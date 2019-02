Annuncio

L'Oroscopo del giorno 11 febbraio 2019 è arrivato, ben disposto a dare assistenza sul lunedì di prossimo arrivo. A tenere banco, come al solito, l'andamento riservato dalle stelle ai comparti della vita coincidenti con l'amore e il lavoro. Allora, ansiosi di scoprire quali sono i segni fortunati in amore e nel lavoro a inizio settimana? Come da titolo, il periodo cadrà "a fagiolo" per due segni Sagittario e Capricorno: i simpatici amici appartenenti ai due simboli astrali sopracitati avranno a favore una splendida Luna, al momento presente nel comparto del Toro. In ambito della classifica stelline quotidiana diciamo subito che entrambi i segni sono stati valutati al "top" con cinque stelle all'attivo, dunque periodo preventivato come ampiamente positivo.

Invece, parlando di periodo "no", le previsioni di lunedì 11 febbraio vedono in salita questa parte iniziale della settimana per Bilancia e Acquario, ambedue giudicati con le due stelline relative ai periodi da "ko". Allora, pronti a scoprire maggiori dettagli? Bene, ecco a seguire la classifica degli ultimi sei segni e le predizioni del giorno per i soli segni relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Classifica stelline 11 febbraio 2019

Il nuovo lunedì interessante la parte iniziale di questa settimana è alle porte. Dunque, è senz'altro lecito domandarsi cosa porterà di buono ai simboli astrali sotto analisi in questo contesto: a rispondere come al solito è la nostra classifica stelline, quest'oggi ovviamente impostata sul giorno 11 di febbraio.

Come sempre, l'intera scaletta fa riferimento ai soli simboli astrali oggetto delle presenti previsioni, presi in considerazione in base ai rispettivi cieli astrali. Ovviamente, come già annunciato in apertura, la prima posizione è riservata ai segni del Sagittario e dello Scorpione, in ottima compagnia di altri due ugualmente fortunati ma valutati a quattro stelle. Ecco a seguire il resoconto dettagliato:

★★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★★: Scorpione, Pesci;

★★: Bilancia, Acquario.

Oroscopo amore e lavoro, le previsioni

Bilancia - Questo inizio settimana per voi della Bilancia è stato valutato assolutamente in modo negativo, certificato da effemeridi abbastanza dissonanti. In amore, se chiarirete un equivoco che si era creato con il partner da un po’ di tempo, forse ritroverete quell’armonia di coppia che ultimamente si è un po' persa per strada.

Intanto agite con prudenza cercando di non sottovalutare eventuali segnali premonitori provenienti dal partner, indice di tensione o stress accumulato. Single, sarete malinconici e tristi, e su questo c'è poco da fare: puntate tutto sull'ottimismo che è in voi fidandovi altresì del buon istinto. Le previsioni del giorno invece, riguardo il lavoro, vedono ancora un po' di incertezza nell'aria: dovete fare ordine tra le cose che avete in attesa di risoluzione. Problemi da risolvere in tempi stretti: non andate nel panico, mantenete la calma e iniziate a considerare l'ipotesi di rivedere il modo di organizzare il vostro operato.

Scorpione - Il prossimo lunedì sarà certamente positivo, buono per la maggior parte di voi Scorpione, a patto di tenere ben salda la testa sulle spalle. In amore, potrete rendere più piccante la vostra giornata grazie al vostro grande fascino e alla voglia di fare cose nuove. Sfruttate la situazione per riconquistare e/o scoprire una parte del partner che non conoscevate: potrebbe essere un ottimo motivo per sperimentare modi alternativi per rapportarsi. Single, nuove conoscenze interessanti potrebbero fare capolino nella vostra vita, alcune delle quali potrebbero diventare importanti in futuro. Un incontro quasi magico, a fine giornata, potrà rapire la vostra attenzione e conquistare il vostro cuore. Nel lavoro infine, le stelle sembrano guardare proprio voi. Forse avrete l'opportunità che tanto cercavate, cioè quella di mettere in mostra la vostra professionalità, ottenendo credibilità e stima.

