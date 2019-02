Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo di domani 11 febbraio 2019 è pronto a dare le giuste info (si spera) sul prossimo lunedì. In campo i settori legati al lavoro e ai sentimenti, messi sotto analisi in relazione ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di dare un nome ai segni migliori del giorno in assoluto? Ebbene, proprio alla ripartenza del periodo settimanale ad avere il positivo supporto da parte degli astri saranno solamente due, scelti ovviamente tra i sei sotto analisi nel contesto: iniziamo dal primo? Bene, come da titolo ad avere ottime chance soprattutto in ambito sentimentale, il Toro, forte dell'ingresso della Luna nel segno. A seguire a ruota, Cancro e Vergine, nel frangente sottoscritti con le cinque stelline della buona sorte.

Annuncio

Invece, ad avere non poche difficoltà a cui porre rimedio, secondo quanto scritto nelle previsioni zodiacali dell'11 febbraio, coloro nativi del Leone: il generoso segno di Fuoco avrà il Pianeta Nettuno in posizione speculare negativa al 85%: come rimediare? A seguire, ovviamente dopo aver svelato la nuova scaletta con le stelle quotidiane, i consigli e le dritte da investire nelle situazioni sentimentali e lavorative.

Classifica stelline 11 febbraio 2019

Questo lunedì il nostro metro di misura tra positività e negatività sarà, nella maggior parte dei casi, influenzato dal nuovo transito lunare. Come già anticipato in apertura la Luna, astro simbolo dell'amore e dei buoni sentimenti, si appresta ad entrare nel segno del Toro.

Annuncio

I migliori video del giorno

Sulla base di queste ottime premesse, la nuova classifica stelline interessante il giorno 11 ha stilato la lista dei segni migliori e peggiori nel periodo. In questo caso in primissimo piano, dunque al vertice della scaletta, gli amici "torelli", seguiti da altri due simboli astrali tutti da scoprire nella tabella sottostante:

Top del giorno : Toro;

: Toro; ★★★★★: Cancro, Vergine;

★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★: Leone.

Previsioni d'inizio settimana su amore e lavoro

Ariete - Il prossimo lunedì si presume possa essere per voi Ariete una giornata mediamente discreta. C'è comunque da far presente che in determinati frangenti potrebbe restituire attimi abbastanza impegnativi. Intanto, secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore, massima concentrazione: momenti da dedicare al pieno relax, al dialogo e alla famiglia.

Annuncio

Non affaticatevi e quel che più importa, non lasciate che l’armonia di coppia, oppure familiare, venga turbata da qualcosa di non voluto. Single, i sentimenti che nutrite per una persona (finora l'avevate inquadrata solo come una bella amicizia!) stanno lentamente cambiando, indipendentemente dalla vostra volontà e questo vi meraviglierà molto. Diciamo che il tempo di fare delle scelte è arrivato... Nel lavoro, sfoderate pure senza timore il vostro risaputo buon umore, vedrete che riuscirete a convincere anche i colleghi più ritrosi nel venire incontro alle vostre richieste.

Toro "top del giorno" - Partirà con il piede giusto questa parte iniziale della settimana, con un lunedì tutto all'insegna della bella Luna in Toro. In amore, il partner si rivelerà essere la persona giusta con cui condividere i progetti che più vi stanno a cuore. Ai più birichini (quelli dalla scappatella facile, per intenderci) consigliamo di mettere basi più solide alla relazione, invece di distrarsi continuamente: d'ora in avanti è severamente vietato "giocare col fuoco!". Single, avete in serbo un programma frizzante per la serata ma, a sensazione, qualcosa vi dice che potrebbe non andare per il verso giusto? Calma, nulla da temere: procedete pure tranquilli, senza soffermarvi su inutili quisquilie, frutto del vostro pensiero. Nel lavoro infine, raggiungerete quasi certamente gli obiettivi prefissati per la giornata, riacquistando molta più fiducia nelle vostre capacità grazie alla vostra esperienza.

