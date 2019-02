Annuncio

Le previsioni astrali puntano un focus sulle sensazioni di ciascun segno zodiacale, indagando sulle emozioni e il modo di sperimentare l'amore. Immersi in questi sentimenti che solo la festività di San Valentino può innescare, analizziamo l'amore nell'Oroscopo del 14 febbraio.

Amore e fortuna nell'oroscopo di San Valentino

Ariete: Marte richiama la sua energia, la unisce alla vostra indicandovi la capacità di esprimere le emozioni. Avrete un umore che si manifesta a fasi alterne, con momenti di spiccata aggressività e attimi di forte entusiasmo. Contate sugli influssi di Urano che espande la vostra mente, lasciando fluire pensieri innovativi e riequilibranti.

Toro: dedicate il giusto tempo alle situazioni amorose, approfittando di un trend positivo.

E' il momento di approfondire i vostri sentimenti, consolidando una relazione nuova. Voi che siete single andate a caccia di nuove avventure amorose.

Gemelli: la Luna in quadratura con Mercurio non sminuisce la vostra intelligenza, ma potrebbe procurare qualche "fissazione", innescare un pettegolezzo o una maldicenza. Occhio quindi ai rapporti con i colleghi o alle incomprensioni familiari, in amore apritevi maggiormente al dialogo.

Cancro: non lasciatevi stringere dalla morsa della depressione ma scacciate via lontano da voi i pensieri negativi. Combattete per i vostri ideali e non rinunciate a mettere in pratica un sogno che avete accantonato nel cassetto.

Leone: vi lancerete nelle imprese quasi impossibili con coraggio e senza paura.

Non avrete paura di sbagliare, grazie a Giove che forma un bel trigono con Marte, fatto per voi. Sarete molto apprezzati dal partner e dai colleghi che vi sono accanto.

Vergine: non perdetevi in un labirinto di sensazioni che vi offusca le idee, facendovi mischiare l'immaginazione con la realtà. Cercate di trovare le situazioni amorose giuste per migliorare una sfera della vostra vita che non va come vorreste, è inutile evadere nel sogno per non affrontare la realtà. Tutti i nodi prima o poi vengono al pettine.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la posizione favorevole della Luna in terza casa astrologica è come una benedizione per voi amici della Bilancia. Il trigono che si va a formare con il sole in Acquario vi regalerà euforia e un nuovo entusiasmo, tutto da investire nell'amore.

Siete finalmente usciti da un periodo buio della vostra vita, ora è giunto il momento di risorgere.

Scorpione: avete lavorato molto sul vostro io interiore, smantellando la vostra eccessiva rigidità e sciogliendo le cristallizzazioni mentali. Utilizzate questo equilibrio in modo benefico, investendolo nei rapporti con gli altri. La vostra situazione amorosa prenderà il volo.

Sagittario: sarete molto altalenanti nel vivere le emozioni, diventando ora tristi ora euforici. Guardate alla vostra storia amorosa con maggiore ottimismo, impegnandovi maggiormente a esternare le vostre sensazioni al partner. Riguardate la salute e in particolare la dieta.

Capricorno: ricordatevi che la realizzazione dei vostri desideri parte da maggiore luce nell'anima, quindi valutate il percorso da intraprendere per raggiungere la felicità, solo dopo aver illuminato maggiormente la vostra interiorità.

Acquario: come il fuoco in contrapposizione all'acqua, il trigono Sole-Luna fa scintille, rendendovi molto fiduciosi nei confronti della vita.

Sarete molto sicuri di voi e potrete ottenere tutto, riscattandovi dalle bastonate passate. Sono in arrivo belle sorprese per voi amici dell'Acquario.

Pesci: Mercurio nel vostro domicilio vi indicherà la strada giusta per risolvere un problema amoroso, attingete a tutta l'immaginazione che Nettuno nel vostro cielo vi elargisce per mettere in pratica queste sensazioni, evitando di sognare a occhi aperti.