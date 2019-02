Annuncio

L'Oroscopo del giorno 7 febbraio 2019 è arrivato, pronto e già disponibile per essere consultato. In evidenza quest'oggi, oltre alla nuova classifica con le stelle quotidiane, le predizioni astrali per i segni che vanno dalla Bilancia ai Pesci. Ad essere spulciata in profondità sarà, pertanto, la giornata di giovedì, come sempre tenendo conto dei settori della vita legati all'amore e al lavoro. Ad avere l'onore, nonché la fortuna, di essere favoriti dall'Astrologia del giorno, certamente ben evidenziati nell'articolo di oggi, solo tre segni, tutti altamente positivi e degni di rappresentare la parte migliore dell'universo zodiacale.

Allora, curiosi o no di conoscere in anteprima quali saranno i simboli astrali più fortunati del giorno? In questo periodo particolare, di fatto coincidente con il quarto giorno dell'attuale settimana, ad avere massimo appoggio dagli astri saranno gli amici nativi in Bilancia, quest'oggi orgoglioso di indossare la corona relativa alla "top del giorno".

Decisamente promettente il periodo anche per coloro dello Scorpione e dei Pesci ambedue sottoscritti con le cinque stelle della buona sorte. Intanto, parlando di simboli astrali in periodo "no", le previsioni di giovedì 7 febbraio annunciano poche chance di successo per il Capricorno e il Sagittario, valutati per l'occasione rispettivamente con il "sottotono" e il "ko". A questo punto non rimane che iniziare a svelare il responso del'Astrologia relativa ai sei segni sotto analisi in questa sede, subito dopo l'incontro quotidiano con la scaletta con le stelle.

Classifica stelline 7 febbraio 2019

La nuova classifica stelline improntata sulla giornata di giovedì 7 febbraio è stata appena "sfornata". Ansiosi di conoscere il segno migliore del momento? In apertura abbiamo già parlato del segno più fortunato nel periodo, Bilancia, come pure abbiamo messo in rilievo le scarse possibilità di successo attribuite dalle stelle a Capricorno e Sagittario in vista del prossimo giovedì.

Quindi, adesso non resta altro che passare direttamente al responso generale. Ecco la scaletta segno per segno:

Top del giorno : Bilancia;

: Bilancia; ★★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★★: Acquario;

★★★: Capricorno;

★★: Sagittario.

Previsioni amore e lavoro per giovedì 7 febbraio

Bilancia "top del giorno" - Questo giovedì si preannuncia davvero importante e, in qualche frangente, anche abbastanza entusiasmante per molti di voi Bilancia. In base all'oroscopo giornaliero, il settore che più vi vedrà positivi sarà certamente quello legato ai buoni sentimenti: in tanti andrete incontro ad una giornata sicuramente vincente specialmente in amore: il cielo sarà a vostra completa disposizione aiutandovi ad essere brillanti oppure a suscitare tanta simpatia. La vostra vita di coppia godrà di momenti senz'altro positivi, favoriti da una rinnovata vitalità. Secondo le previsioni del giorno, se sarete fiduciosi e convinti delle vostre buone qualità sarete un vulcano d'idee e chi amate non potrà far altro che riconoscere tale merito.

Single, gli astri vi favoriranno riservandovi delle piacevoli sorprese, il che porterà senza ombra di dubbio a delle importanti novità. Nel lavoro, giornata vincente grazie alla posizione di alcuni buoni pianeti: non mancheranno sorprese e proposte a cui non potrete dire di no. Finalmente, la ruota sembra girare anche per voi.

Scorpione - La giornata inerente questa parte della settimana si prevede al massimo delle possibilità. Le stelle a voi "scorpioncini" regaleranno tanta fortuna in campo sentimentale con buone occasioni pronte da far vostre anche nelle professioni. In amore, le stelle esalteranno il livello di comunicazione ed intesa con la persona amata e vi faranno vivere momenti da mille e una notte. Pertanto, anche se i problemi con il partner non sono del tutto risolti, grazie all’umore conciliante e agli astri favorevoli, filerete d’amore e d’accordo come non mai. Single, vi attende una giornata esuberante! In molti vi farete trascinare in un vortice d'incontri sempre più elettrizzanti. Diciamo pure che è ora di dire basta con l'essere titubanti: sfoderate tutto il vostro coraggio, quel poco che avete e datevi da fare... Nel lavoro intanto, raggiungerete gli obiettivi prefissati e riacquisterete decisamente molta fiducia nelle vostre capacità. La politica dei piccoli passi funziona ancora molto bene: meglio accontentarsi dei risultati ottenuti, senza mettere troppa carne al fuoco.

