La settimana dal 25 febbraio al 3 marzo non sarà molto favorevole per i segni d'acqua, mentre quelli d'aria avranno successo sia in campo amoroso che in quello lavorativo. I segni che avranno più guadagni saranno: Gemelli, Toro, Bilancia e Acquario.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: troverete delle perplessità a livello sentimentale, e ciò potrebbe facilmente favorire delle incertezze sul partner che si intensificheranno in alcune giornate durante il fine settimana. Sul piano lavorativo tutto filerà abbastanza liscio, ma con i colleghi potreste avere qualche diverbio.

Toro: ad inizio della settimana sarete abbastanza indifferenti alle questioni amorose, e potreste creare dei dissapori con il partner.

Bene invece il lavoro, con dei picchi 'di voglia di fare' che saranno determinanti nel mezzo della settimana.

Gemelli: un po' di pazienza con chi vi circonda potrebbe essere la chiave per affrontare al meglio una settimana che sarà tutto sommato positiva, ma che potrebbe essere migliore se vi darete da fare per incrementare i vostri guadagni per un investimento in vista.

Cancro: quasi del tutto priva di novità rilevanti, questa settimana vi regalerà qualche emozione nei primi giorni, mentre negli altri non vi resterà che concentrarvi nel lavoro. Forse si verificherà uno strappo alla regola nel fine settimana.

Leone: la vostra sarà una settimana al di sotto delle grandi aspettative che vi sarete fatti.

Dei malumori o comunque delle influenze sottotono vi renderanno apatici o nervosi, a seconda di come vi relazionerete con gli altri e con il partner in particolare.

Vergine: procederete con i piedi di piombo in questa settimana, proprio per non farla degenerare esattamente come è successo nella scorsa. Qualche giorno ci riuscirete, soprattutto all'inizio della settimana in ambito lavorativo, mentre dalla seconda metà potrebbe sfuggirvi nuovamente tutto di mano.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarà una settimana di ampi e numerosi successi lavorativi, con un budget che salirà di molto e un rapporto con i colleghi molto favorevole e rilassato specialmente nel weekend. All'inizio della settimana invece ci sarà occasione di essere più complici con il partner.

Scorpione: il lavoro prolifico dell'inizio settimana sarà molto soddisfacente, ma di contro potrebbe creare delle "bolle" di stress e ansia che sarà necessario smaltire durante la seconda metà della settimana. In amore ci sarà una bella sorpresa da parte del partner.

Sagittario: anche se lavorerete faticosamente, potreste non ricevere i risultati che desideravate. Stavolta le influenze positive saranno quasi esclusivamente incentrate sul piano erotico e sentimentale: non lasciatevi sfuggire occasioni più uniche che rare.

Capricorno: cercate di avere degli incarichi lavorativi dei quali sarete certi della buona riuscita, altrimenti correrete il rischio di sprecare energie che potreste impiegare altrimenti, magari regalando tante serate di eros autentico al partner nel weekend.

Acquario: sarete uno di quei segni che non si lasceranno intimidire dal collega di turno che vuole soltanto fare degli scherzi di cattivo gusto. Ci sarà meno armonia in famiglia, ma complessivamente filerà tutto liscio.

Pesci: la nostalgia di qualcuno caro o di una situazione antecedente a questo periodo potrebbe accompagnarvi durante l'inizio della settimana. Fate in modo che questa non vi blocchi sul luogo di lavoro o che non crei degli screzi non voluti con la persona amata.