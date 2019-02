Annuncio

Nel corso della settimana dall'11 al 17 febbraio 2019 i nati sotto il segno dell'Ariete dovranno prendersi cura di sé stessi più del solito, perché avranno l'occasione di incontrare persone interessanti nei modi più svariati: tramite internet, semplicemente passeggiando per la strada o perfino a causa di banali contatti di lavoro.

L'oroscopo dice che dovrete lasciarvi guidare dall'intuito, per capire chi vi interessa davvero, superando così anche il mal di testa che ultimamente vi ha colpiti e del quale non riuscite a liberarvi. Sul lavoro un vostro collega vorrà mettervi i bastoni tra le ruote: se lo lascerete fare troppo, potrebbe anche riuscirci.

Periodo ok per innamorarsi

La settimana in esame, quella che comincia l'11 febbraio, è comunque propizia per l'amore in genere, quindi se siete attualmente single dovrete predisporvi a possibilità di cambiamento della vostra vita, che ultimamente è un po' piatta e priva di colpi di scena.

A volte il vostro carattere pignolo vi ha causato qualche problema nei rapporti sentimentali: ad esempio siete stati accusati dai vostri partner di essere poco tolleranti con chi ha idee diverse dalle vostre. Adesso potrebbe essere il momento buono per fare un po' di sana autocritica e provare a stemperare alcuni aspetti della vostra personalità troppo forte.

In ogni caso, fare scelte azzardate potrebbe rivelarsi davvero deleterio per l'Ariete, secondo l'Oroscopo.

Salute per l'Ariete: periodo non buono ma la ripresa è vicina

Ultimamente non siete in buona forma fisica e anche le condizioni generali di salute ne hanno risentito. Nel corso del periodo compreso tra l'11 e il 17 febbraio il vostro organismo potrebbe chiedere il conto per averlo trascurato e potrebbe essere dunque il momento buono per programmare una serie di accertamenti medici per fare il punto della situazione. La stelle sono comunque propizie per una ripresa, ma solo nella parte finale del mese.

Le donne Ariete, oroscopo ambiguo

Ultimamente le donne nate sotto questo segno, per natura pignole e testarde, hanno la tendenza a distrarsi e a fare quindi, magari senza rendersene conto, dei veri e propri torti a persone alle quali tengono molto.

Questa tendenza sarà purtroppo confermata nella settimana dall'11 al 17 febbraio, nella quale vi sembrerà di stare sulle montagne russe: con tanti alti e bassi. Vi consigliamo comunque di non dare troppa importanza alle malelingue: la cattiveria che alcuni manifesteranno nei vostri confronti tornerà loro indietro con gli interessi.