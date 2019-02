Annuncio

Inizia una nuova settimana, la seconda del mese di febbraio. Di seguito vediamo le previsioni zodiacali riguardo l'amore, il lavoro e la salute di tutti i segni per la giornata di lunedì 11 febbraio 2019.

L'oroscopo dell'11 gennaio per tutti i segni

Ariete: in questa giornata, cercate di gestire le relazioni amorose con prudenza. Potrebbero infatti nascere dei conflitti con il proprio partner. Per quanto riguarda il campo lavorativo è un momento stancante.

Toro: con Mercurio favorevole vivrete dei bei momenti per quanto riguarda i sentimenti. In campo professionale potrebbero nascere delle nuove collaborazioni.

Gemelli: in questa giornata potreste vivere dei momenti di agitazione, causati anche da alcuni problemi economici.

In campo amoroso è importante è che capiate ciò che realmente desiderate.

Cancro: giornata all'insegna della stanchezza per i nati sotto questo segno, in campo professionale dovrete valutare alcuni cambiamenti. In amore, con la luna favorevole potreste riflettere su alcune situazioni.

Leone: giornata interessante per quanto riguarda l'ambito professionale, potreste fare degli incontri importanti. In campo amoroso non sottovalutate le emozioni che provate.

Vergine: in questa giornata non sarà semplice gestire i sentimenti. In campo lavorativo potrebbero esserci delle questioni irrisolte che vi creano delle difficoltà. La giornata sarà nervosa per il segno.

Bilancia: nella giornata di lunedì 11 febbraio potreste sentirvi meglio a livello salutare.

In campo lavorativo dovrete affrontare delle discussioni importanti. Per quanto riguarda il campo amoroso, dopo un fine settimana complesso, non sarà semplice stare tranquilli.

Scorpione: in questo periodo evitate di trascurare la vostra salute e la forma fisica. Sentite l'esigenza di maggiore energia, anche in campo lavorativo. Nervosismo e stanchezza per quel che riguarda il campo sentimentale.

Sagittario: sarà una buona giornata per il segno, il pomeriggio sarà migliore della mattina. In campo amoroso non sottovalutate nuove conoscenze. Per quanto riguarda il campo professionale potreste avere delle buone idee.

Capricorno: cercate di riposarvi di più in questa giornata, a livello lavorativo valutate quali progetti far partire ed impegnatevi affinché partano.

In campo amoroso non sarà complesso da gestire i rapporti con il partner.

Acquario: giornata interessante per quanto riguarda le emozioni, vi sentite positivi in particolare sul lato sentimentale. Per quanto riguarda il campo lavorativo, cercate di organizzare ogni situazione con consapevolezza.

Pesci: giornata di recupero per i nati sotto questo segno: potete fare i buoni progetti in campo sentimentale. Nel lavoro, le stelle sono dalla vostra parte, l'importante è capire ciò che desiderate.