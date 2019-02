Annuncio

L'Oroscopo del giorno 15 febbraio 2019 porta in dono quest'oggi una grande notizia, certamente in grado di dare felicità in campo sentimentale e nei rapporti affettivi in generale. Bramosi di sapere di cosa potrebbe trattarsi? Vediamo subito di "dare a Cesare quel che è di Cesare": quest'oggi salta all'occhio il passaggio della Luna nel comparto del Cancro. Dunque, una garanzia di successo oltre che per gli amici "cancerini", anche per un altro segno d'Acqua presente nella sestina sotto analisi in questa sede: Pesci. Ottimo periodo questo riservato dagli astri, soprattutto per quelli del Capricorno, destinati dall'Astrologia a respirare l'aria frizzantina e corroborante della vetta più alta della classifica.

I restanti altri invece cosa dovranno aspettarsi dalle effemeridi del giorno? Diciamo che a restare abbastanza delusi saranno coloro appartenenti al segno del Sagittario, valutato negativamente a fine settimana. Bene, svelate le anteprime iniziamo pure a dare voce alle previsioni di venerdì 15 febbraio segno per segno, non prima però di aver messo in evidenza la classifica stelline quotidiana.

Classifica stelline 15 febbraio 2019

Un nuovo fine settimana è pronto a bussare alle porte della nostra vita quotidiana: ansiosi di conoscere le stelle attribuite al vostro segno zodiacale? Più che giusto, quindi passiamo immediatamente a consultare la scaletta presente nella nuova classifica stelline interessante il giorno 15 febbraio. In ottima evidenza nel periodo, come già accennato in apertura, due specialissimi segni che andremo subito a valutare nella tabella posta di seguito.

Ecco il resoconto giornaliero per i soli segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

★★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★★: Bilancia, Scorpione, Acquario;

★★★: Sagittario.

Le predizioni del giorno su amore e lavoro

Bilancia - Il prossimo venerdì sarà allineato alla classica giornata di routine per molti di voi "bilancini". In amore, cercate di dare ascolto al vostro buon istinto. Per voi già in coppia, se sentirete il desiderio di defilarvi da un problema o da una situazione che crea ansia, non fatevi scrupoli nel dargli il giusto seguito. Volendo, staccate la spina e rilassatevi rinviando impegni (meno urgenti), evitando forzature o situazioni stressanti. Single, finalmente dopo tanto tempo potrete dire di aver raggiunto il vostro equilibrio affettivo.

Il vostro standard di vita migliorerà e si risveglieranno in voi emozioni e passioni che credevate assopite. Le previsioni del giorno, visto il frangente abbastanza positivo, invita a giocare d'anticipo su una situazione che aleggia nell'aria da un po' di tempo. Nel lavoro intanto, riceverete un incarico importante che vi darà modo di mettere in pratica quello che avete sempre desiderato.

Scorpione - Partirà mediamente bene questo vostro venerdì di fine settimana, senza troppi patemi d'animo con i quali confrontarsi. In amore, la qualità della vostra vita sentimentale migliorerà solo se saprete prendere in mano le redini dell'intraprendenza (non senza un po' di sana "faccia tosta!"). Risvegliando la passione, ultimamente un po' sopita potreste riavere indietro parte della gioia non vissuta in precedenza. In coppia, fareste bene ad avere il coraggio di dire esattamente quello che volete dal vostro lui/lei. Single, capirete l'importanza dei vostri sentimenti e il cuore sarà pronto a rivelare cos'è che lo fa battere veramente e soprattutto per chi.

Nel lavoro invece, seguite gli avvertimenti di una persona di fiducia, se non altro avrete modo di rimettere ordine nei vostri progetti. Fatelo, ok? Anche perché il cielo sosterrà seppur in parte le vostre scelte.

