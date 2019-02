Annuncio

Ultimo weekend di febbraio anche per quanto concerne le previsioni astrologiche: l'Oroscopo per tutti i segni zodiacali, in relazione alle giornate di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 febbraio, rivelano momenti interessanti soprattutto per l'Acquario, il Cancro, la Bilancia e il Sagittario. Per i nati sotto il segno dello Scorpione sarà un weekend particolarmente intenso, mentre è tempo di rinascere per il Capricorno.

Previsioni astrologiche del fine settimana da Ariete a Vergine: l'oroscopo dal 22 al 24 febbraio

Ariete: si prospetta un bel fine settimana per i nati sotto il segno dell'Ariete. Ci sarà armonia nell'aria e se dovesse subentrare qualche piccolo contrasto con il partner, si tratterà di qualcosa facilmente superabile.

Toro: nel prossimo weekend non vi mancherà la buona volontà e il buon umore. Sentite il bisogno di stare in compagnia di persone con cui condividere momenti piacevoli. Qualche piccola discussione in famiglia, cercate di portare pazienza.

Gemelli: le stelle non saranno molto generose con voi nel prossimo weekend. Si preannunciano, infatti, giornate piuttosto fiacche. Il consiglio è quello di ricaricare le energie in vista dei numerosi impegni che vi attendono nelle prossime settimane: in amore cercate di mantenere gli equilibri con il partner.

Cancro: tutto dipenderà da voi. Arriveranno delle proposte che potrebbero portare sostanziali cambiamenti nella vostra vita: cercate di andare oltre le apparenze e di fidarvi del vostro intuito.

Il weekend potrebbe risultare indimenticabile, con qualche piccolo sogno destinato a divenire realtà.

Leone: un fine settimana di conferme, quello previsto per sabato 23 e domenica 24 febbraio. Scoprirete di aver fatto bene a non dar retta ad una certa persona ed ascoltare, invece, il consiglio di una persona fidata. In fondo, chi ci conosce meglio di noi stessi? Il vostro intuito e un giusto parere, alla fine, si riveleranno qualcosa di azzeccato.

Vergine: qualche piccolo fastidio sta minando la vostra serenità per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Il consiglio è quello di perseverare nel vostro modo di fare e di non avere fretta di risolvere i grattacapi, molti dei quali si sistemeranno da soli. Siete un po' agitati: se ne sentite il bisogno, provate a trascorrere qualche ora insieme ad un amico/a, in modo tale da potervi distrarre.

Oroscopo del fine settimana da Bilancia a Pesci

Bilancia: splendido momento da sfruttare in pieno per i nati sotto il segno della Bilancia che potranno godere del pieno sostegno di Venere. Se ci sono delle questioni rimaste in sospeso, meglio chiarire con la persona interessata, usando toni pacati e sereni. Un weekend positivo che porterà con sé importanti soddisfazioni.

Scorpione: fine settimana molto intenso, non avrete nemmeno il tempo di respirare visti i numerosissimi impegni a cui dovrete far fronte. Del resto, amate impegnarvi in numerose attività, siete diventati una 'stella polare' per amici e familiari, un costante punto di riferimento. Per quanto riguarda la salute, attenzione ai virus influenzali, cercate di non trascurarvi.

Sagittario: il prossimo weekend sarà ideale per pensare in anticipo alle vostre vacanze estive. Ponete le basi per la stagione calda, scegliendo anche la compagnia adatta, nel caso in cui abbiate delle incertezze. Sono previste interessanti novità in amore: il weekend potrebbe riservarvi un incontro 'speciale' e soprattutto inaspettato.

Capricorno: le difficoltà sembrano, finalmente, avervi abbandonato. E' il momento di fare il punto della situazione, cercando di ricostruire la propria vita, sia dal punto di vista sentimentale che professionale. L'importante è ritrovare la propria autostima se vi siete demoralizzati un po': gli alti e bassi capitano a tutti, ora non pensateci più e guardate al futuro con ottimismo.

Acquario: la positività di Venere unitamente ad una buona posizione di Giove consentiranno ad alcuni di voi di poter vivere un fine settimana fantastico. L'importante è aprire il vostro cuore, alla ricerca delle buone compagnie e, perché no, di un vero amore. In ogni caso, il consiglio è quello di essere vigili e attenti perché le insidie sono sempre in agguato.

Pesci: qualche piccolo contrattempo in famiglia o un contrasto con qualche persona a voi cara potrebbero complicarvi il fine settimana. Si tratterà, comunque, di qualcosa di passeggero che non rovinerà di certo i vostri buoni propositi. Si prospetta soprattutto una bellissima domenica: se lo shopping è il vostro forte, dateci dentro, oppure approfittatene per una gita fuori porta.