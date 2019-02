Annuncio

L'Oroscopo del giorno 9 febbraio 2019 punta dritto verso il segno dello Scorpione, questo sabato super-favorito in campo sentimentale. In primo piano l'apertura del weekend valutata dall'Astrologia del momento: pronti a scoprire la classifica stelline e le previsioni zodiacali per gli ultimi sei segni? Come di consueto, anche in quest'occasione a fare da metro di misura sono le effemeridi quotidiane, in questo caso applicate alle esigenze della normale vita quotidiana. Analizziamo, quindi, la penultima giornata di questa settimana messa in relazione agli ultimi sei segni dell'arco zodiacale. Iniziamo subito a dare il meritato spazio al migliore del giorno: oltre naturalmente allo scontatissimo Scorpione, valutato al "top del giorno", e alla Bilancia, a gongolare si prevede possano essere anche tutti coloro aventi nel Tema Natale il segno del Capricorno.

Per quanto riguarda il frangente negativo intanto, chiaramente secondo quanto messo in luce nelle previsioni di sabato 9 febbraio, ad avere intoppi o problemi di vario genere potrebbero essere in primis coloro dell'Acquario. Andiamo a scoprire qualcosa di più soprattutto per quanto concerne i comparti relativi all'amore e al lavoro.

Classifica stelline 9 febbraio 2019

La fortuna in amore e/o nel lavoro è pronta a "girare" in vista del prossimo inizio weekend. Ovviamente, come da copione, non tutti i simboli astrali potranno avvalersi del prezioso supporto delle stelle. Dunque, quali saranno i segni in giornata fortunata? In questo caso, la nuova classifica stelline del 9 febbraio, fresca di giornata, è tutta dalla parte dello Scorpione, segno super-favorito in amore direttamente sostenuta dalla splendida Luna in Ariete.

Pronti a scoprire come sono stati classificati i restanti simboli astrali? Bene, ecco a seguire l'intera scala dei valori segno per segno:

Top del giorno : Scorpione;

: Scorpione; ★★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★: Acquario.

Amore e lavoro, previsioni di sabato 9 febbraio

Bilancia - Il prossimo sabato si presenta al massimo della positività per voi, cari amici dell'Ariete. Secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda la parte della vita rappresentata dai sentimenti e dagli affetti in generale, tutto evolverà secondo quanto da voi messo in preventivo. In amore, le condizioni saranno perfette per rilassarsi con il partner oppure per valorizzare appieno eventuali doni che certamente in tanti riceverete dalle stelle.

Siate felici dunque, perché il vostro rapporto sta diventando sempre più stabile nonostante qualche piccola discrepanza avuta negli ultimi tempi. Single, il vostro potere di seduzione potrebbe sorprendervi, però, a tal proposito c'è un consiglio da seguire: non fidatevi solo delle apparenze e/o delle lusinghe dettate dalle circostanze, ok? Pertanto, le previsioni del giorno sono chiare: si alla fiducia ma assolutamente no "a scatola chiusa". Nel lavoro, la situazione si avvierà verso uno sblocco totale ed avrete la possibilità di concludere nuovi accordi. Tutto ciò vi permetterà di crescere o di sviluppare nuovi percorsi.

Scorpione "top del giorno" - Giornata meravigliosa, valutata nelle attuali predizioni come idilliaca (quasi) in tutto. I Pianeti Urano e Marte, insieme alla Luna, elargiranno flussi positivi in grado di far (ri)vivere soprattutto quei rapporti di coppia un po' in crisi. In amore, momenti dolcissimi in arrivo, capaci di trascinarvi in luoghi meravigliosi: trascorrerete momenti incantati insieme alla persona che più amate al mondo. Riguardo al menage familiare, sarà proprio questo il momento ideale per essere sfruttato al meglio: il vostro rapporto nei confronti dei componenti il nucleo andrà a gonfie vele e tutto vi apparirà sotto un’altra luce. Single, la vostra filosofia di vita unita alla "sete" di vivere storie mozzafiato vi renderanno particolarmente attraenti e molto loquaci. Alcune relazioni avranno successo: in bella vista nella vostra lista delle priorità, porteranno senz'altro tanta energia da investire nelle situazioni che più vi piacciono. Nel lavoro intanto, sarete dinamici e intraprendenti e vorrete ottenere i risultati che ritenete siano alla vostra portata. Sarà sicuramente la giornata ideale per tentare un exploit vincente.

