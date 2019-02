Annuncio

Il mese di marzo sta per giungere. Scopriamo le previsioni astrologiche di tutti i nati Acquario per quanto riguarda il periodo compreso tra l'1 ed il 31 marzo 2019. Ecco l'Oroscopo con l'amore, la salute il lavoro, ma anche consigli per affrontare bene le prossime giornate in arrivo. Il mese di febbraio per il segno dell'Acquario è stato positivo. In campo sentimentale è stato possibile fare dei passi avanti, grazie ai diversi pianeti favorevoli. L'amore è stato infatti protagonista, per questo motivo, anche chi era reduce da relazioni in crisi è riuscito a fare dei passi avanti. In campo lavorativo ci sono state delle grandi novità ed opportunità che hanno coinvolto i nati Acquario; è stato possibile anche concludere dei progetti aperti da tempo grazie anche a Marte favorevole.

In questo nuovo mese del 2019, l'energia presente nel precedente mese, potrà calare. Soprattutto nella parte centrale del mese, potreste sentirvi particolarmente nervosi e ne risentirà soprattutto la salute. L'amore prosegue in modo positivo, anche a marzo sarà protagonista. Ci saranno alcune situazioni di stress, ma nulla di insuperabile. Per quanto riguarda il campo lavorativo, con Venere e Giove nel segno, soprattutto la prima settimana del mese, potrete risolvere delle situazioni incresciose. Scopriamo le previsioni astrologiche dettagliate sull'ambito professionale e sentimentale per tutti i nati sotto il segno dell'Acquario.

Oroscopo marzo 2019: lavoro e amore per l'Acquario

Anche nel mese di marzo l'amore sarà protagonista.

Le situazioni di coppia saranno facili da gestire, anche per chi da poco ha messo su famiglia. La passione non mancherà, grazie a Venere in buon aspetto e successivamente al Sole che entrerà nel segno nella parte conclusiva del periodo. Anche nel mese di aprile le stelle saranno dalla vostra parte per quanto riguarda la sfera sentimentale: favorite le coppie che desiderano iniziare dei progetti.

In campo lavorativo, è possibile continuare i progetti in corso, anche se in questo momento potreste vivere delle indecisioni. Se desiderate fare dei cambiamenti, questo è il periodo giusto per mettervi alla prova. Mettetevi in gioco, perché in questo mese potreste attirare l'attenzione delle persone che contano.

Anche il mese di aprile sarà positivo per voi e la vostra professione, anche se dovrete fare attenzione al lato economico ed alle spese di troppo.