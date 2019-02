Annuncio

Cosa dicono le previsioni e l'Oroscopo di martedì 5 febbraio? Leggiamo l'astrologia del giorno e cerchiamo di capire quali novità avranno in serbo i segni più fortunati e quali cambiamenti arriveranno nell'amore, nel lavoro e nella salute. Situazioni difficili in amore da gestire per il Cancro, Giove, invece, potrà aiutare la Bilancia a rimettere le cose a posto.

Ariete: in amore, chi vive due storie, al momento potrebbe anche dire basta. Ragionate meglio e fermatevi a capire cosa sta accadendo nel vostro cuore.

Nel lavoro, un progetto importante è in fase di decollo e si potrà concretizzare entro la fine del mese. Attenzione ad un po' di stanchezza che non fa bene al fisico.

Toro: per i sentimenti, giornata di recupero, chi non credeva più in una storia avrà la possibilità di ripensarci, di ottenere qualcosa in più.

Nel lavoro, momento importante per il futuro, sfruttate al meglio questo periodo. Fisico che vi vede forti.

Gemelli: a livello amoroso non sottovalutate i nuovi incontri in questa fase visto che Venere non è più opposta al segno. Nel lavoro fate le vostre richieste con calma, Giove in opposizione vi invita ad evitare contrasti. Per il fisico attenzione a possibili cali.

Cancro: la giornata di oggi vi invita a non lasciarvi sfuggire alcune situazioni che potranno essere difficili da gestire in amore. Questo è un periodo particolare dell'anno. A livello lavorativo, se il vostro problema è legato ad un contratto, con Giove in aspetto non esaltante dovrete stare attenti. Stress che non fa bene al fisico.

Leone: in amore periodo che invita a fare scelte a lunga scadenza, il fine settimana porta emozioni forti.

Nel lavoro momento di buone prospettive, se cominciate qualcosa di nuovo le iniziative si sbloccano. Buone le emozioni che vivrete ora. Forma fisica positiva.

Vergine: in amore è meglio evitare azzardi, la Luna in opposizione porta momenti di difficoltà. Nel lavoro possibile qualche ritardo nel corso di questa giornata.

Previsioni 5 febbraio: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: a livello amoroso non è semplice ora restare calmi, anche se Giove può aiutare a rimettere le cose a posto, in particolare nelle storie che hanno problemi. A livello lavorativo prudenza, momento un po' particolare a causa di Saturno, Giove e Marte dissonanti. Stanchezza per il fisico.

Scorpione: in amore, se ci sono stati problemi è il caso di non insistere troppo nel cercare soluzioni. Nel lavoro prendetevi tutto il tempo che serve, questo momento è di riflessione più che di azione. Evitate di fare le ore piccole.

Sagittario: la Luna torna in aspetto positivo e aiuta l'amore, in particolare i progetti in vista del futuro.

Nel lavoro giornata interessante, i momenti peggiori sono alle spalle. Situazione generale di recupero per il fisico.

Capricorno: per i sentimenti cielo positivo che vi fa tornare protagonisti, è importante non sottovalutare un incontro. A livello lavorativo concludete entro sera questioni rimaste in sospeso, il periodo promette bene. Fisico positivo, vi sentite forti.

Acquario: in amore le tensioni in questa fase sono tante, ma nulla vi vieta di fare nuovi incontri speciali per il vostro futuro. A livello lavorativo, se avete iniziato qualcosa di nuovo o volete portare avanti un progetto questo è il periodo migliore per agire, ma anche per dire basta a situazioni che non vi piacciono. Fisico in ripresa.

Pesci: per i sentimenti una storia può diventare importante ma solo con buona volontà, se agirete con attenzione riuscirete ad andare avanti. Nel lavoro chiamate e novità, qualcosa sta cambiando attorno a voi. Fisico che vi chiede di riposare di più e di non fare troppo.