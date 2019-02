Annuncio

L'affacciarsi della primavera porterà con sé nuove prospettive di vita, e ogni segno vivrà questo nuovo inizio con le proprie caratteristiche peculiari. Ad ogni modo, ci sono dei miglioramenti che daranno slancio alla vitalità. Di seguito, le previsioni del mese di marzo 2019 per i segni di aria, acqua, terra e fuoco.

Segni di aria e segni di acqua

I segni di aria come il Gemelli, la Bilancia e l'Acquario avranno di che decidere cosa fare di questo mese di marzo alle porte, ma lo faranno con poca costanza e molto indecisi su chi lasciare per la strada della loro vita ed chi invece prendere con sé per le loro avventure. Purtroppo questi segni vogliono spesso le persone sfuggenti e respingono quelle che invece sono contente della loro compagnia, ma da questo mese si cambia: dovranno superare questa ostinazione e ridimensionare le loro aspettative.

Sarà meno deleterio per loro.

I segni di acqua come il Cancro, lo Scorpione ed il Pesci invece vivranno il mese di marzo con una brillantezza nuova, sia sul piano sentimentale che sul piano lavorativo. Ma non è tutto: avranno una positività interiore che vorranno assolutamente condividere con chi sta loro accanto. Solitamente non potrebbero fare a meno di essere soli, ma se qualcosa nelle loro amicizie va storto sicuramente saranno pronti a voltare pagina in men che non si dica. Infatti, sono quei segni che riescono a cadere quasi sempre in piedi.

Segni di terra e segni di fuoco

I segni di terra come il Toro, la Vergine e il Capricorno saranno propensi a ponderare bene le scelte che verranno messe loro davanti.

La riflessione per loro viene prima di ogni cosa, e ci vorrà un po' prima di decidere sulle questioni che li premono di più. Questo ovviamente potrebbe provocare dei pensieri alquanto contraddittori, che spesso contrasteranno con la fermezza che tanto il caratterizza. Ma questo è soltanto un periodo: saranno più carichi che mai ed affronteranno le sfide con energia e voglia di fare, senza lasciarsi andare alla demoralizzazione.

Per i segni di fuoco come l'Ariete, il Leone ed il Sagittario c'è un consiglio: evitate di impuntarvi su alcune questioni o decisioni che per voi sono improrogabili. Siate più positivi, scendete a più compromessi, o potreste avere delle ripercussioni sul vostro umore.

Dedicatevi invece all'impulsività amorosa cedendo alle lusinghe del partner o più semplicemente alla voglia di stare insieme.