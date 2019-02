Annuncio

In questo venerdì 22 febbraio 2019 troviamo Plutone, Saturno e Venere in Capricorno. Il Sole in Bilancia ed il Nodo Lunare in Cancro nella nona casa. Sole, Nettuno e Mercurio in Pesci. Marte in Toro ed Urano retrogrado in Ariete.

Di seguito le previsioni astrologiche per i dodici segni.

Gemelli mondano

Ariete: Sole e Luna contrastanti che renderanno il venerdì dei nativi poco incline alla tranquillità. Possibili scontri verbali nell'ambiente di lavoro ed un clima poco simbiotico nelle relazioni amorose.

Toro: lavoratori instancabili. Gli Astri oggi 'tiferanno' per altri segni ma ai nati Toro doneranno energia a volontà che i nati del segno potranno convogliare sulle faccende lavorative, con grande soddisfazione di capi e colleghi.

Gemelli: sul podio del venerdì. Frizzantezza e leggerezza emotiva saranno gli aggettivi che contraddistingueranno il giorno dei nativi. Già dalle prime ore mattutine avranno voglia di mondanità che soddisferanno dapprima con amici e poi con l'amato bene.

Cancro: stanchi e demotivati. Aleggerà nell'aria una sensazione di apatia così i nati del segno decideranno che sia meglio rilassarsi questo venerdì. Amore latitante.

Bilancia top

Leone: senza troppi scossoni. Venerdì che scivolerà via tranquillo senza che debbano preoccuparsi delle azioni fatte o delle parole dette perchè Giove congiunto alla Luna non farà altro che favorirli.

Vergine: fuori orbita. In questo venerdì i nativi saranno in preda al caos emotivo in quanto la relazione amorosa desterà qualche preoccupazione inaspettata e sapranno come comportarsi.

Bilancia: il segno migliore del giorno. La Luna, tra tutti, spingerà i nativi a vivere l'amore a 360°. Se in coppia saranno in vena di romanticherie, se single usciranno in cerca dell'anima gemella, se felicemente single si dedicheranno con amore ad arte o cultura.

Scorpione: ombrosi e taciturni. Poca voglia di conversare ed umore sotto i tacchi per i nati Scorpione che oggi potrebbero dare il via ad una discussione dai toni accesi sul posto di lavoro. Sarà bene evitare certe prese di posizione.

Pesci flop

Sagittario: determinati verso l'obiettivo. A nulla serviranno le richieste di attenzione da parte della famiglia d'origine e dell'amato bene perchè i Sagittario, oggi, si dedicheranno totalmente al lavoro.

Capricorno: antipatie lavorative. Spesso i nativi fanno 'buon viso a cattivo gioco' specialmente nell'ambito lavorativo, per evitare di dire ciò che pensano realmente. Oggi però qualche parola sincera potrebbero dirla, involontariamente.

Acquario: appena passato il periodo del compleanno gli Astri sembrano indirizzare i nativi verso la routine quotidiana, senza troppe novità o sconvolgimenti emotivi. Alcune volte è meglio così.

Pesci: mugugni e borbottii. Si staccheranno dalle persone vicine questo venerdì rimuginando su questioni passate poco piacevoli o su relazioni sentimentali in essere, che li renderanno cupi e brontoloni.