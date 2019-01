Annuncio

Annuncio

Il secondo mese dell'anno sta per iniziare. Quali saranno le previsioni astrologiche riguardanti febbraio 2019? Di seguito, le stelle per i nati Vergine con salute, lavoro e amore. Il mese di gennaio per i nati Vergine non è stato semplice a livello sentimentale, non sono infatti mancate delle contraddizioni anche a causa di problemi lavorativi. In campo salutare gli strapazzi delle feste hanno creato qualche problema, difficili da gestire. Migliori le stelle che hanno riguardato il campo professionale, con Saturno e Mercurio in ottimo aspetto è stato possibile organizzare incontri e gestire le discussioni in modo tale da portare avanti nuovi accordi e progetti.

Nel mese di febbraio a livello lavorativo proseguirà un momento di positività, soprattutto a partire dalla metà del mese, quando Marte sarà positivo nel segno.

Advertisement

Sarà così possibile organizzare al meglio la propria attività per ottenere successo. In campo sentimentale, ci sarà una ripresa per quanto riguarda le coppie in crisi. Se ci sono state delle divergenze, questo è il mese giusto per cercare di chiarire e portare avanti con serenità il proprio rapporto. Per quanto riguarda il livello salutare, in questo mese sarà il caso di curare l'alimentazione e quindi anche la forma fisica. Nel mese di marzo potreste avvisare della stanchezza, generata dallo stress nell'organizzare alcune situazioni complesse. Leggiamo ora le previsioni nel dettaglio riguardanti il lavoro e l'amore [VIDEO]dei nati Vergine per il mese di febbraio 2019.

Oroscopo febbraio 2019: lavoro e amore per la Vergine

Le coppie che stanno insieme da tempo potranno portare avanti la propria relazione senza temere ostacoli da affrontare.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il mese di febbraio a livello sentimentale è migliore del precedente, per questo motivo sarà possibile chiarire questioni in sospeso con il partner. In questo periodo è il caso che riflettiate sulla vostra relazione, se da tempo non riuscite a mantenere un buon equilibrio, forse è il caso di prendere una decisione definitiva.

Per quanto riguarda il campo lavorativo, sono in arrivo delle buone risoluzioni, soprattutto nella parte centrale del periodo. Con Marte positivo si potranno risolvere dei problemi che vanno avanti dai mesi precedenti. A causa dei cambiamenti avvenuti di recente, potreste sentirvi particolarmente stressati [VIDEO] soprattutto nella parte conclusiva del mese, ma con un po' di calma tutto potrà essere gestito.