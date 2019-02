Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo di giovedì 7 febbraio sarà sottotono per Toro e vedrà Vergine in una fase di recupero. Scopriamo le previsioni degli astri per la giornata di giovedì 7 febbraio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: il mese scorso avete vissuto molte perplessità, ma finalmente il nuovo mese vi regalerà una visione della vita più rosea. Alcuni nati sotto il vostro segno erano perplessi in amore, ma adesso sembrano aver trovato la forza di gettarsi a capofitto su una nuova relazione. Sul lavoro tutto sembra procedere per il verso giusto.

Toro: la giornata sarà un po' sottotono per cui sarà importante evitare le polemiche e non mettersi a discutere per questioni stupide. Cercate di essere più concretri e meno sognatori: aspirare al meglio è buono, ma bisogna comunque rimanere con i piedi per terra.

Advertisement

Gemelli: lo scorso anno avete chiuso un rapporto di lavoro e adesso potrebbero aprirsi dei nuovi orizzonti in settori che fanno al caso vostro. Qualcuno potrebbe ricevere una chiamata importante e iniziare a pensare ad un nuovo progetto. Da curare di più l'aspetto fisico. Prestate attenzione anche alla salute.

Cancro: dovete cercare di essere più ottimisti riguardo al futuro e allo stesso tempo cercare di impegnarvi se volete cambiare qualcosa a livello lavorativo. Attendete delle risposte importanti che potrebbero arrivare a metà marzo. In amore tutto sembra essere molto tranquillo.

Leone: la parte centrale della settimana inizierà in maniera del tutto errata. Non vi sentite al top e questo influirà negativamente sul lavoro. Siete alla ricerca di un equilibrio interiore che fate fatica a trovare.

Advertisement

Siete indecisi su una determinata questione che potrebbe portare dei cambiamenti molto importanti.

Vergine: giovedì 7 febbraio sarete in una fase di recupero totale, in cui avrete molte cose da dire e da fare. Non partite prevenuti su determinati progetti solo perchè sembrano difficili da portare avanti. Sfruttate bene le vostre potenzialità e non abbassate la guardia.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: se state iniziando un nuovo progetto di lavoro o volete mettervi in proprio, non arrendetevi: qualche contatto ottenuto in passato potrebbe tornarvi molto utile. Cercate di frequentare gente positiva e allegra. In amore sembrate essere molto cauti in questo periodo.

Scorpione: la giornata di giovedì sarà un po' tesa per voi, ma attenzione a non perdervi in un bicchiere d'acqua. Quest'anno sarà per voi molto proficuo, dovete solo attendere. Avrete delle decisioni molto importanti da prendere. L'affetto della famiglia e degli amici vi sarà molto d'aiuto.

Sagittario: chi è stato deluso in amore inizierà a riprendere in mano la propria vita.

Se avete un piccolo desiderio come prendere un animale domestico o progettare un viaggio, fatelo. Avete bisogno di relax e serenità, per cui dovrete pensare unicamente a voi stessi.

Capricorno: sono favoriti gli incontri e sentimenti. Se dovrete chiudere un affare, giovedì 7 febbraio sarà una giornata fondamentale per voi. Avete tanta positività in corpo e ciò vi porterà ad essere molto attraenti agli occhi altrui.

Acquario: in ambito economico siete molto preoccupati: purtroppo non avete una sicurezza economica e ciò vi porta ad essere molto scettici sul futuro. Sono favorite le relazioni, ma alcuni di voi potrebbero rintanarsi in casa e perdersi delle nuove emozioni da vivere.

Pesci: siete un po' silenziosi e state architettando un piano per venir fuori da una situazione abbastanza complicata. Siete molto ambiziosi, ma dovete riflettere sulle vostre priorità. Ponendovi degli obbiettivi principali da dover raggiungere, avrete sicuramente successo.