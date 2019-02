Annuncio

Manca poco al terzo mese dell'anno. Le previsioni astrologiche che riguardano tutti i nati sotto il segno del Cancro vedono qualche problema in amore, tuttavia superabili. Per i nati del Cancro, febbraio è stato un mese piuttosto particolare e altalenante sia a livello lavorativo che sentimentale. Per quanto riguarda l'amore, le stelle sono state ostili ed è stato difficile portare avanti le proprie relazioni, evitando polemiche e discussioni. Con Saturno opposto non è stato nemmeno semplice superare i problemi con il partner. In campo lavorativo, non sono mancate situazioni complesse da affrontare, soprattutto per chi collabora con un team. Qualche fastidio è stato presente anche a livello salutare, soprattutto nella parte centrale del periodo.

Il mese di marzo sarà meno problematico del precedente per quanto riguarda la sfera dei sentimenti; sentirete comunque l'esigenza di maggiore serenità con il vostro partner. A livello lavorativo, con Marte della vostra parte, potrete superare degli ostacoli che da tempo vi creano problemi. Migliorano invece la salute e la forma fisica, nonostante la stanchezza che avvertirete soprattutto nella prima settimana del mese. Se calibrerete bene le forze, riuscirete a sentirvi meglio soprattutto nell'ultima parte del periodo, carichi e con tanta voglia di fare. Le stelle miglioreranno di netto del mese di aprile, quando cercherete di ritrovare maggiore tranquillità.

Oroscopo marzo: lavoro e amore per il Cancro

Come anticipato, a livello sentimentale la situazione migliorerà nei prossimi giorni, anche se continueranno ad esserci dei momenti di insoddisfazione personale.

Le coppie che stanno insieme da tempo e credono nel proprio amore, riusciranno comunque superare i problemi, nonostante la situazione difficile del momento. Non è però il periodo giusto per iniziare delle nuove relazioni, in quanto sentite l'esigenza di restare con voi stessi e comprendere meglio i vostri sentimenti. Se si presenteranno delle discussioni da affrontare, il momento più opportuno per farlo sarà quello della terza settimana del mese.

In campo lavorativo migliorano invece le prospettive, nonostante l'agitazione e lo stress accumulato. Potrebbero esserci dei cambiamenti, da valutare soprattutto nella parte conclusiva del periodo. Vi sentirete comunque più energici del mese precedente e riuscirete anche a superare alcuni intoppi.