Sagittario - In arrivo un sabato 9 febbraio abbastanza discreto sia nel campo relazionale che nelle attività lavorative. In amore pertanto, sarete animati da una forte passione, certamente in grado di dare una bella spinta all'attuale rapporto sentimentale. Diciamo che, in linea di massima, vi sentirete leggermente euforici e in qualche caso pronti a prodigarvi per rendere vivibile al meglio il periodo. Single, le apparenze possono ingannare a volte, sappiatelo. A ragione, ci permettiamo di ricordare a tutti voi questo saggio motto invitandovi perciò a stare attenti ad eventuali decisioni in merito a nuovi incontri. Meglio prevenire o rimanere delusi in futuro? A voi la scelta... Nel lavoro, questo sarà un giorno pieno di energia. Diciamo che avrete mille cose da fare ma rimarrete ugualmente concentrati sull'essenziale: lasciate "per dopo" le situazioni ininfluenti.

Capricorno - Il prossimo giovedì sarà marcato dal segno di spunta della piena positività, quindi splendido per la maggior parte di voi Capricorno. Valutato nelle predizioni di sabato come perfetto, il frangente non mancherà di regalare novità e buone nuove alla maggior parte di voi nativi. In amore soprattutto, le stelle saranno dalla vostra parte e questo senz'altro vi avvantaggerà in certe situazioni "scomode" che state vivendo ultimamente. In coppia, sarete ben lieti di mostrare tanta disponibilità unita a tanto buon dialogo. Il consiglio: approfittate del momento per chiudere o aprire qualche parentesi che avete particolarmente a cuore nei confronti dell’anima gemella. Single, il vostro bisogno di libertà vi renderà più attraenti agli occhi degli altri. Se state uscendo definitivamente dal guscio, sicuramente avete più consapevolezza delle vostre esigenze, dunque trasformatele in opportunità, ok? Nel lavoro, anche qua sarà una giornata eccezionale! Interessante il movimento delle entrate e delle uscite: dovrete solamene fare scelte per il futuro, perché il cielo vi offrirà ottime occasioni ma non saranno illimitate nel tempo.

Acquario - Partirà e terminerà in modo poco soddisfacente questo vostro sabato d'inizio weekend. Valutato con le tre stelle relative ai periodi "sottotono", questo sabato potrebbero esserci delle recrudescenze in merito ad alcune questioni a stampo sentimentale, attualmente fuori controllo. Quasi sicuramente vedrà il comparto legato agli affetti o all'amore in generale sottoposto a varie incomprensioni: agitazioni o alterchi altereranno il grado di positività nel rapporto di alcune coppie. Per fortuna sarà solo una bufera passeggera e presto questa parentesi pesante si chiuderà. Intanto non tiratevi indietro nei chiarimenti, siate sempre sinceri e disponibili al dialogo. Single, il ritmo di vita di molti di voi, cuori solitari, si intensificherà facendo venire a galla un bisogno impellente di non stare più da soli. Pianificate eventuali azioni, ma solo sulla carta: oggi e domani non è consigliabile agire, sappiatelo! Nel lavoro invece, sarete provati da tensioni pregresse e potreste dire delle cose di cui vi pentireste subito. Quindi, cercate di contenervi di più e di rimanere positivi.

Pesci - Questo fine settimana per noi "pesciolini" si prevede stabile, mediamente positivo ma non affatto esente da probabili frangenti degni di massima attenzione. Secondo l'oroscopo del giorno 9 febbraio, riguardo l'amore, l’intesa nel rapporto di coppia migliorerà ogni giorno di più ma avverrà in modo quasi impercettibile. Molto probabilmente vi sentirete molto vicini alla persona amata e decisamente propensi ad un ragionato confronto: avete vissuto momenti difficili tempo addietro e il pensiero di perdere qualcosa di importante è stato reale e tangibile. Però adesso il peggio è passato, rilassatevi e cercate di mantenere stabile il rapporto. Se single invece, avete solamente voglia di ritrovarvi senza pensare a nessun'altro. Ottimo allora: concedevi pure una giornata campale, rilassante e rigeneratrice senza preoccuparvi di ciò che potrebbe accadere intorno a voi. Nel lavoro infine, i pianeti proteggeranno parte gli affari e trattative. Molte delle operazioni finanziarie potrebbero andare a buon fine. In definitiva, il momento è quello giusto da dedicare a qualche bel sogno nel cassetto.