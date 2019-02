Annuncio

Tra poche ore inizieranno i festeggiamenti per il San Valentino: tra fiori, cioccolatini e regali, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per questa giornata e più in generale per il periodo che va dal 14 al 28 febbraio? Se i Pesci avranno un recupero, il Sagittario sarà addirittura al top.

Astrologia febbraio, amore e affinità dei segni

Ariete: il 2019 non sarà un anno privo di ostacoli per il segno, tuttavia durante il mese di febbraio l’atmosfera si rasserenerà, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Avrete una bella energia e vi sentirete positivi, dunque sarà il periodo ideale per coltivare rapporti importanti o costruirne di nuovi. Anche chi vuole ricominciare dopo una storia finita o una separazione, potrà trarre vantaggio da questa condizione astrale.

Vantaggiosi i rapporti con il segno dei Pesci.

Toro: ci sarà una buona ripresa. Dopo un momento di smarrimento iniziale, il Toro ritrova l’energia e la forza per iniziare nuovi percorsi. A gonfie vele andranno i rapporti con il segno dei Gemelli, al contrario dei contrasti potrebbero sorgere con Acquario e Leone.

Gemelli: è arrivato il momento di fare chiarezza su alcune situazioni, riguardanti l’amore o l’ambito lavorativo. I contrasti e i conti in sospeso dovranno essere risolti durante il corso del mese di febbraio, ma per farlo sarà necessario agire con cautela. Bisognerà essere prudenti nei rapporti con il segno dei Gemelli ed evitare le decisioni affrettate. La vicinanza di una persona nata sotto il segno della Vergine potrebbe rivelarsi d’aiuto nella risoluzione di alcune problematiche.

Cancro: con Saturno in opposizione è arrivato il momento di riguardare le proprie priorità e decidere con attenzione i prossimi passi da compiere. Ci sono delle tensioni all’interno dell’ambito sentimentale e anche il lavoro potrebbe essere fonte di preoccupazioni, dunque si rivelerà un mese faticoso, in cui gestire i rapporti con gli altri richiederà uno sforzo non indifferente. Litigi e discussioni potrebbero nascere con qualcuno del segno dei Gemelli.

Leone: le soddisfazioni non mancheranno ma gli impegni saranno molti. Il consiglio degli astri è quello di gestire un’attività per volta, evitate di strafare o rischiate di compromettere l’intero operato. Potrebbero nascere delle tensioni nei rapporti con il segno del Toro, al contrario vantaggiosi si riveleranno i legami con Acquario e Pesci.

Vergine: periodo decisamente più positivo di quello precedente, tuttavia potrebbero esserci delle questioni da risolvere all’interno della sfera familiare. Durante le ultime due settimane del mese potrete chiarire alcune incomprensioni nate nei mesi precedenti e la vicinanza di un Toro potrebbe rivelarsi essenziale a tal fine. Nonostante qualche momento di agitazione, gli astri non sono in opposizione, non mancheranno momenti di svago e spensieratezza.

Bilancia: è un momento faticoso per il segno, qualcuno potrebbe avvertire un senso di insoddisfazione, necessitare di maggiori attenzioni in amore o desiderare più responsabilità all’interno dell’ambito lavorativo; i rapporti interpersonali verranno messi in secondo piano, vi impegnerete molto nel lavoro e prediligerete momenti di solitudine e riflessione. Ora volete occuparvi di voi e concentrarvi sugli obiettivi da raggiungere.

Scorpione: è un momento di forza per il segno, durante i primi giorni del mese qualcuno potrebbe aver risentito di un calo di energie, ma la ripresa è già iniziata.

Dedicatevi alle persone che amate e che vi fanno stare bene. Se da tempo siete alla ricerca di una persona con cui condividere le vostre emozioni, smettetela di aspettare e mettetevi in movimento, potreste fare degli incontri interessanti.

Sagittario: le stelle hanno degli ottimi progetti in serbo per voi, ma tutto dipenderà da voi, dal vostro coraggio e dalla voglia di mettersi in gioco. Durante le ultime giornate di febbraio potrebbero arrivare delle novità. Fortunati i rapporti con l’Ariete.

Capricorno: l'aspetto economico è in questo momento in cima alle vostre preoccupazioni, potrebbero esserci dei contenziosi da risolvere o un guasto da riparare. Dei conflitti potrebbero nascere anche per quanto riguarda i rapporti con gli altri, in particolar modo con qualcuno nato sotto il segno dell'Ariete o della Bilancia. Bene i legami con il Toro.

Acquario: il mese precedente non è stato privo di tensioni per il segno, qualcuno potrebbe aver risentito di un calo di energie, ma ora si recupera.

La situazione migliora anche per quanto riguarda l'amore, tuttavia non è da escludere la nascita di piccoli contrasti, soprattutto con il segno dello Scorpione.

Pesci: l'ultima metà del mese si rivelerà decisamente più positiva per quanto riguarda i sentimenti. Laddove nei mesi precedenti sono nati dubbi e contrasti, sarà possibile risolverli e concludere al meglio questo secondo mese del 2019. Complicità con Toro e Leone, tensioni con la Vergine.