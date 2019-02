Annuncio

Giornata sottotono per Toro e con qualche complicazione per i nati sotto il segno dei Gemelli. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali per mercoledì 13 febbraio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: la giornata di mercoledì 13 sarà migliore rispetto ai precedenti giorni, interessante soprattutto dal punto di vista dell'amore. Ritroverete un po' di buona volontà che era venuta a mancare nella prima parte del mese.

Toro: i nati sotto il segno del Toro saranno un po' sottotono durante questa giornata. Potreste aver ricevuto delle critiche sul lavoro che hanno reso il vostro animo molto agitato. Cercate di evitare le persone che non fanno altro che criticare il vostro operato e circondatevi invece di quelle che vi trasmettono positività.

Gemelli: un mercoledì migliore rispetto agli scorsi giorni, ma qualcuno dovrà superare un dispiacere. Se avete una relazione con i nati sotto il segno delle Vergine, potreste avere qualche complicazione. Chi sta affrontando una crisi di coppia potrebbe presto trovare una soluzione.

Cancro: qualcuno potrebbe avere un contenzioso economico aperto: forse è arrivato il momento di chiarire. Ci sono anche diverse questioni burocratiche da risolvere. Riceverete grande sostegno da parte di amici e familiari.

Leone: alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale stanno rivedendo molti aspetti della propria vita. Potrebbero avvicendarsi delle situazioni che vi metteranno in forte disagio e che dovrete risolvere al più presto.

Cercate di ritagliarvi del tempo da dedicare ai vostri hobby preferiti.

Vergine: maggiori guadagni dal punto di vista economico, fase di calo invece per quanto riguarda la salute: qualche piccolo malessere stagionale potrebbe non farvi stare al meglio. Chi non è fidanzato potrebbe essere un po' malinconico per via dall'arrivo di San Valentino.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: non siete molto tranquilli a livello sentimentale: ci sono alcuni dubbi a cui dover dare una risposta. Sul lavoro non tutti sono convinti di voler proseguire il loro lavoro in un determinato progetto. Prendetevi del tempo per riflettere.

Scorpione: giornata bella per i sentimenti quella del 13 febbraio. Favorite le relazioni e gli incontri sentimentali.

Un recente cambiamento a livello lavorativo potrebbe avervi destabilizzato, ma adesso vi state a poco a poco riprendendo.

Sagittario: dovrete fare molta attenzione ad alcuni aspetti della vostra vita: vi capiterà di innervosirvi per far valere le vostre ragioni. Cercate di essere molto prudenti e di mettere la parola fine a quelle situazioni che non vi convincono per nulla.

Capricorno: dovrete cercare di vivere alla giornata, anche se potrebbe essere molto difficile per voi che già di natura siete delle persone molto ansiose del domani. Potreste innervosirvi se qualcuno non mantiene le promesse che vi ha fatto.

Acquario: un periodo molto stressante soprattutto a livello economico: avete dovuto affrontare diverse spese e le entrate sono state ben poche a causa di un lavoro molto precario. Cercate di non farvi prendere dalla tristezza, ma cercate nuovi spunti per andare avanti e rimettervi in carreggiata.

Pesci: questa settimana potreste ricevere diverse conferme in ambito lavorativo. Non siete invece soddisfatti della vostra vita sentimentale che vi sembra troppo noiosa. Cercate di ravvivare la vostra vita di coppia.