Sagittario - In arrivo un giorno più che altro congeniale alle vostre scelte. Dunque, alla grande davvero questa parte della settimana. Analizzate pure con serenità le cose che non vanno discutendone pacatamente con le persone interessate. In amore, sarete pieni di idee su come migliorare il vostro rapporto e certamente in molti avrete intenzione di dedicarvi completamente a questo aspetto. Fatelo, ma che sia fatto con un entusiasmo inarrestabile in grado di travolgere completamente il vostro partner. Single, Venere vi farà sentire particolarmente affascinanti e forse sarà il momento di mettere a segno qualche bel colpo. In molti saprete sfoderare tutta l'abilità nell’esibirvi in velocissimi slalom attraverso le diverse situazioni che la vita vi proporrà: gioite! Nel lavoro, le stelle indicano che finalmente un grande progetto a cui tenete molto sta per sbloccarsi: calmate le facili emozioni ma rimboccatevi subito le maniche e dimostrate cosa sapete fare.

Capricorno - Una giornata più che buona, anzi, diciamo pure quasi sicuramente super fortunata. In generale l'atmosfera sarà carica di aspettative per delle situazioni che attualmente sono ancora in fase evolutiva. Valutata nelle predizioni di lunedì come buona nelle cose d'amore, questo lunedì vedrà il vostro cielo astrale velato da buoni transiti planetari. In definitiva si preannuncia un giorno piacevole e ricco di opportunità ma solo se sarete pronti a riconoscerle e lesti nel coglierle. Dunque, campo libero alla voglia di novità e alla messa in campo di nuovi propositi: il periodo promette e le stelle saranno dalla vostra, dai non rinunciate alla felicità! Single, un incontro promettente (sulla carta) vi regalerà un sorriso a trentadue denti: si dice che la ruota giri per tutti, speriamo stia per arrivare anche il vostro turno.. Nel lavoro, finalmente i vostri meriti verranno riconosciuti e la fatica dei giorni passati sarà ripagata. Se esporrete con convinzione le vostre idee e sarete decisi, nessuno vi metterà i bastoni tra le ruote.

Acquario - In arrivo un giorno abbastanza difficile con il quale confrontarsi, a tutto tondo con quanto già annunciato a voi Acquario nel nostro oroscopo settimanale. In campo sentimentale pertanto, pensate bene prima di prendere decisioni affrettate, ok? Innanzitutto tentate un dialogo pacifico con il partner, in modo tale da evitare inutili litigi. Single, in questo periodo siete stanchi, quindi cercate soprattutto di non affaticarvi mantenendo le energie necessarie per i prossimi giorni. Nel lavoro invece, ultimamente vi siete adagiati in un ambito disteso e poco creativo, tanto che la pigrizia ha preso il sopravvento. Cercate di riprendere il controllo delle vostre giornate, ponendovi degli obiettivi ed assolvendo per degli impegni a lungo posticipati.

.Pesci - Lunedì si annuncia poco entusiasmante in linea generale, tuttavia, se preso con una certa intelligenza non sarà difficile da portare a buon fine. Secondo l'oroscopo del giorno 11 febbraio, riguardo l'amore, sarà la giornata ideale per esternare ciò che provate al vostro partner. Fatelo e vi sentirete davvero felici e sereni. Se single invece, rimanere aperti a nuove idee vi porterà fortuna. Un po' di convinzione in più potrebbe aiutare a migliorare e rafforzare le vostre idee ed essere in grado di ottenere nuove soddisfazioni con qualcuno che conoscete. Nel lavoro, vi sentirete particolarmente grintosi ed intraprendenti, ovviamente con le stelle pronte a consigliare di essere sempre cauti in ciò che farete, per evitare conseguenze esplosive.