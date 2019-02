Annuncio

Le stelle in alcuni casi possono essere utili per capire come andranno le cose sul piano sentimentale, su quello lavorativo e riguardo alla salute. Di seguito vediamo dunque l'Oroscopo segno per segno di oggi mercoledì 6 febbraio.

L'oroscopo del 6 febbraio da Ariete a Vergine

Ariete: i fastidi alla testa sono il punto debole del segno, che quando si sente sotto pressione o in ansia accusa dolori in questo punto del corpo. Oggi potrebbe essere una di quelle giornate "no", ma tranquilli, da domani le cose si rimetteranno a posto.

Valutate con attenzione cosa richiede la vostra concentrazione e cosa non la merita.

Toro: dall'estate 2018 state soffrendo le avversità delle stelle, che vi hanno reso la vita davvero complicata.

Ma oggi e domani saranno giornate positive e piano piano vi rimetterete in piedi concludendo questioni in sospeso che vi si presenteranno, sopratutto in amore. Sarà meglio parlare chiaramente se avete qualche pensiero nascosto.

Gemelli: questo è un mese di recupero, relativamente ai rapporti, all'umore e alle energie. Gennaio è stato pesante e malinconico, ma fortunatamente è finito e l'ingresso di Venere nel segno sicuramente vi aiuterà a dare una ventata di fresca e positiva energia alla vostra quotidianità. Anche questa giornata va vista in questa ottica.

Cancro: momento di profonda riflessione esistenziale per questo segno, che cerca di capire quali sono le persone che veramente contano nella sua vita e come vuole spendere il suo tempo. Questa riflessione andrà avanti per tutto il mese e sarà meglio evitare persone lunatiche o poco chiare che possano alterare o falsare la vostra riflessione.

Leone: ultimamente avete voglia di innamorarvi e di vivere con passione, oggi in particolar modo: perciò non temete, oggi è una giornata in love. Buona questa prima settimana di Febbraio che porterà per molti diverse novità. Anche se per qualcuno inizia a farsi sentire un po' di stanchezza.

Vergine: febbraio sarà un mese fortunato anche grazie al subentro di Venere nel segno e riceveranno l'aiuto di Saturno. Intanto però potrebbe esserci un lieve calo fisico che che durerà fortunatamente poco. Ci sono anche alcune questioni lavorative complicate da gestire.

Le previsioni di mercoledì 6 febbraio per gli ultimi sei segni dell'oroscopo

Bilancia: avete Saturno contro e questo spiega chiaramente il motivo per cui ultimamente siete nervosi: molti di voi avranno anche discusso in malo modo in questo periodo. Pazientate ancora un po', già da questa settimana le cose potrebbero cambiare e migliorare già dai prossimi giorni. Chi deve presentare un progetto o ha una scadenza utilizzi questa prima decade di febbraio.

Scorpione: oggi è la giornata perfetta per tutti coloro che vengono colpiti da una ventata di cambiamento, il consiglio è di accogliere tutte le nuove idee e suggerimenti e di non isolarvi. Situazioni che avevate bocciato potrebbero mostrarvi il loro aspetto migliore. Bene anche in amore, oggi sarà una giornata molto frizzante sentimentalmente parlando.

Sagittario: il segno ha un'indole molto volubile, nel senso che gli piace spesso cambiare ma, se qualcosa attira la sua attenzione e soprattutto il suo cuore ci si immergerà anima e corpo. Potrebbe arrivare una nuova offerta di lavoro o un nuovo incontro d'amore che potrebbe folgorarvi, ma attenzione ai colpi di fulmine, potrebbero rivelarsi dei fuochi di paglia. Valutate bene i pro e contro di tutte le situazioni che vi si presenteranno in questo mese.

Capricorno: dovete recuperare le energie perse e fare ordine mentale. Febbraio si prospetta come un mese di cambiamento e apertura al passaggio di Venere nel vostro segno, che sicuramente aiuterà a rendere la vostra vita più brillante e fortunata. Intanto utilizzare quest'energia positiva per guarire vecchie ferite e aprire la vostra mente a nuove opportunità e orizzonti.

Acquario: le vostre stelle favoriscono i rapporti di amicizia e amore. Nonostante ciò, chi vive una relazione fatta da molti ostacoli si sta chiedendo se sia giusto cavalcare l'onda della passione o scegliere una situazione più confortevole ma meno passionale. Venere e Marte vi aiuteranno sicuramente: sono favoriti viaggi e nuovi esperimenti di vita.

Pesci: questo inizio di 2019 si è rivelato molto pesante, ma Venere nel segno aiuterà a superare queste situazioni di astio e a dimenticare le discussioni inutili, aiutandovi a voltare pagine e a sperare in un futuro migliore. Oggi è una giornata importante e fortunata.