Annuncio

Annuncio

I pianeti nelle previsioni astrali di martedì sono carichi di energia, essi sprigionano infatti vibrazioni favorevoli per i segni dello Zodiaco, aiutandoli ad intraprendere il cammino delle relazioni di coppia. Queste "radiazioni" stellari si intersecano tra loro come per magia, creando una strada fitta come una ragnatela. Riusciranno i segni zodiacali ad intraprendere la via corretta nel delicato andirivieni dei sentimenti a due? Lo scopriremo nell'Oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di martedì.

L'amore di coppia nell'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avete bisogno di azione voi amici dell'Ariete. La presenza di Marte, in congiunzione con la Luna e Urano, vi rende precipitosi.

Annuncio

Troverete noiosi i piccoli dettagli e andrete dritti al dunque, facendo prevalere l'istinto sulla ragione. Aspettatevi una lamentela dalla vostra metà a causa di tutta questa impulsività.

Toro: Venere e Plutone dalla casa astrologica decima vi rendono magnetici, cercherete l'amore e lo vivrete anche con incoscienza, ardendo di passione. Approfittate della posizione favorevole di Mercurio e Venere per mettere in pratica delle strategie amorose fatte apposta per la vostra storia.

Gemelli: vivrete i sentimenti con impeto, aprendovi alle sensazioni di coppia fino a giungere alla felicità piena. Scoprirete nuove e intriganti profondità mai toccate prima. Giove in opposizione però vi ammonisce, ricordandovi di valorizzare maggiormente le sensazioni, sfruttandole al meglio per far crescere la storia di coppia.

Annuncio

I migliori video del giorno

Cancro: i pianeti vi mettono alla prova, sfidandovi a mettere in pratica i vostri sogni amorosi. I nodi lunari in opposizione a Venere formano una "interferenza" con l'amore, ecco perché spesso vi sentirete tristi e demotivati. Gli astri vi indicano una piccola porticina che conduce dritto al cuore della persona amata, spetta a voi infilarvici con coraggio.

Leone: il trigono con la Luna e Giove vi garantiscono fortuna e vitalità, tutta da investire nella sfera amorosa. Non manifestate però segni di insicurezza nei confronti del vostro partner, lasciate che gli avvenimenti fluiscano e prendano la loro strada, senza forzare le situazioni amorose.

Vergine: Venere dalla casa astrologica del Capricorno vi stimola a vivere l'amore di coppia con maggiore serenità ed equilibrio, allontanandovi per un attimo dalla solita routine amorosa e cambiando le carte in tavola. Per una volta sarete voi a condurre la partita amorosa, puntando maggiormente sulle emozioni.

Annuncio

L'amore di coppia nelle previsioni dell'oroscopo di martedì

Bilancia: siete alquanto 'contorti', cari amici della Bilancia e il vostro partner non riesce a capirvi. Mancate di allegria, di frivolezze e di frasi romantiche, l'amore è anche questo, tutto da condividere in due. Quindi siate più presenti nella relazione di coppia, magari ritagliandovi una giornata da trascorrere insieme.

Scorpione: l'approccio con il vostro partner sarà più fluido e comunicativo grazie all'influsso benefico di Mercurio, che emana i suoi poteri dalla casa dell'Acquario. Apritevi maggiormente al dialogo, senza remore e senza premura, avvierete un processo di rigenerazione di coppia.

Sagittario: sarete molto gioiosi ed entusiasti della vostra storia d'amore. Giove nel vostro domicilio è a casa e vi garantisce fortuna e felicità. Esprimerete i vostri sentimenti con loquacità, quasi con euforia e se si presenteranno vibrazioni avverse, le semplificherete trovando la soluzione migliore.

Capricorno: state manifestando al vostro partner tutto il vostro amore, esigerete altrettanto dall'altra metà. Avete posto i sentimenti al centro della vostra vita, quindi è giusto che volete vivere la storia in modo emotivo ma anche travolgente. Continuate così.

Acquario: proprio come la vostra immagine zodiacale che versa una brocca d'acqua dissetando il mondo intero, voi elargirete tutto il vostro amore al proprio partner, quasi annullandovi per raggiungere una felicità e condividere un amore estremo. Vi supererete pur di costruire un sentimento stabile e duraturo.

Pesci: lottate con tutte le vostre forze per difendere e sostenere la vostra relazione di coppia, Venere vi appoggerà dal cielo del Capricorno, infondendovi quasi un potere magico di preveggenza, che vi consentirà di percepire le sensazioni amorose prima che queste si manifestino.