L'Oroscopo del giorno 26 febbraio è pronto a regalare emozioni o saziare curiosità in merito all'amore e al lavoro. In evidenza quest'oggi la seconda giornata della corrente settimana, come al solito messa sotto analisi da parte dell'Astrologia quotidiana. Punto centrale su cui concentrare l'attenzione, la nuova classifica stelline di martedì, corredata dalle interessanti previsioni astrali segno per segno, in questo contesto impostate sulla seconda sestina dello zodiaco. Nel merito a quanto appena affermato, soprattutto a quelli di voi pochi ferrati in materia astrologica, diciamo che saranno messi "sotto torchio" i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Spulciando in anteprima all'interno della scaletta con le stelline quotidiane (la andremo a svelare tra pochissimo), tra i segni fortunati presenti nella ai primissimi posti solo tre segni potranno contare su una giornata positiva.

In primo piano spicca meritatamente Pesci già annunciato, quest'oggi valutato al "top del giorno" grazie allo spettacolare sestile in atto tra Venere e Mercurio, quest'ultimo pianeta già presente nel settore del segno d'Acqua. A dare spettacolo nel firmamento di martedì anche coloro appartenenti a Sagittario e Capricorno, perfettamente allineati alla massima positività del periodo e, di conseguenza, valutati a cinque stelle. Avranno poco o nulla da aspettarsi invece, in base a quanto descritto nelle previsioni di martedì 26 febbraio coloro nativi in Scorpione, in questo contesto valutati con solo tre stelle relative ai momenti classificati con alta probabilità di essere "sottotono".

Classifica stelline 26 febbraio

Le effemeridi quotidiane hanno stilato già la scaletta riservata ai dodici segni zodiacali: curiosi di sapere come è stato valutato il vostro segno? In questo caso, la nuova classifica stelline interessante il giorno 26 febbraio 2019 è pronta per togliere eventuali dubbi o perplessità in merito.

Decisamente super-fortunato, quindi destinato dagli astri a non avere quasi nessun tipo di problemi, i segni relativi a Pesci, Sagittario e Capricorno tra l'altro già anticipati in apertura poc'anzi. Adesso non resta che prendere visione della scaletta completa: ansiosi di sapere la posizione stabilita dalle stelline quotidiane segno per segno. Ecco la scala dei valori, come sempre a partire dal più fortunato a scendere:

Top del giorno : Pesci;

: Pesci; ★★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★: Scorpione.

Oroscopo, previsioni sulla giornata del 26 febbraio

Bilancia - Il prossimo martedì sarà in linea generale abbastanza buono per voi. In amore, secondo le attuali predizioni astrali del giorno, sarete in grado di gestire sicuramente in modo positivo alcuni lati importanti del rapporto.

In merito al vostro partner, riuscirete finalmente ad esprimere i vostri veri sentimenti con indubbie positive conseguenze. Questo vi permetterà di capire come procedere e come affinare le vostre strategie, soprattutto in caso vorreste prendere decisioni riguardanti il vostro futuro. Single, Marte in Toro, per voi speculare positivo al 45%, vi aiuterà in parte a trovare la giusta soluzione ad un dilemma che vi assilla già da un pezzo. Se avete le idee confuse inizierete senz'altro a vederci chiaro valutando in modo imparziale l’attrazione verso una persona. Nel lavoro, la giornata si annuncerà positiva e sarete in grado di gestire bene il bilancio e di godervi in modo equilibrato i piaceri che il denaro può offrire, senza però esagerazioni.

Scorpione - Partirà molto probabilmente con il poco rassicurante "sottotono" questo vostro martedì. Diciamo che per buona parte del periodo dovrete prestare massima concentrazione nelle cose in programma. In amore, soprattutto con gli astri oggi non certamente in grado di sorridervi, nemmeno a pagarli a peso d'oro, sarete inclini a fare errori grossolani o valutazioni sbagliate, con ovvie conseguenze. In merito a quanto appena espresso, le interazioni con i familiari saranno influenzate dal vostro umore: potrebbero crearsi diversi momenti di tensione che, senza un opportuno intervento da parte vostra, senz'altro finiranno per essere fuori controllo. Single, sarete più meticolosi del solito e questo potrebbe essere interpretato come se foste di cattivo umore. Restate aperti nei confronti degli altri e poi aspettate i risultati. Nel lavoro, nonostante il vostro impegno, alcuni intoppi rallenteranno il vostro operato e non riuscirete a finire ciò che avete iniziato: calma!

