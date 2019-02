Annuncio

La giornata di venerdì 8 febbraio 2019 sarà sottotono per i Gemelli e la Bilancia, soprattutto per quanto riguarda l'eros, meglio invece sul piano lavorativo. Giornata estremamente favorevole per Acquario, Capricorno e Scorpione. Vediamo in dettaglio le previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: una competizione sana è utile, ma quella che ingaggerete voi nella giornata di venerdì potrebbe rivelarsi decisamente rischiosa per il vostro percorso lavorativo. State attenti a non provocare inutilmente chi è al di sopra di voi, potreste avere delle conseguenze negative.

Toro: una idea che non utilizzavate da tempo sarà decisiva per la buona riuscita del lavoro che svolgerete nella mattinata di venerdì.

Purtroppo non tutte le occasioni fare amicizia sono buone, ma potreste conoscere qualche persona che potrebbe fare al caso vostro in fatto di amicizie durature.

Gemelli: non avrete una bella cera, e ciò sarà dovuto al fatto che, nella vita di coppia, ci sono dei dissidi che voi vorreste assolutamente risolvere senza risvolti negativi. Se solo potreste metterci più forza di volontà, potreste avere un inizio weekend che risolleverà le sorti dei giorni successivi.

Cancro: fin dalla mattinata potreste ritrovare un recupero in ambito lavorativo se non pienamente soddisfacente, almeno a voi favorevole. Cercate soltanto di non scivolare nuovamente nella nostalgia di relazioni o di amicizie passate.

Ciò che è del passato, rimane tale.

Leone: un incontro potrebbe decretare le sorti della vostra vita erotica, ma probabilmente non arriverà sul piano sentimentale e questo potrebbe disturbarvi un po'. State comunque facendo un ottimo lavoro di equilibrio su voi stessi, dunque non prendetela a male se qualcuno si allontana da voi.

Vergine: dato che la situazione amorosa non sta facendo faville come speravate, proverete a concentrarvi maggiormente sul lavoro. Questa decisione favorirà delle entrate pecuniarie non indifferenti, ma attenti a non isolarvi troppo dal mondo esterno. Chissà, potreste avere delle occasioni.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il lavoro potrebbe risultarvi meno gravoso, soprattutto nel pomeriggio quando avrete modo di concedervi delle mini pause per voi stessi.

Niente da fare per l'eros, ma è comunque essenziale mantenere un rapporto di reciproca intesa con il partner per evitare che questa collassi.

Scorpione: le finanze stanno incrementandosi, segno tangibile della vostra voglia di fare che non vi abbandona praticamente mai. Non è comunque indicato trascurare gli affetti, quindi potrebbe rendersi necessaria una idea che potrebbe favorire l'eros in serata.

Sagittario: uno spiraglio di tranquillità potrebbe dare alla vostra giornata anche un pizzico di complicità, in barba ai dissapori di poco tempo fa. Attenzione allo stress, che potrebbe sul serio intaccare la vostra vita lavorativa e la relazione con i colleghi. Concedetevi dei momenti di relax.

Capricorno: seducenti e spigliati, il partner troverà sicuramente un compagno eccellente per trascorrere delle ore all'insegna dell'eros. Potreste incappare in una situazione che potrebbe mettere a repentaglio la conclusione di un incarico di stampo lavorativo, ma la situazione in evoluzione migliorerà.

Acquario: dei guadagni si affacciano all'orizzonte, e sarete pronti ad un investimento certo e che non avrà situazioni scomode. Che possa essere il fare un viaggio anche breve oppure un acquisto, questa novità risolleverà le sorti del vostro umore, oltre che quelle materiali.

Pesci: avvertirete già l'odore delle vostre finanze, frutto del vostro impegno di qualche tempo fa. Buona intesa con il partner, ma quella che veramente sembra arrivare alle stelle è quella erotica. Godetevi questa giornata, insieme a tutte quelle che occupano il weekend.