Gemelli - In arrivo un lunedì 11 febbraio buono quel tanto che basta per chiudere la giornata in modo discreto. Alla lunga potrebbe risultare un po' monotona, forse, ma non vi saranno colpi di scena positivi né negativi e questo è già una buona premessa. Tenete duro intanto pensando positivo. In amore, visto il periodo è senz'altro ora di fare una sincera auto-analisi: le storie incerte come pure quelle nascoste o campate in aria tanto per, sono arrivate ad un bivio. Dunque, o cambiate la situazione migliorandola oppure tagliate il problema alla radice... Tranquilli, non rimarrete soli per molto. Single, potrebbe arrivare un invito da parte di una persona che vi corteggia da tempo: cercate di "conoscerla bene" prima di fare passi affrettati. Soprattutto siate sinceri con chi avrete di fronte e anche con voi stessi. Nel lavoro invece, i vostri sforzi potrebbero essere sottovalutati: le stelle invitano a perfezionare iniziative e metodi di lavoro.

Cancro - Davvero senza problemi si preannuncia il vostro primo giorno della settimana. Fate tesoro di ciò che avete e apprezzatelo: se proprio non siete contenti, datevi da fare per cambiare quello che non vi soddisfa, ne avete possibilità. Le previsioni di lunedì intanto, in amore, annunciano un periodo docile e abbastanza positivo. Il cielo vi darà la forza necessaria per affrontare alcune situazioni che oggi vi rendono inquieti: forse riuscirete a trovare valide soluzioni ad alcuni problemi oppure a raggiungere una nuova intesa con chi vi circonda. Single, farete degli incontri importanti ma ad una condizione: non ci sarà tempo per rimandare a domani quello che avete nel cuore. Visto il buon momento, vi invitiamo a fare le vostre scelte. Nel lavoro, intanto, sappiate sfruttare la giornata per rafforzare i rapporti di collaborazione tra colleghi o eventuali accordi in affari.

Leone - La giornata d'avvio settimanale sarà improntata quasi completamente al poco piacevole giudizio espresso da tre stelle, di fatto relativo ai periodi "sottotono". In amore pertanto, poco da attendersi o sperare: tante questioni reclamano la vostra attenzione ma voi continuate a fare spallucce. Proseguendo su questa strada, otterrete soltanto di veder crescere la montagna d’incombenze con il partner pronto a farvi il muso duro, sappiatelo. Single, malgrado una persona vi conquisterà il cuore, continuerete ancora a guardarvi intorno: come mai? Gli astri del momento invitano ad essere un po' più decisi in alcune particolari circostanze, ok? Nel lavoro, per chiudere, una crisi temporanea incupirà buona parte di questa giornata: parlatene con un collega, piano piano vedrete che ne verrete fuori.

Vergine - Lunedì si preannuncia per tantissimi di voi Vergine una giornata davvero straordinaria su molti fronti, in primis in quello sentimentale. Nel vostro caso le stelle consigliano di organizzare questa giornata a vostro piacimento, cercando comunque di dedicare maggiori attenzioni alle cose più impellenti, tralasciando momentaneamente tutto il resto. Per ciò che concerne la parte sentimentale, l'oroscopo di domani 11 febbraio consiglia in amore tanta buona volontà ed altrettanta fiducia: sentirete il vento soffiare a vostro favore specialmente in coppia e le vostre aspettative non andranno deluse. Single, la giornata partirà benissimo ed è di ottimo auspicio la fase astrale odierna relativa alla Luna in Toro. Pertanto, si prevedono splendide opportunità di successo da cogliere al volo, in particolare se credete ancora nei buoni sentimenti. Nel lavoro invece, la vostra naturale competitività funzionerà in modo efficace: sarete tentati, con successo, di superare i vostri stessi traguardi.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.