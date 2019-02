Annuncio

L'Oroscopo di domani 22 febbraio 2019 porta in primo piano le previsioni zodiacali, la classifica stelline quotidiana e l'Astrologia relativa alla giornata di venerdì. A tenere banco è l'andamento riservato dalle stelle ai comparti della vita coincidenti con l'amore e il lavoro. Dunque, cosa bolle in pentola questo fine settimana? Come al solito a tenere con il fiato sospeso è il pensiero delle stelle, quest'oggi applicato all'ultimo giorno dell'attuale settimana lavorativa. Prima di partire a spron battuto nel risaltare i segni migliori nonché i peggiori messi in preventivo nella giornata in esame, ci preme ricordare i segni analizzati in questa sede, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

A tal proposito questo venerdì è pronto a dare concrete soddisfazioni al segno del Toro, quest'oggi meritatamente posizionato al "top del giorno" in classifica generale. Invece, analizzando i sei segni sotto osservazione in questa sede, a gongolare saranno solamente in due: Ariete e Gemelli. Ambedue i predetti simboli astrali avranno a disposizione il completo sostegno degli astri e, per quanto ci riguarda, la posizione in classifica valutata con cinque stelle.

Pochi i dubbi intanto per ciò che interessa la parte negativa del periodo: a riguardo, le previsioni zodiacali del 22 febbraio puntano decisamente l'indice in direzione del Cancro: l'ingegnoso segno d'Acqua dovrà vedersela con Saturno speculare negativo al 85%, nel frangente sotto attacco dalla Luna in Bilancia risultante in quadratura nei confronti dello stesso.

Andiamo pure alle conclusioni svelando in anteprima la nuova scaletta con le stelline quotidiane per poi passare ai consigli per affrontare in serenità questo nuovo venerdì di fine settimana.

Classifica stelline 22 febbraio 2019

Il fine settimana bussa alle porte del cuore? Tranquilli, ad esaudire parte dei desideri e delle speranze in merito all'avvio del prossimo weekend ci pensa l'Astrologia. La nuova classifica stelline interessante il giorno 22, appena svelata è tuta indirizzata verso tre simboli astrali con in prima posizione il già annunciato segno del Toro. Tante le sorprese oggi in scaletta, affiancata da piccole novità interessanti soprattutto Ariete e Gemelli decisamente in risalita rispetto alla giornata del 21 febbraio.

Nulla da scoprire, invece, rispetto al segno in coda alla classifica: ovviamente, come già anticipato, purtroppo assegnata al generoso segno del Cancro. Andiamo pure ai dettagli analizzando attentamente il resoconto espresso dalle stelline quotidiane poste di seguito:

Top del giorno : Toro;

: Toro; ★★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★★: Leone, Vergine;

★★★: Cancro.

Oroscopo, predizioni per la giornata di venerdì

Ariete - Il prossimo venerdì sarà sicuramente molto agevole, ottimo e con una marcia in più per la maggior parte di voi Ariete. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, il periodo evolverà in direzione dei sentimenti regalando attimi davvero da vivere a pieno ritmo. Grazie anche ad effemeridi vincenti, amiche del vostro segno, inizierete alla grande già dal primo mattino. In coppia, quasi tutto il periodo sarà all’insegna del buon fare, della convincente autostima e della buona intesa con la persona amata: sappiate regolarvi di conseguenza. Single, le novità che stavate aspettando da un pezzo potrebbero essere più vicine di quanto possiate credere: tranquilli, con fiducia tutto andrà per il meglio, ok? Nel lavoro invece, non si prevedono sorprese o straordinarie opportunità anche se la probabilità di veder aumentare (o almeno di restare stabili) i guadagni è alta. Cercate di compiere qualche vantaggiosa operazioni finanziaria giocando al meglio le vostre carte.

Toro "top del giorno" - Partirà sicuramente "alla grande!" questa parte della settimana, con un venerdì all'altezza delle attese sia in campo sentimentale che nei rapporti interpersonali in generale. In amore, fiducia e relax mentale: quando il cielo astrale regala un giorno tranquillo come questo, bisogna saperlo giustamente sfruttare, ringraziare e meditare. In coppia, i risultati conseguenti alcune vostre scelte/azioni finalmente cominceranno a dare sicuramente i desiderati frutti. In effetti potrebbe succedere veramente di tutto: occhio soprattutto ad avventure fuori programma, attrazioni fatali e colpi di fulmine a ciel sereno, pronti a "fregarvi" in un batter d’occhio! Single, se avete un sogno, datevi una bella regolata: che aspettate a metterlo in pratica? Accettate pure qualche allettante invito sperando ardentemente che sia quello giusto. Nel lavoro, altresì, si prevede un frangente altrettanto buono. Se gli impegni dovessero diventare pesanti o onerosi da portare a termine, tranquilli, avrete al fianco la persona giusta.

