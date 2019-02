Annuncio

In questo mercoledì 27 febbraio troviamo Luna e Giove nel segno del Sagittario. Sole, Mercurio e Nettuno in Pesci. Saturno, Venere e Plutone nei gradi del Capricorno. Marte in Toro ed Urano in Ariete. Nodo Lunare in Cancro nell'undicesima casa.

Ariete indispettito

Ariete: mercoledì nervoso. Astri contrastanti che non favoriranno la tranquillità odierna dei nativi inducendoli al nervosismo, verso se stessi e verso chi li circonda. Sarà bene evitare litigi in amore e sul lavoro.

Toro: il Sole e la Luna si scontrano generando malumori affettivi per i nativi. Più favorevoli le questioni lavorative, con molta creatività a loro disposizione. Mattinata nervosa.

Gemelli: ostinati ma improduttivi.

Molta la voglia di darsi da fare per i nati del segno che, però, porterà ben poche soddisfazioni in questo mercoledì. Serata da dedicare al relax lasciandosi scivolare addosso i problemi.

Cancro: ombrosi e taciturni. A poco serviranno le dimostrazioni d'affetto dell'amato bene perchè i nati Cancro avranno l'umore sotto le scarpe a causa di qualche screzio lavorativo, che non riescono a mandare giù.

Scorpione collerico

Leone: la malinconica luna pescina non intaccherà la forza e l'energia favorevole dei restanti astri. I nativi godranno di un mercoledì favorevole per il lavoro, specialmente svolto autonomamente. Amore salta un giro.

Vergine: come le trottole. Andranno da una parte all'altra cercando di portare a termine quante più incombenze lavorative possibili.

Arriveranno stremati a sera rendendosi conto di non aver dedicato l'attenzione che meritavano a partner e figli.

Bilancia: generosi e romantici. Mercoledì che vedrà i nativi essere di 'larga manica'. Si lanceranno in regali inaspettati verso la famiglia d'origine riservando qualche pensiero costoso anche al partner. Le persone che ne beneficeranno saranno molto contente.

Scorpione: iracondi dal pomeriggio. Se ci sono urgenze da sbrigare sarà bene occuparsene durante le ore mattutine. Dal pomeriggio per i nati del segno potrebbe subentrare un pò di nervosismo.

Sagittario top

Sagittario: lavorare da mattina a sera. A nulla serviranno le richieste di attenzione da famiglia e partner perchè i nati Sagittario oggi si dedicheranno all'avanzamento dei loro progetti in essere.

Capricorno: scontrosi e capricciosi. Astri poco favorevoli tenderanno a far emergere i lati meno concilianti del carattere dei nativi. Verso sera tornerà il sereno in coppia.

Acquario: meglio l'amore che il lavoro. Se in una relazione amorosa i nativi godranno appieno dei favori astrali, meno fortunate invece le sorti dei single del segno. Possibili attriti coi colleghi.

Pesci: uggiosi. Come quando le nuvole tendono al grigio oggi, i nati del segno, tenderanno ad incupirsi sia nei pensieri che nei modi di fare. Vecchi modi di comportarsi riemergeranno e vorranno essere revisionati. Amore questo sconosciuto.