La giornata di giovedì porterà molte soddisfazioni per i segni d'aria. Di seguito le previsioni per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: un incarico lavorativo, se portato a buon fine, sarà decisamente fruttuoso per il vostro portafogli. Nel frattempo, non lasciatevi prendere dalla disperazione se ci saranno poche possibilità di passare la serata con il partner, riuscirete a rimediare.

Toro: non c'è modo di risolvere le vostre incombenze senza l'aiuto di qualcuno in famiglia, quindi lasciatevi aiutare. In amore per adesso andate con i 'piedi di piombo': al momento il partner potrebbe non essere disposto ad ascoltarvi.

Gemelli: ci saranno dei risvolti in amore che non vi aspettavate, tanto che potreste avere un rialzo sensibile del buonumore.

Meglio anche sul livello amoroso, visto che il periodo di stallo sta evolvendo in qualcosa di più "caloroso".

Cancro: sembra che le cose al lavoro stiano risolvendo piano piano, il merito è tutto della vostra buona volontà e della vostra intraprendenza. La creatività che avete utilizzato vi è stata di enorme aiuto, pensate di riutilizzarla per altri incarichi futuri e non sbaglierete.

Leone: sarete meno depressi e di conseguenza meno propensi ad essere irritanti nei confronti degli altri. Ciò favorirà una ascesa della vostra figura, sia professionale che personale. E chissà, forse qualcuno potrebbe farsi avanti, oppure il partner potrebbe essere più complice con voi.

Vergine: forse una litigata potrebbe essere più deleteria di quel che pensavate in un primo momento.

Potrebbe arrivare un momento in cui dovrete assolutamente decidere quale strada prendere e detta francamente non sarà facile. Raccogliete tutte le energie necessarie per affrontare questa situazione.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: le emozioni che vi susciterà la vicinanza con il partner saranno sconvolgenti al punto da decidere di isolarvi con lui o lei per farvi sorprendere. Sarà una serata diversa dal solito, magari con quell'atmosfera da favola che volevate provare.

Scorpione: la vostra serenità sta progressivamente migliorando, dal momento che avete il controllo della vostra vita e potete concentrarvi maggiormente sull'ambito lavorativo. Al momento il vostro rapporto con il partner non sfocerà nell'eros, ma sarà comunque fatto di grande complicità.

Sagittario: fate molta attenzione a non rompere il delicatissimo equilibrio che si è andato a creare fra voi ed il mondo esterno, sia con i colleghi che con la famiglia. Nel frattempo, provate ad essere più creativi al lavoro con i vari incarichi che popoleranno la vostra giornata.

Capricorno: avrete finalmente deciso di scendere verso un terreno più positivo, ricco di iniziative interessanti e senza sensi di colpa. Non ci sarà molto spazio all'amore, a differenza della prima parte della settimana, ma ci sarà motivo di intesa, ed anche molto forte.

Acquario: probabilmente in questa giornata vorrete essere lontani da tutto e da tutti, ma al tempo stesso potreste essere leggermente volubili, cercando forsennatamente qualcuno che con tutta probabilità non ha voglia di sentirvi. Sarà una di quelle giornate in cui sarà meglio dedicarvi a voi stessi.

Pesci: sarete in vena di dare spazio all'amore, ma non lo farete in modo plateale. Il motivo è semplice: non siete disposti ad affacciarvi ai sentimenti appieno finché non vi sentirete ben stabili sul piano finanziario e lavorativo.

Ovviamente, provate a calibrare entrambi questi aspetti.