Gemelli - In arrivo un giorno fantastico, prettamente in linea con quanto estrapolato dalle effemeridi di vostra competenza. Ovviamente tutto il periodo è stato valutato in modo positivo, certamente in grado di dare a questa parte finale della settimana toni vincenti e situazioni molto promettenti. In amore pertanto, visto il frangente attualmente vincente pianificherete tante attività e momenti sicuramente molto allettanti soprattutto in ambito di coppia. Situazioni piccanti infine elettrizzeranno al solo pensiero: pronti a divertirvi come mai prima d'ora? Dai, non siate reticenti, le stelle si son decise finalmente ad esaudire le vostre preghiere: in giornata vi attende una sorpresina abbastanza piccante! Single, per voi un ottimo momento: la comunicazione fluirà rapida, sicché sarà facile intendersi con la persona a cui vorreste legarvi. Basterà un’occhiata e sarà già stato detto tutto! Nel lavoro, buttatevi nelle situazioni che più vi fanno gola, la fortuna vi assisterà e riuscirete in tutto quello che farete. Favoriti soprattutto gli acquisti, le operazioni importanti di compravendita, gli investimenti sugli immobili e tutto quello che riguarderà attività commerciali.

Cancro - La giornata sarà mediamente scarsa, anche se in certi frangenti potrebbe dare l'impressione di essere a vostro vantaggio: non fidatevi assolutamente mai delle apparenze, soprattutto in questo frangente. Le previsioni di venerdì pertanto, visto l'attuale "sottotono", in merito alle situazioni d'amore invitano alla riflessione e alla calma più stretta: in coppia soprattutto, la vita di molti voi Cancro potrebbe subire dei drastici cambiamenti, specialmente nelle situazioni già in crisi. Le scelte (anche dolorose!), se necessarie dovranno essere fatte a qualsiasi costo, pena pagarne lo scotto maggiore in seguito. Single, vi aspetta una giornata di riflessione nella quale potreste finalmente riuscire a comprendere cosa volete veramente. Intanto, visto il periodo poco raccomandabile gli astri invogliano al relax. Nel lavoro invece, un’eccessiva leggerezza da parte vostra potrebbe crearvi problemi riguardo ad un progetto importante, quindi saranno necessarie più costanza e impegno.

Leone - Giornata di fine settimana valutata in gran parte come tranquilla, sottoposta alla normale gestione dei periodi valutati a quattro stelle. Puntate tutto sul sorriso e sul vostro magnetismo: saranno le scintille capaci di far esplodere la voglia di fare amicizia, di dialogare o semplicemente di farvi stare bene con le persone del vostro ambito. L'amore sarà il protagonista di questa giornata: siate premurosi e dimostrate i vostri sentimenti senza timore al vostro partner. Gli astri invitano a mettere da parte la timidezza nel caso ci fosse. Diciamo che in tanti avrete modo di approfondire una nuova ed interessante realtà: le stelle consigliano prima di tutto di sorridere alla vita senza timore e poi di pensare positivo, costi quel che costi. Single, bene se appartenenti a coloro con storie d'amore in procinto di avviarsi; ancora meglio chi ha chiuso un rapporto da poco e cerca di rifarsi una storia. In generale, stelle abbastanza positive: potrete benissimo giocare d'anticipo in certe situazioni, puntando con fiducia sul vostro intuito. Nel lavoro, per chiudere, andrà a quasi tutto a gonfie vele, quindi approfittate del momento per proporre nuove iniziative e progetti che sicuramente si riveleranno buoni.

Vergine - Venerdì meraviglioso in ogni frangente, sia esso relativo a situazioni sentimentali che riguardanti problematiche professionali/lavorative. Un occhio di riguardo alle amicizie "di primo pelo", da coltivare amorevolmente perché presto si trasformeranno in qualcosa di veramente speciale! L'oroscopo di domani 22 febbraio intanto consiglia in amore tanta fiducia in se stessi: tanti si trovano ancora in una fase di recupero e, dunque, con problemi anche abbastanza delicati da affrontare. Non lasciatevi tentare da scelte facili, credendole indolori. In coppia, con il partner sarete un tutt'uno. Quindi, più che positiva la sintonia nel rapporto e tra di voi vi sarà una perfetta simbiosi che vi permetterà di vivere una giornata in serenità e in sensuale attrazione. Single, per qualcuno di voi non si esclude un’attrazione fatale dagli esiti negativi: la passione crescerà a dismisura ma potrebbe finire colorata d'amarezza... State attenti a non farvi trovare spiazzati! Nel lavoro, per finire, sarete obiettivi e razionali, avrete la mente lucida e prenderete decisioni importanti.

