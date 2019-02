Annuncio

L'Oroscopo di domani 26 febbraio 2019 è caratterizzato quest'oggi da interessanti novità in ambito sentimentale e lavorativo. Come di consueto, anche in quest'occasione a fare da metro di misura è l'Astrologia del giorno, ovviamente applicata alle esigenze della vita messe in relazione con i primi sei simboli zodiacali. Nella fattispecie, tanto per essere precisi, andremo a mettere sotto analisi i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di sapere quali saranno i segni fortunati di martedì in amore e nel lavoro?

Diciamo subito che a trarre grossi vantaggi in ambito affettivo/sentimentale nonché riguardo le situazioni a carattere lavorativo/professionale nel periodo, tra i sei segni sotto analisi in questa sede, saranno certamente coloro dell'Ariete e del Toro.

Entrambi i segni avranno a favore astri sicuramente di prim'ordine, pronti a favorire eventuali questioni importanti aperte in diversi campi. Per dovere di cronaca, in questo frangente ci sono da segnalare le probabili difficoltà messe in conto a Toro e Vergine. Secondo le previsioni zodiacali del 26 febbraio gli amici "torelli" potrebbero trovarsi di fronte delle scelte difficili da fare, proprio adesso che il periodo è stato valutato con il segno del "sottotono". Invece, per gli altrettanto sfortunati amici nativi della Vergine il frangente si profila abbastanza impegnativo, molto più di quello del Toro: infatti questo martedì per il sensibile segno di Terra avrà la spunta relativa ai periodi da "ko". Andiamo pure ai dettagli, ovviamente subito dopo aver dato luce alla nuova scaletta con le stelline quotidiane.

Classifica stelline 26 febbraio 2019

Un nuovo martedì si appresta ad essere vissuto da tutti noi: sarà o no un periodo positivo per il segno d'appartenenza? In lista d'attesa, come ogni giornata che si rispetti, i desideri di sempre da soddisfare o i soliti problemi da risolvere. La nuova classifica stelline interessante il giorno 26, appena svelata, si prefigge senz'altro di mitigare eventuali scompensi in atto nel corso del periodo, magari offrendo anche supporto con consigli e dritte da sfruttare. Quest'oggi a tenere alta l'attenzione di curiosi e simpatizzanti l'Astrologia l'ingresso della Luna in Sagittario, avvenuta questo lunedì alle ore 22:19 della sera. A seguire, il responso degli astri espresso dalle stelline quotidiane:

★★★★★: Ariete, Leone;

★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★: Toro;

★★: Vergine.

Oroscopo amore e lavoro di martedì 26 febbraio

Ariete - Il prossimo martedì si presume possa essere una giornata ottima, senz'altro classificata a cinque stelle indicative di un periodo top.

Quindi, indescrivibile momento soprattutto per i tanti "arietini" che ancora stanno con la testa immersa nel weekend da poco trascorso, o magari già stanno progettando qualcosa per il prossimo fine settimana (beati loro!). In generale diciamo che non mancherà occasione per portare a termine un progetto a base sentimentale, ritenuto dai più molto importante. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, tutto a gonfie vele soprattutto in coppia: giocate con la curiosità invogliando il partner a fare scelte azzardate (anche piccanti!). Single, a tanti di voi invece il periodo si preannuncia ricco e florido di belle iniziative: grazie al particolare carattere che vi ritrovate, domani sarete favoriti negli approcci a carattere sentimentale. Nel lavoro invece, avrete una prontezza di spirito che vi porterà a finire tutti gli incarichi in corso: i risultati, ottimi, saranno evidenti a tutti.

Toro - Martedì munitevi di molta pazienza e tanta buona volontà perché il periodo è stato messo in conto come "sottotono". Diciamo che, anche se non è previsto del tutto negativo, potrebbero esserci situazioni di tutto rispetto, pronte a mettervi certamente in difficoltà: potrebbero verificarsi situazioni tali da portarvi a dover fare scelte importanti. Sarete di fronte ad un bivio! In amore, visto il periodo "no", qualche piccola spina si farà sentire di sicuro: se avrete la sensazione che non tutto giri per il verso giusto, non demordete ma cercate di trovate insieme al partner una soluzione equa. Single, la speculare negatività al 80% messa in conto da Giove e Luna stuzzicherà il bisogno di nuove avventure galanti: sicuri di conoscere bene eventuali rischi e relative responsabilità a cui potreste andare incontro? Il desiderio di voler staccare la spina dalla solita routine sicuramente vi potrebbe costare troppo caro: ne varrà la pena? Pensateci... Nel lavoro invece, inutile rimandare questioni importanti, meglio affrontale di petto e risolverle il prima possibile, altrimenti i troppi impegni non vi daranno tregua per tutto il giorno.