Sagittario - In arrivo un venerdì 15 febbraio valutato con il classico "sottotono". In effetti, la giornata di fine settimana sarà abbastanza pesante da digerire e a tratti anche molto dispendiosa in termini di energie. In amore allora, cosa fare? Certamente qualche tensione tra le mura domestiche non mancherà, e questo vi metterà addosso ansia e agitazione. In coppia avvertirete quasi ogni attività come estremamente complicata, tipo un enorme sacrificio dal quale non potersi esimere. Per risolvere la situazione dovreste sciogliere i nodi principali, ovviamente utilizzando il dialogo e mostrandovi più disponibili. Single, siete stanchi e stressati e questo non aiuterà di certo a concentrarvi su quello che volete da una relazione. Prendetevi del tempo per tirare alcune somme e poi deciderete con calma.

Nel lavoro infine, vivrete una fase di scontentezza dovuta ad una vostra insoddisfazione. Forse dovreste accontentarvi di quanto (poco!) già ottenuto, anche perché col tempo consoliderete la vostra posizione.

Capricorno - Giornata certamente molto fortunata in diversi campi. Il periodo è stato valutato nelle predizioni di venerdì con le cinque stelle della buona sorte, e questo non per caso. In amore dunque, preparatevi a vivere momenti importanti: la vostra vita affettiva sarà in primo piano e sarete in grado di costruire una fortezza impenetrabile intorno al vostro rapporto. Prendete tempo per assaporare le sensazioni forti che avrete a portata di mano cercando di dedicarvi completamente alla persona che più amate al mondo. Single, sarete in un piacevole stato di grazia, vi sentirete più leggeri ed in pace con voi stessi. Soprattutto, l'atmosfera sarà carica di aspettative e il vostro entusiasmo darà vita alla passione e alla voglia di stare vicini. Nel lavoro intanto, le novità vi stimoleranno a dare il meglio di voi stessi.

Sicuramente vedrete in prospettiva dei miglioramenti che potranno riguardare anche la vostra futura carriera: pronti a sorridere dopo tanto aspettare?

Acquario - Una giornata parzialmente buona. Diciamo che la partenza non sarà delle migliori, poi però, man mano che la giornata prenderà vigore inizierete una lenta ma progressiva ascesa verso la positività e la buona voglia di fare. In campo sentimentale, l'intesa con il partner sarà discretamente effervescente, soprattutto grazie a nuove curiosità da soddisfare. Con il partner avrete un buon feeling e un'ottima sintonia, pertanto cercate di mettere in programma una serata semplice ma efficace da gustare insieme alla persona amata. Single, non rifiutate eventuali inviti o complimenti indirizzati verso la vostra bella persona: è proprio in quei contesti che favorirete al meglio la vostra vita sentimentale, soprattutto per il fatto che gli incontri potrebbero essere intensi e variegati. Nel lavoro invece, la giornata risulterà essere molto propizia.

Forse verranno delle idee ingegnose che potrete mettere in atto con la collaborazione delle persone che vi circondano.

Pesci - Questo fine settimana per noi nativi nel simbolo d'Acqua dei Pesci partirà e chiuderà benissimo. Secondo l'oroscopo del giorno 15 febbraio, riguardo l'amore, i sentimenti saranno più profondi e con prospettive più certe rispetto a qualche giorno fa. In molti riuscirete a rinsaldare eventuali rapporti in crisi, altri daranno prevalenza alla passione riuscendo ad essere più intimi e coccoloni nei confronti del partner. Sarà il momento perfetto per una serata e soprattutto per un dopo-cena al peperoncino? Abbiate il coraggio di essere romantici e vedrete che tutto sarà davvero fantastico! Se single invece, in amore lanciatevi a capofitto nella mischia, se non altro per sfruttare le influenze della Luna in Cancro: se c'è qualcuno/a che vi interessa dichiaratevi, senza timore! Nel lavoro, per concludere, otterrete delle piccole soddisfazioni che vi rincuoreranno e vi renderanno più dinamici.

Potrebbe essere il caso di mettere in gioco nuovi progetti, il che vi stimolerà a dare il meglio di voi.