Sagittario - In arrivo un giovedì 7 febbraio quasi sicuramente negativo. La giornata di metà settimana sarà brutta già a partire dalle prime ore del mattino, salvo poi risalire leggermente la china verso la fine del pomeriggio o l'inizio della prima sera. In amore, ci saranno cose che dovreste fare immediatamente, soprattutto alcune in attesa da tanto tempo ma che, quando per una cosa e quando per un'altra, continuate consapevolmente a rimandare. La verità è che non ve la sentite affatto di affrontare "certe" situazioni scomode, solo per il fatto di non avere a che fare con conseguenze negative. Dovete capire una volta per tutte che questo comportamento non giova né a voi, né tanto meno alle persone che vi circondano... Single, siete abituati a vincere facendo affidamento sulla vostra proverbiale tenacia, ma da troppo tempo non riuscite a movimentare la vostra vita. Diciamo pure che gli appelli al favore delle stelle stanno diventando una litania: rassegnatevi per il momento, ok? Nel lavoro intanto, ci sarà una sorta di resa dei conti e vi verranno avanzate delle richieste non del tutto piacevoli: preparatevi a mantenere la calma.

Capricorno - Partirà inaspettatamente "sottotono" questo vostro giovedì di metà settimana. In alcuni frangenti, forse, troverete da ridire sull’operato e sulle decisioni di un amico stretto o di un parente, ma non avrete il coraggio di contrastarlo di fronte ad altre persone. Le previsioni di giovedì, pertanto, visto l'attuale cielo poco raccomandabile invitano alla calma assoluta. In amore, diciamo che vi aprirete abbastanza con il partner e capirete di avere obiettivi un poco diversi: cercate di essere comprensivi ed andate incontro alla persona amata, ok? Per una volta mettetevi "nei panni dell'altro/a". Single, non siete convinti di una scelta che avete fatto di recente e questo pensiero non vi lascia in pace. Ricordatevi che i padroni della vostra vita siete sempre e solo voi, dunque chiedetevi questo: "non c'è niente che posso fare per migliorare la mia attuale condizione?". Nel lavoro invece, vi aspetta una giornata abbastanza stancante ma assolutamente non negativa. Sul tardo pomeriggio arriveranno le risposte che aspettavate da tempo e potrete dire che il sacrificio e l'attesa saranno stati ampiamente ripagati.

Acquario - Partirà e chiuderà discretamente bene questo vostro giovedì di metà settimana, senza affanni né lodi. Piccoli esperimenti potrebbero dare risultati insperati: molto importante il non fermarsi proprio adesso ma continuare, senz'altro arriverete abbastanza lontano oppure ne scoprirete delle belle! In campo sentimentale invece, l’armonia di coppia potrà subire qualche intoppo a causa di un Marte capriccioso. Per fortuna il buon dialogo e la comprensione reciproca, parlando in merito alle coppie, prevarranno e riporteranno la serenità nel menage. Single, avrete una gran voglia di lasciarvi alle spalle tante piccole noie e/o delusioni che hanno caratterizzato l'ultimo periodo. Finalmente le stelle sembrano concedervi una folle occasione: pronti a prendere la palla al balzo? Nel lavoro invece, sarete positivi e porterete il vostro entusiasmo anche nelle attività lavorative più monotone. Con l’ottimismo che avete non vi preoccuperete mica per una porta chiusa? Siate pronti a rivolgervi altrove.

Pesci - Questo giro di settimana per tanti di noi Pesci si prevede di ottima gestione. Il consiglio è quello di non smarrirsi in inutili indecisioni, in molti casi davvero fuori luogo. In molti tornerete finalmente ad occuparvi di certe faccende che, specie negli ultimi giorni, siete stati costretti a trascurare. Secondo l'oroscopo del giorno 7 febbraio, riguardo l'amore, alcuni rapporti "veri" o travolgenti proseguiranno, anche se, per dirla tutta, ogni tanto bisognerebbe ravvivare la fiammella della passione in modo da rinsaldare questi legami: fatelo allora, perché Venere nel periodo è già pronta ad assicurare momenti magici. Se single invece, verranno offerte molte possibilità a tanti di voi cuori solitari: avete ancora voglia di incontrare l’anima gemella? Bene, perché non approfittare del momento? Nel lavoro, piuttosto che pensare agli errori del passato, attivatevi ora nel presente per non ripeterli in futuro. Allargando il raggio d'azione vi sarà facile dare il via a nuovi affari redditizi.