Termina ufficialmente la seconda settimana del mese di febbraio 2019, quali novità hanno in serbo stelle e pianeti per tutti e dodici i segni zodiacali? Scopriamolo leggendo l'Oroscopo del 17 febbraio 2019.

Ariete: in amore giornata particolare, la Luna dissonante chiede di vivere queste ore senza troppe restrizioni. Nel lavoro non tutte le persone che vi circondano sono dalla vostra parte, probabile che stiate vivendo in un ambiente sbagliato. Recupero per il fisico.

Toro: per i sentimenti la Luna è favorevole, questa giornata potrà portare qualcosa in più. Nel lavoro i nuovi investimenti sono premiati. Alcuni potrebbero accettare un accordo o cambiare la propria attività. Forza per il fisico.

Gemelli: a livello amoroso siate cauti dei rapporti con gli altri, domani e martedì giornate migliori. Nel lavoro dovete risolvere un problema ma non sarà facile gestire tutto con attenzione.

Cancro: in amore siete poco disponibili alle discussioni, da qualche tempo non sapete quello che desiderate e ci sono dei dubbi su una storia. A livello lavorativo piccoli cambiamenti che potranno essere gestiti con attenzione, c'è soltanto da evitare di fare il passo più lungo della gamba. Fisico non al top.

Leone: a livello sentimentale sfruttate questa giornata per dire tutto quello che pensate della persona amata. Se siete single ed una persona vi interessa, fatevi avanti. Nel lavoro qualcuno è rimasto fermo dall'anno scorso oppure avete iniziato un nuovo progetto che ancora non decolla, ma con il passare delle giornate si andrà verso un miglioramento.

Forza per il fisico.

Vergine: per i sentimenti giornata interessante, da domani potrete anche cercare di recuperare quello che non è andato nel corso delle scorse giornate. A livello lavorativo dovete fare una scelta e questo porta agitazione. Le nuove collaborazioni vanno analizzate perché potrebbero portare qualcosa in più. Fisico migliore rispetto agli ultimi giorni.

La giornata per i segni

Bilancia: per i sentimenti oggi potreste avere qualche dubbio, meglio evitare i confronti diretti, sarete agitati. Nel lavoro evitate di stancarvi troppo in questa giornata che potrà provocare qualche ritardo, non prendetevela per tutto. Fisico che chiede maggiore riposo.

Scorpione: le stelle di oggi aiutano l'amore, siete più forti, avete voglia di organizzare qualcosa di nuovo, magari vivere anche nuove storie.

Fate valere le vostre idee. Nel lavoro in questo momento siete in grado di fare scelte che cambiano la vita o che pongono nuove prospettive. Energia per il fisico.

Sagittario: in amore giornata di forza, se una persona veramente vi interessa fatevi avanti perché altrimenti conviene cambiare la rotta, fare qualcosa di diverso. Nel lavoro alcuni nati sotto questo segno desidero cambiare gruppo e ruolo, ma tutti i cambiamenti dovrebbero essere gestiti con prudenza. Per il fisico momenti pesanti.

Capricorno: a livello amoroso giornata sottotono, fate solo quello che è strettamente necessario. Se qualcuno cerca di provocarvi lasciatevi scivolare le cose addosso. A livello lavorativo dovrete fare qualche nuovo investimento, per quanto riguarda la vostra carriera siete in miglioramento. Fisico che vive momenti esaltanti.

Acquario: in amore giornata che vi invita ad abbandonare le provocazioni, in particolare in serata. Nel lavoro dovete mettere a punto nuovi progetti che saranno vincenti, ma evitate di prendervi troppa responsabilità.

Agitazione per il fisico.

Pesci: per i sentimenti domenica intrigante, la Luna in aspetto positivo aiuta nei rapporti con gli altri. A livello lavorativo pensate ai cambiamenti in modo positivo, qualcosa si chiuderà in modo vincente. Recupero per il fisico.