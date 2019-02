Annuncio

Il penultimo mercoledì del mese porterà preoccupazioni per Gemelli, mentre il Leone vorrà fare maggiore chiarezza in amore. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni per il 20 febbraio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in questo periodo siete molto più calmi, anche se al momento ci sono alcune problematiche da risolvere. Rispetto al solito siete più riflessivi e pronti ad affrontare gli intoppi che si possono palesare. In amore potreste trovare la forza di andare avanti.

Toro: per alcuni la giornata di mercoledì 20 gennaio potrebbe essere un pò sottotono. In amore o sul lavoro potrebbero esserci alcune difficoltà. In generale i nati sotto il vostro segno sono dei tipi molto abitudinari, ma adesso potreste decidere di cambiare qualcosa nella vostra vita.

Gemelli: si potrebbero presentare delle situazioni difficili da gestire, ma è necessario che non perdiate la calma. Avete bisogno di organizzare meglio la vostra vita e soprattutto di uscire fuori da quelle relazioni che non vi rendono per niente felici.

Cancro: desiderate apportare dei cambiamenti alla vostra vita e realizzare tutti i vostri desideri. Purtroppo alcuni di voi pretendono di essere capiti e aspettano sempre che siano gli altri a fare le prime mosse. Sul lavoro si verrà a creare una situazione di stress, mentre ci saranno grandi passioni in amore.

Leone: siete molto infastiditi dal fatto che alcune persone non apprezzino per nulla le vostre decisioni. Qualche distrazione potrebbe mettervi in difficoltà, ma non trascurate il partner e la famiglia.

Vergine: siete delle persone molto esigenti in amore: date il 100% di voi stessi e pretendete di ricevere altrettanto. Anche sul lavoro è la stessa cosa, ma alcune volte non vi sentite apprezzati e ciò vi crea parecchio nervosismo. Cercate di non farvi influenzare dai pensieri negativi degli altri.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: alcuni potrebbero essere molto tesi a causa di alcune incertezze sulla propria vita futura. Le prime settimane del mese non state 'top' e adesso dovrete ritrovare un pò di ottimismo per affrontare al meglio le giornate che verranno. Cercate di avere un atteggiamento più superficiale e meno problematico.

Scorpione: c'è chi si sveglierà di malumore e una piccola parola negativa potrebbe bastare a far scattare la scintilla.

Nell'ultimo periodo non avete fatto altro che assecondare le decisioni degli altri e in questo mercoledì 20 gennaio potreste finalmente decidere di pensare a voi stessi e fare quello che vi rende veramente felici.

Sagittario: siete delle persone molto entusiaste e non dovete farvi influenzare dalla negatività che vi circonda. Dovete fare quello che più vi piace senza dare ascolto agli altri. Se c'è qualche conflitto in famiglia che ancora non avete risolto, cercate di fare il primo passo e di riportare tutto alla tranquillità.

Capricorno: la giornata del 20 febbraio sarà la più adatta del mese per mettersi in gioco. Se c'è qualcuno che vi interessa, fatevi avanti. Se avete delle nuove idee lavorative cercate di proporle ai vostri superiori. Non abbiate paura dei giudizi altrui.

Acquario: mercoledì vi vedrà in recupero e sarete sereni. In amore potreste vivere delle belle emozioni, mentre sul lavoro avete deciso di prendervi delle giornate di pausa.

Pesci: i nati sotto il vostro segno zodiacale sono delle persone molto creative e che amano vivere nel caos.

Ogni tanto fare un pò di ordine non vi farà male. Sono favorite le nuove relazioni.