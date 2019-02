Annuncio

La giornata del 14 febbraio 2019, nella quale peraltro si festeggia San Valentino, purtroppo non sarà favorevole per tutti i segni, in primo luogo per il Gemelli ed il Cancro che avranno qualche difficoltà. Nel frattempo la Bilancia sarà l'artefice del proprio destino, mentre Pesci e Capricorno saranno i favoriti della giornata.

Ma vediamo ora i dettagli delle previsioni astrologiche per ciascuno dei dodici segni.

L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: non sarete in perfetta sintonia con il partner, ma questa giornata sarà più incentrata sul rendimento lavorativo. Difatti, riceverete un guadagno che potrebbe fare la differenza sulle vostre decisioni più importanti e comunque potreste impiegare tale somma per ristabilire il vostro equilibrio e cancellare lo stress.

Toro: della grinta rinnovata sarà di enorme aiuto per intraprendere una giornata lavorativa e concluderla al massimo. Ottimo anche il piano sentimentale, il quale sfocerà in una serie di emozioni positive che saranno ampiamente coinvolgenti sia per il partner che per voi.

Gemelli: l'ambito lavorativo e quello sentimentale non saranno particolarmente positivi. Piuttosto potreste sfruttare la vostra creatività durante l'intimità con il partner, e vedrete che piano piano risolverete anche delle questioni rimaste in sospeso più facilmente.

Cancro: in amore non sarà proprio la vostra giornata, dunque sarà opportuno concentrarvi su un lavoro già difficoltoso di per sé. In serata, cercate di distendere i nervi in accumulo dedicandovi maggiormente a voi stessi e alla vostra salute fisica.

Non ve ne pentirete affatto.

Leone: tirerete fuori la dolcezza che è in voi, ma attenti a non fallire nel tentativo. Troppo presi da altro, rischierete di risultare troppo superficiali relegando tutto nella sfera sessuale. Il lavoro invece si presenta ricco di iniziative, ma fate attenzione alle invidie che si insinuano nella vostra vita.

Vergine: più che sulla sfera intima, vorrete concentrarvi sugli aspetti più spirituali della vostra relazione amorosa, anche perché sarete del tutto assorbiti da un lavoro molto meccanico, il quale favorisce dei guadagni già di per sé in salita e già alla vostra portata.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: vi sentirete più distesi a lavoro, con dei colleghi più disposti a stare al vostro passo: la situazione complessiva promette miglioramenti.

A differenza degli altri segni, sta a voi decidere se impiegare il vostro tempo sentimentale in pace o in guerra. Meglio propendere verso la tranquillità.

Scorpione: sarete più decisi ad interrogarvi su certe questioni spinose, oltre che ad affrontare un lavoro duro e pieno di interrogativi senza risposta. Il partner dovrà armarsi di pazienza e amore, perché al momento siete troppo sottotono per essere in vena di sorprese.

Sagittario: sarete troppo presi dai problemi lavorativi, quindi potreste essere sul punto di accantonare le questioni amorose. Se qualcuno volesse avvicinarvi a voi, sappia che verrà inevitabilmente punto dalle vostre spine. Meglio non osare, né voi né chi vi sta intorno.

Capricorno: una giornata favorevolissima, che vi porterà a fare regali, ad essere contenti di ciò che avete, per poi riprendere a lavorare come macchine. Siete carichi, e nessuno vi fermerà. Forse un piccolo problema di salute potrebbe arrestarvi, perciò prestate attenzione.

Acquario: dovrete accantonare questa vostra insofferenza verso il mondo per fare in modo che le cose con il partner scorrano se non benissimo, almeno senza incidenti di percorso. Alcuni momenti di distensione saranno decisivi per trascorrere degli istanti sereni in famiglia.

Pesci: la creatività in questa giornata si sprecherà. Sarete dotati di fascino, di intraprendenza e di eros per il partner e di tanta energia e voglia di mettervi in gioco in un lavoro particolarmente difficile. Sfruttate tutte le vostre carte, perché sarà proprio il momento ideale.