Sagittario - In arrivo un martedì 26 febbraio davvero splendido sotto ogni punto di vista. Ovviamente, la giornata d'inizio settimana sarà favolosa non solo grazie alle stelle, in parte lo sarà soprattutto per merito della vostra buona intelligenza e al notevole impegno eventualmente profuso. In amore, Marte e Urano speculari positivi al 85% influenzeranno il vostro stato mentale e fisico: sarete splendidamente in forma, promotori di passione e vogliosi di stare insieme alla persona amata. Un sorriso sincero rimarrà stampato sul vostro volto e già solo quello garantirà rapporti davvero infuocati da godere soprattutto a fine giornata. Single, sarà tempo di cambiare se volete essere felici, ok? Non rifiutate gli inviti, perché sarà in quei contesti che potreste iniziare al meglio una eventuale nuova vita sentimentale. Nel lavoro invece, la vostra creatività sarà la chiave per avere successo in questa giornata. Potrete renderlo dinamico e redditizio solo volendolo fare...

Capricorno - Giornata davvero senza fronzoli, nitida e sincera in ogni momento. Diciamo pure che, se non sarà totalmente positiva al 100%, poco potrebbe mancare. Intanto, valutata nelle predizioni di martedì con le cinque stelline della buona fortuna, sarà in amore il settore dove potreste raccogliere le migliori soddisfazioni. Vestirete i panni del partner perfetto ed vi presterete ad ascoltarlo come non avete mai fatto: grazie ad effemeridi altamente positive vi sentirete pieni di energie trascorrendo una bellissima giornata che ricorderete per un pezzo. Single, grandi conferme in vista a livello sentimentale: riceverete sicuramente delle attenzioni che vi faranno sentire molto importanti, sappiatelo. Nel lavoro intanto, le prospettive astrali saranno anche qua ottime. I nuovi contatti potranno favorire successi abbastanza concreti, anche con uno sviluppo inatteso in alcune situazioni lasciate in sospeso.

Acquario - Una giornata semplice quella in arrivo questo martedì, senz'altro in linea con la più scontata delle routine ma non affatto negativa. In campo sentimentale d'obbligo guardare al classico "bicchiere mezzo pieno!". Diciamo pure che potreste già migliorare il dialogo all'interno del vostro rapporto affettivo e, nello stesso tempo, avere anche l'occasione di divertirvi come pazzi con il partner soprattutto in cose che non avete mai fatto. Approfittando della vostra ritrovata complicità potreste trovarvi di fronte un periodo tutto rose e fiori... Single, riprendete in mano un progetto che avevate accantonato. Diciamo che ora potrebbe davvero adattarsi perfettamente ad una vostra eventuale vita sentimentale. Sarà il momento di mettere in pratica il nuovo inizio che avete pianificato da tanto? Noi diciamo di si, voi intanto mettete in pratica... Nel lavoro invece, la giornata di martedì sarà all'insegna della razionalità: sentirete la grande esigenza di mettere un punto sulle situazioni che vorreste migliorare e vi rimboccherete le maniche per cominciare a fare la differenza.

Pesci "top del giorno" - Questa parte dell'attuale settimana partirà e chiuderà i battenti all'insegna della felicità e della buona sorte. A fare la differenza, secondo l'oroscopo del giorno 26 febbraio, soprattutto l'ottimo sestile in atto tra Mercurio e Venere, quest'ultima non a caso denominata "signora dei sentimenti e del buon dialogo". Intanto, riguardo l'amore, arriverà nuova luce nella vostra vita, le cose inizieranno a girare per il verso giusto e troverete finalmente dei validi alleati in tutto ciò che vi circonda. Il primo in assoluto sarà il partner che sarà entusiasta di voi, poi a seguire familiari e amici: ottimo così! Se single invece, sarà questa una giornata decisamente positiva. In effetti, avrete molta iniziativa ed uno spirito benefico, il che gioverà al vostro umore agevolando e/o distendendo i rapporti tesi con le persone del vostro giro. Nel lavoro, vedrete gli affari moltiplicarsi abbastanza facilmente, come per incanto. Sfruttate la ventata di positività per ambire ad alti traguardi oppure iniziando nuove collaborazioni.