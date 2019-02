Annuncio

I transiti planetari esortano i segni zodiacali ad ampliare maggiormente le proprie vedute, curando ogni minimo dettaglio per giungere alla soddisfazione personale. L'Oroscopo di domenica 17 febbraio è ricco di sorprese, elargendo conferme per Leone, Toro, Cancro, Capricorno e Pesci. Gli altri segni dello Zodiaco dovranno essere più determinati, impegnandosi a superare gli ostacoli con un pizzico di risolutezza. Di seguito le previsioni astrologiche.

Sensazioni amorose nell'oroscopo delle relazioni a due di domenica

Ariete: mancate di vitalità e questa chiusura non vi fa vivere la sfera affettiva come vorreste. Cercate di rinvigorire il vostro entusiasmo di sempre, curando il benessere personale e coccolando corpo e mente.

Toro: la forza di Marte nel vostro cielo crea un binomio impeccabile con la vostra energia e l'ostinazione. Riuscirete a perseguire i vostri obiettivi, attingendo a quella forza di volontà che vi accompagna sempre, potenziata dall'astro marziano. In amore, amerete farvi sedurre da affascinanti ammiratori.

Gemelli: iniziate a pensare al futuro, mettendo in pratica i progetti con l'ottimismo che vi circonda come un'aurea luminosa. Questa apertura mentale vi gioverà e potrete avere successo solo approfondendo maggiormente i piccoli dettagli, che contornano le vedute grandiose.

Cancro: entrerete in contatto con gli altri, grazie alla vostra spiccata intuizione e a una capacità di capire le esigenze altrui.

In amore, riuscirete a sedurre una persona che avete puntato, utilizzando i vostri modi piacevoli.

Leone: Mercurio non è più opposto al vostro cielo astrologico, quindi lasciate fluire le parole e fatevi sentire, esternando maggiormente i vostri pensieri. Solo con un maggiore dialogo si annullano piccole incomprensioni che creano soltanto inutili attriti.

Vergine: Mercurio, astro dominante del vostro segno, è in opposizione e dovrete adattarvi alle decisioni altrui piuttosto che decidere voi come affrontare una situazione complicata. Dovrete adeguarvi, cedendo e non mantenendo un puntiglio inutile.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: prendete in mano la situazione e agite, trasformando qualcosa che non vi va giù e migliorando alcune sfere della vostra vita.

Se il morale è un po' giù e non avete voglia di divertirvi, non chiudetevi in queste sensazioni negative ma andate incontro al mondo, con tenacia e un nuovo ottimismo.

Scorpione: non lasciatevi influenzare da un'opposizione di Marte che vi arreca irritabilità. Riuscirete a contenere questa energia dirompente, attingendo a una forte capacità di adattamento. Forse la vostra suscettibilità è dovuta a un'eccessiva gelosia.

Sagittario: non disprezzate le piccole cose perché anche una struttura più complicata è composta da piccoli elementi, necessari per completare il tutto. Tenete a bada l'eccessiva arroganza e ampliate le vostre vedute, una maggiore elasticità gioverà all'amore di coppia.

Capricorno: Mercurio vi conferisce una maggiore capacità di comunicare ciò che pensate e questa apertura mentale gioverà anche alle relazioni amorose. E' una nuova realtà per voi amici del Capricorno da vivere con slancio, approfittando delle stelle favorevoli per sopperire ai vostri bisogni.

Acquario: il cielo si fa un po' pesante per voi amici dell'Acquario.

Mercurio ha abbandonato il vostro domicilio e sentite una mancanza, che vi spinge a chiudervi in voi stessi. Forse avreste bisogno di una vacanza per sentirvi più leggeri e spensierati.

Pesci: sarete molto forti grazie a Mercurio presente nel vostro cielo. L'astro della comunicazione vi schiarisce le idee, consentendovi di avere una visione più realista delle situazioni personali. Un aiuto in più per avere sotto controllo le emozioni, preservandole dall'eccessiva carica surreale di Nettuno.