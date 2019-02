Annuncio

Sarà una giornata di eros, anche di stampo sentimentale, per alcuni segni zodiacali come il Pesci e il Gemelli, così come potrebbe essere una giornata all'insegna del rilassamento come per il Toro. Attenti però a non essere distratti esattamente quando il tempo a poca disposizione non lo richiede, specie per il Sagittario.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avrete deciso di concedervi una tregua riguardo a questo nervosismo che vi sta accompagnando da molto tempo. Uscire e distrarvi non sarebbe affatto una cattiva idea.

Toro: una giornata in famiglia potrebbe mitigare il vostro stress e ridimensionare le vostre considerazioni in merito ad alcune faccende rimaste volontariamente in sospeso da voi stessi.

Gemelli: ci sarà per voi una intensa giornata di passione con il partner, cosa che svilupperà della complicità su alcuni dei vostri punti in comune. Sfruttateli al meglio per creare qualcosa dalle vostre stesse mani.

Cancro: finalmente avrete capito cosa c'è che non va in voi e sarete pronti a far fronte ad un carattere che spesso vi mette facilmente in contrasto con le persone che vi stanno accanto.

Leone: finalmente un successo lavorativo e finanziario si affaccerà alla vostra finestra dopo tanto tempo rimasto stabilmente insoddisfatti. Utilizzate la vostra grinta e la vostra creatività.

Vergine: qualche amico avrà motivo di distrarvi dal lavoro per far spazio ad un po' di svago. Anche se al momento non avrete molto tempo, regalatevi uno strappo al ristorante o a fare shopping: vi rilasserà.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: avrete voglia di rifugiarvi nelle braccia del partner per poter essere coccolati fino alla mattina seguente, ma non sarete disposti a ricambiare. D'altronde, non siete in vena di dare, al momento.

Scorpione: finalmente avrete un po' di tempo per regalarvi un sorriso e una distensione che nel pomeriggio si tradurrà in una maggiore disponibilità verso chi vi circonda. Mantenete questa positività.

Sagittario: la vostra dedizione al lavoro di questa giornata potrà essere ostacolata da qualcuno che preferisce avervi tutto per sé, come il partner. Assecondatelo per un po'.

Capricorno: potreste aprire un piccolo spiraglio per il partner, ma sicuramente questo sarà dovuto più ad una necessità immediata piuttosto che ad un vero riavvicinamento.

Cercate di essere più delicati.

Acquario: avrete tutte le carte in regola per fare qualche sorpresa al partner da cedere nei giorni successivi. Probabilmente sarete indecisi fra qualche possibilità, ma con il vostro buon gusto saprete scegliere.

Pesci: nella serata di giovedì potreste immergervi nell'eros del partner e potreste non uscirne per un po' di tempo. Sarà bellissimo sguazzare nella tenerezza prima di emergere e riprendere da dove avevate lasciato.