spinta in più verso il successo, che combinata alle vostre capacità produrrà riconoscimenti positivi nei rapporti sociali. In amore, sentirete la mancanza di Venere che passerà dal vostro cielo in quello dell'Acquario.

Acquario: sarete ancora più 'stravaganti' con la Luna che il 2 marzo entra nel vostro cielo e affronterete alcune problematiche lavorative o un cambiamento con maggiore audacia, quasi prevedendo gli eventi. Poi dal 5 marzo Venere entra nel vostro cielo e sarete maggiormente romantici.

Pesci: aprite in bellezza un nuovo mese, con i transiti planetari che vi mettono di buonumore. Saprete mettere a proprio agio le persone che vi circondano e attingerete alla diplomazia per affermarvi nelle comunicazioni verso il sociale.