I cuori solitari vanno alla ricerca di nuovi amori e le previsioni astrologiche di martedì puntano un riflettore sulle sensazioni e le opportunità di ciascun segno zodiacale. I transiti planetari si impegnano a far sbocciare nuove storie d'amore, elargendo consigli nell'Oroscopo dell'amore single del 26 febbraio.

Nuove opportunità per i single nelle previsioni astrali segno per segno

Ariete: la volubilità che contraddistingue il vostro segno viene amplificata dall'influsso della Luna rispetto a Urano nel vostro domicilio, quindi vi sentirete molto indipendenti e rimanderete ad altri giorni le conquiste amorose. Nel frattempo la vostra simpatia sarà molto apprezzata dagli amici.

Toro: Marte nel vostro cielo forma un bel trigono con Venere posizionata nella casa astrologica decima, quindi avrete successo nelle vicende sentimentali e sarete corrisposti in amore.

Via libera quindi alla caccia amorosa.

Gemelli: vi sentirete alquanto spossati e non oserete intraprendere una lotta amorosa. Cercate di arginare questa eccessiva pigrizia, moderando i vostri sbalzi d'umore che vanno da un eccessivo entusiasmo fino a sfociare poi in una traboccante apatia.

Cancro: sarete troppo confusi sentimentalmente per intraprendere una nuova storia ma non temete, verranno tempi migliori. Sentirete il bisogno di fuggire in un mondo immaginario e ciò sarà dovuto all'opposizione dell'astro lunare dal domicilio del Sagittario. Riordinate bene i pensieri, individuando ciò che è bene e ciò che è male.

Leone: riuscirete ad esprimere le vostre emozioni al meglio, aprendovi a un dialogo con una persona a voi preziosa.

Questo atteggiamento produrrà uno scambio reciproco, potrete così ascoltare ed essere ascoltati, creando le basi per una storia sensazionale.

Vergine: inconcludenti e superficiali come siete, per via dell'opposizione di Mercurio e Sole rispetto al vostro cielo, non riuscirete a mandare avanti nuovi rapporti amorosi. Apparirete piuttosto insofferenti e potreste farvi prendere troppo dalla depressione. Reagite, magari capendo cosa c'è che non va.

I 'cuori solitari' e l'amore nell'oroscopo di martedì

Bilancia: state vivendo il presente e le opportunità amorose che vi capitano con forte apertura mentale e slancio emotivo. Siete consapevoli che se siete giunti a questo punto è grazie alle esperienze passate.

Non volete chiudere completamente la porta, circondandovi di cose che richiamano alla mente vecchi ricordi.

Scorpione: riuscirete a vedere oltre ciò che appare realmente, servendovi del vostro forte intuito. Capirete così se varrà la pena di approfondire la conoscenza di un presunto corteggiatore: per decidere al meglio fidatevi del consiglio di una persona a voi cara.

Sagittario: sarete più consapevoli e sicuri delle vostre emozioni, cari amici del Sagittario, grazie alla congiunzione favorevole Luna-Giove. Invitate amici a casa, rendendo l'atmosfera molto elegante, in particolare uno che vi rubato il cuore.

Capricorno: non pensate unicamente a soddisfare i vostri appetiti amorosi con un'eccessiva sensualità, ma cercate di essere più razionali. Approfondendo nuove conoscenze e opportunità con l'uso della ragione, riuscirete ad avere un quadro più chiaro della situazione che avete avanti.

Acquario: l'influsso fortunato di Giove dal Sagittario colpisce anche voi, formando un bel sestile con il vostro segno. Potrete così approfondire interessanti e nuovi rapporti amorosi, puntando esclusivamente sulle vostre capacità o cercando il giusto appoggio degli amici.

Pesci: apritevi al cambiamento cari amici dei Pesci, Mercurio apporta novità nel vostro cielo ed è complice con il Sole, che illumina i vostri sentimenti. Apritevi maggiormente al sociale, frequentando gente e favorendo così le opportunità amorose.