Gemelli - Il prossimo martedì sarà improntato certamente alla normalità o alla classica routine generale. Quindi diciamo pure che andrete incontro ad un periodo passabile per la maggior parte di voi. Intanto, secondo le previsioni di oggi per quanto concerne le incombenze quotidiane, anche se vi sembrerà che tutto intorno a voi ristagni, con un po’ d’attenzione coglierete eventuali segnali positivi in grado di migliorare la situazione generale. Fatevi coraggio cercando di essere un po' più ottimisti, ok? In amore intanto, le coccole e il romanticismo prenderanno il posto delle discussioni che fino a qualche tempo fa hanno caratterizzato la vostra relazione: finalmente ce l'avete fatta, adesso fate largo alla serenità. Single, sarete pronti a dimenticare (anche) un’offesa che in passato vi avrebbe ferito non poco: indice di maturità o di un disperato bisogno d’affetto? Parlando in generale, meglio evitare l’imprudenza e lasciare eventuali funambolismi ad altri momenti in cui vi sentirete con le spalle meglio protette. Nel lavoro infine, è il momento di entrare in azione ampliando le entrate e facendo investimenti oculati. Diciamo che è giunto il tempo di porre le basi per il futuro, così come lo avete sempre sognato.

Cancro - Il prossimo martedì sarà in linea di massima discreto, buono per la maggior parte di voi Cancro. Secondo le previsioni di oggi, per quanto concerne l'andazzo quotidiano in generale, si consiglia di riflettere bene prima di agire: se siete d’umore alterno per motivi personali non fatene un mistero, anzi, parlatene apertamente alle persone direttamente interessate cercando di risolvere nel migliore dei modi. Intanto la situazione astrale per quanto riguarda l'amore è discreta e positiva quanto basta. Cercate di controllare eventuali discussioni e siate più comprensivi: ne trarrete giovamento soprattutto voi, evitando brutti momenti di rabbia. Serata in miglioramento: sarete più tranquilli. Single, tutto potrebbe rientrare nei ranghi, grazie ad una salutare spiegazione e ad un pizzico di umiltà da parte vostra: buone nuove su "quel fronte" che sapete. Nel lavoro, anche con gli affari previsti a gonfie vele imparate a regolarizzare le spese accessorie cercando di tenere tutto sotto controllo. No a scelte avventate.

Leone - Si prevede per voi Leone una giornata decisamente positiva, diciamo pure oltre la media. Le effemeridi risulteranno perfettamente in linea con la migliore delle positività: Venere e Sole si troveranno in posizione favorevole al segno, in questo caso entrambi speculari positivi al 75% di media. Di conseguenza potrebbero esserci davvero momenti speciali su cui puntare. In amore, si prevede un'intesa perfetta con il partner o con la persona attualmente nel cuore: a dare una marcia in più sarà la passione, a tratti anche travolgente; un'alchimia magica da assaporare lentamente ed in tutta rilassatezza. Single, invece, bene la parte iniziale di questo martedì, poi qualcosa potrebbe far precipitare gli eventi, per cui a partire da fine pomeriggio e inizio sera state in campana. Nel lavoro intanto, d'obbligo non farsi sfuggire eventuali opportunità che certamente si presenteranno a voi senza preavviso. In caso di problemi o difficoltà oggettive, calma e tranquilli, iniziate intanto ad usare al massimo la diplomazia che poi il resto verrà automaticamente.

Vergine - Il prossimo 26 febbraio sarà un giorno negativo, sì o no? Diciamo pure che, almeno sulla carta, tale predizione è alquanto probabile: certo, poi sarete voi gli autori di possibili misfatti quindi calma e sangue freddo, usate il cervello e fatevi bastare i nostri consigli. La situazione planetaria del vostro cielo, parlando in generale, sarà abbastanza complessa, certamente non buona: ancora pessime turbolenze, questa volta generate addirittura da Sole e Mercurio, nel frangente speculari negativi al 90%, dunque per voi Vergine "veleno puro!". L'oroscopo di domani 26 febbraio consiglia pertanto in amore di usare tatto e tanto buon senso, visto il periodo a voi poco congeniale. Forse vi sentirete un po' smarriti, oppure andrete alla ricerca di qualcosa di meraviglioso, ma effettivamente inarrivabile. Tranquilli, in attesa che il periodo "no" passi, sognare sarà più che lecito! Single, in attesa di non esserlo più, c'è una novità: una persona potrebbe colpirvi talmente a fondo da costringervi a buttarvi letteralmente ai suoi piedi! Ah, l'amore... Sul lavoro invece potrebbe nascere qualche buon appiglio in grado di trasformare il periodo da negativo a meno negativo. Certo, dovrete faticare ma alla fine ne sarà valsa la pena.

