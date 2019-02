Annuncio

L'ultima settimana di febbraio vedrà rafforzare le relazioni sentimentali per Scorpione, mentre per Acquario ci saranno ottime novità in ambito lavorativo. Scopriamo le previsioni degli astri per la settimana dal 25 febbraio al 3 marzo.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in ambito lavorativo dovrete affrontare qualche ostacolo in più nel corso della settimana che sta per arrivare. Molto spesso vi sembrerà di avere accanto delle persone che in realtà non riescono a comprendervi. Giovedì 28 febbraio e venerdì 1 marzo potrebbe arrivare qualche bella notizia. Attenzione a non essere troppo impulsivi in amore.

Toro: quest'ultima settimana di febbraio sarà piena di emozioni per i nati sotto il vostro segno zodiacale.

Alcuni di voi potrebbero avere la sensazione di aver finalmente trovato la persona giusta per la propria vita. Lunedì sarà una giornata un po' stressante, ma sabato 2 e domenica 3 marzo arriveranno delle giornate all'insegna del romanticismo.

Gemelli: in questo periodo l'amore non è al massimo, anzi avete molti dubbi. Siete un po' stanchi della solita routine, specialmente se state con qualcuno da parecchio tempo. Martedì e mercoledì saranno delle belle giornate in ambito lavorativo, mentre cercate di portare pazienza nel fine settimana.

Cancro: la settimana che va dal 25 febbraio al 3 marzo sarà al top per i nati sotto il segno del Cancro. Sul piano personale ritroverete l'autostima persa, riceverete grande affetto e amore da chi non pensavate.

Attenzione alle giornate di giovedì e venerdì in cui potrebbe presentarsi qualche problema con i colleghi di lavoro.

Leone: nelle prime giornate della settimana sarete parecchio irascibili: avrete la sensazione che tutto vada storto. A metà settimana Giove vi regalerà grandi successi in ambito economico. Nel weekend qualche piccola discussione con il partner.

Vergine: i nati sotto il vostro segno zodiacale risultano molto seducenti in questo periodo. Chi ha già una relazione ritroverà la sintonia e la passionalità che era venuta a mancare. Il fine settimana sarà molto emozionante con la Luna a vostro favore.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: la settimana dal 25 febbraio al 3 marzo partirà con una marcia in più per i nati sotto il vostro segno zodiacale.

Cercate di essere sfacciati e chiedete quello che volete anche in ambito lavorativo: potreste ottenere quello che volete. Lunedì giornata fortunata, mentre tra venerdì e sabato qualche tensione con il partner.

Scorpione: Venere nel vostro segno rafforzerà le relazioni amorose, mentre per chi è ancora single saranno favoriti i nuovi incontri. Sabato 2 e domenica 3 marzo potreste sentirvi particolarmente irritabili: cercate di non esagerare con le parole.

Sagittario: alcuni di voi potrebbero sentirsi soli, anche se in realtà non lo sono. Se c'è qualche problema con il partner parlatene, forse la cosa non è così grave come potrebbe sembrarvi. Le relazioni personali saranno favorite soprattutto giovedì e venerdì, mentre martedì e mercoledì ci sarà qualche intoppo a causa della Luna sfavorevole.

Capricorno: dovete cercare di credere di più in voi stessi: anche se le cose sembrano procedere lente non dovete arrendervi, prima o poi raggiungerete i vostri obbiettivi. Sabato e domenica le relazioni amorose potrebbero finalmente ritrovare un po' di equilibrio.

Acquario: i vostri progetti diventeranno sempre più concreti, soprattutto nella giornata di venerdì arriveranno grandi soddisfazioni inaspettate. Cercate di non trascurare il lato sentimentale della vostra vita.

Pesci: l'amore vi sta destando parecchie preoccupazioni: c'è qualcosa che non vi è chiara, ma evitate di eccedere in gelosie e scenate inutili. Parlate con il partner, potreste scoprire che molte cose sono solo frutto della vostra fantasia.