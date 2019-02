Annuncio

Annuncio

I segni dello Zodiaco possono finalmente beneficiare degli influssi favorevoli dei transiti planetari. Le effemeridi dedicate alla giornata di lunedì parlano chiaro, promettendo notizie positive per il Toro, i Gemelli, il Leone e il Capricorno. Quello per lunedì è una sorta di Oroscopo 'spirituale', che spinge ciascun segno zodiacale ad avere maggiore fiducia nelle proprie capacità, scacciando via le negatività, i dubbi e le insicurezze. Analizziamo come andrà l'amore e il lavoro nelle previsioni astrali del 18 febbraio.

L'oroscopo di lunedì

Ariete: moderate l'impulso di agire, evitando di iniziare una guerra verso coloro che vi infastidiscono. Il momento non è favorevole, quindi rimandate a tempi migliori.

Annuncio

Piuttosto approfondite i sentimenti amorosi, dedicando maggiore attenzione alla persona amata.

Toro: siete proiettati verso un futuro roseo, guardandolo con metodo e individuando la strada che porta alla felicità amorosa. Perseguitela con grande forza di volontà, superando gli ostacoli con fermezza. Nel lavoro concentrate le vostre energie in un progetto a cui ambite, con determinazione e fiducia in voi stessi.

Gemelli: la Luna dal domicilio quinto vi esorta a svolgere un lavoro di trasformazione, ritrovando la pace e la tranquillità nel vostro io e aprendovi al futuro con speranza. Adesso che l'atmosfera si fa più intrigante anche per l'amore è giunto il momento di rimboccarsi le maniche.

Cancro: cercate un maggiore sviluppo spirituale nell'amore, lasciandovi il passato alle spalle e approfondendo la vostra relazione, pensando maggiormente a voi stessi piuttosto che agli altri.

Annuncio

I migliori video del giorno

Questo sano egoismo vi permetterà di acquisire una maggiore presa di coscienza, potenziando anche la produttività in ambito lavorativo.

Leone: la Luna nel vostro cielo vi invita alla prudenza, evitando di sfidare la sorte e non sopravvalutando le proprie capacità nel lavoro. In amore, conquisterete la persona amata con il vostro magnetismo e il fascino innato in voi amici del Leone. Voi che siete single utilizzate il flirt per fare colpo su una "preda amorosa".

Vergine: non vivete le trasgressioni con un senso di colpa, ma guardate questo atteggiamento come un tentativo di emergere dal passato, alleggerendo le responsabilità quotidiane. Sviluppando la vostra creatività, ne beneficerà sia il lavoro che la sfera sentimentale.

Annuncio

Previsioni astrali di lunedì dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: vi renderete conto che il sogno non sempre diventa realtà e la fantasia ha i suoi limiti. Infatti un progetto non sarà come desideravate ma non dubitate, la Luna in casa astrologica quinta vi offre altre opportunità.

Scorpione: dedicate maggior tempo a voi stessi, spesso il lavoro vi spinge a diventare quasi fanatici. In amore, regolate una certa irritabilità che vi porta a manifestare scatti d'ira, dovete rendervi conto che la mancanza di comprensione e l'ostinazione non generano nulla di buono nei rapporti amorosi.

Sagittario: i vostri obiettivi sono proprio lì davanti a voi, basta solo un piccolo sforzo per afferrarli al volo, allontanando quell'alone tenebroso composto da dubbi e incertezze che offusca il vostro cielo. Sono sensazioni negative che non vi permettono di vivere i sentimenti e le professioni con serenità.

Capricorno: il vostro consiglio, dato con il cuore e con un forte senso pratico, sarà di fondamentale importanza per una persona a voi cara.

Vi sentirete indispensabili e saggi, avendo finalmente le idee più chiare e investendole per un futuro migliore.

Acquario: contenete l'eccessiva carica emotiva che vi fa vivere i sentimenti in modo squilibrato e non lasciatevi prendere da capricci amorosi, minacciosi per la felicità di coppia. Nel lavoro, siate più sicuri delle vostre capacità, sfruttando al massimo le vostre risorse.

Pesci: è giunto il momento di coccolare maggiormente il vostro corpo, dedicandogli maggiore attenzione con massaggi e cure estetiche. Potrete riemergere anche dalle sconfitte passate, concentrandovi su un presente più vittorioso. L'importante è reagire.