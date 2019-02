Annuncio

Il Capodanno cinese del 5 febbraio punta i riflettori sul segno zodiacale del cinghiale. Le luci astrali illuminano proprio voi, cari amici del cinghiale, assicurandovi benessere e amore. Sarà un mese piacevole che vedrà qualche attrito e potrebbe minacciare il campo lavorativo, ma tutto sommato punterete sull'amore che riscalderà i vostri cuori. Analizziamo le previsioni astrologiche del 5 febbraio dedicate al segno del cinghiale.

Capodanno cinese e amore per il cinghiale

Il 5 febbraio per il cinghiale sarà un giorno che punta sulla felicità dei sentimenti e sulla passionalità, da vivere con forte slancio emotivo.

Voi 'cinghialini' che siete in coppia potrete approfondire la vostra relazione d'amore, alternando momenti intimi di coccole a cene in compagnia dei migliori amici, ricche di divertimento.

L'obiettivo delle previsioni astrali giornaliere è lanciare un focus sulle difficoltà riscontrate nell'anno precedente, per cui se sono comparse delle crepe, correte ai ripari parlandone e prendendo i giusti provvedimenti. E' un giorno di crescita e di rinnovamento per voi cinghiali, approfondendo voi stessi senza sentire il giudizio degli altri. Voi single invece potrete aprirvi a nuove conoscenze, tenendo lontano da voi la tristezza, uscendo e apprezzando la vita con leggerezza. Senza correre troppo, apprezzerete anche il divertimento che una condizione da single vi offre, aspettando di incontrare l'anima gemella.

La teoria degli elementi e il cinghiale nelle previsioni astrologiche del 5 febbraio

Come per il nostro ascendente, i cinesi affiancano al segno un elemento in base alla data di nascita.

La teoria degli elementi, che sono oro, fuoco, legno, acqua e terra, va a sottolineare le caratteristiche di ciascun segno, nato in un determinato giorno. In base alla data del 5 febbraio, riscontriamo che il segno zodiacale del maiale è associato all'elemento terra. Secondo la tradizione cinese, il maiale della terra è un tipo molto comunicativo, che assume posizioni da leader in ambito lavorativo. Compassionevole ed emotivo, questo segno dello Zodiaco cinese è generoso nei confronti degli altri ma risulta anche molto determinato: se ha in mente un progetto deve attuarlo a tutti i costi. Calmo e metodico, il cinghiale è anche piuttosto ingenuo, quindi più soggetto a cadere vittima di tranelli.

Cosa riservano le previsioni astrologiche per il maiale il 5 febbraio? Dal punto di vista lavorativo non sarà un giorno molto proficuo per gli affari. Per attuare le vostre aspettative dovrete faticare ancora un bel po' e questo vi procurerà stress. Ma non dovrete abbattervi e potrete confidare maggiormente su un lavoro di gruppo, un supporto lavorativo che vi aiuterà a superare alcuni attriti. In questo modo procederete dritto alla meta. Occhio dunque agli investimenti e alle spese eccessive che potrebbero gravare sul vostro budget finanziario di fine mese.