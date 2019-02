Annuncio

Il mese di febbraio ha appena avuto inizio, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle durante queste giornate. Ecco di seguito l'Oroscopo per tutti i segni, da Ariete a Pesci, su amore, lavoro e salute per questo secondo mese del 2019, con i segni top e flop.

Segni top a febbraio

Toro: febbraio sarà un mese molto positivo per il segno, vi sentirete energici e la voglia di fare non mancherà. Con Marte in aspetto favorevole sarà un buon momento per quanto riguarda la sfera professionale e potrebbero giungere delle novità.

Le stelle proteggono i sentimenti, i single potrebbero incontrare l’anima gemella e le coppie fare nuovi progetti per il futuro.

Gemelli: la situazione migliora rispetto al mese precedente, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, dove le incomprensioni potranno essere risolte.

Tuttavia alcuni problemi di carattere economico potrebbero minacciare la serenità della coppia, cercate di evitare le polemiche. Sarà un mese di soluzioni per quanto riguarda l'ambito lavorativo, potrebbero nascere nuovi progetti. Inizierete il mese con una grande energia, al contrario nelle ultime due settimane potreste risentire di un calo fisico.

Leone: sarà un mese positivo per il segno che ritrova serenità ed energia. E' un buon momento per le relazioni e i single potrebbero fare degli incontri interessanti. Sul lavoro la creatività e l'impegno verranno premiati, qualcuno potrebbe ricevere una proposta interessante. Febbraio 2019 sarà il mese ideale per dedicarsi alla cura del corpo, le cure e i trattamenti iniziati in questo periodo porteranno ottimi risultati.

Vergine: il secondo mese dell’anno si rivelerà più vantaggioso del precedente per il segno, le incomprensioni nate all’interno del rapporti di coppia potranno essere chiarite e potete vivere la vostra relazione con maggior serenità.

Il lavoro assorbirà molte delle vostre energie, tuttavia riuscirete a destreggiarvi al meglio tra gli impegni lavorativi e la vita familiare. Gli astri comunque consigliano di curare la forma fisica e l’alimentazione.

Scorpione: con Venere in posizione favorevole febbraio si rivelerà positivo per il segno, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Vi sentirete romantici e passionali ed il partner apprezzerà le attenzioni ricevute, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti. La situazione migliora anche per quanto riguarda l’abito lavorativo, sarà un mese di soluzioni, chi è la ricerca di un impiego potrebbe ricevere un' interessante proposta. La salute potrebbe creare qualche momento di disagio, soprattutto durante la terza settimana del mese, ma il recupero sarà abbastanza veloce.

Sagittario: un quadro astrale favorevole proteggerà il segno durante il nuovo mese, le stelle sono dalla vostra parte, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Chi vuole ricominciare dopo un amore finito o una separazione potrebbe fare conoscenze interessanti.

Le stelle non sono in opposizione per quanto riguarda l’ambito lavorativo, anche se potreste incontrare alcune difficoltà. Bel recupero per quanto riguarda la salute.

Acquario: il mese inizierà con una buona ripresa fisica per il segno, vi sentirei energici e nel pieno delle forze. La positività raggiungerà anche l’ambito sentimentale, le possibili incomprensioni dei mesi precedenti potranno essere risolte, i rapporti in crisi potranno ritrovare l’equilibrio mentre single potranno fare incontri interessanti. Gli astri vi daranno una marcia in più e anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo potrebbero arrivare delle novità.

Segni flop del mese

Ariete: durante il nuovo mese potrebbero nascere delle complicazioni per quanto riguarda i sentimenti, chi vive un rapporto instabile potrebbe decidere di concludere la propria relazione. Per quanto riguarda la salute potrebbe essere un mese sottotono, qualcuno potrebbe risentire di disturbi fisici. Il consiglio è di evitare sforzi eccessivi e curare l’alimentazione. Decisamente allettante si prospetta la sfera lavorativa, grazie a Marte, Giove ed Urano in aspetto favorevole potrebbero presentarsi importanti opportunità.

Cancro: febbraio si rivelerà un mese sottotono per il segno. In amore potrebbero nascere delle incomprensioni, per qualcuno i contrasti proseguono da tempo ed è ora di decidere come risolvere le problematiche. Anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo potrebbero esserci dei contenziosi da risolvere, soprattutto se lavorate in un’azienda a conduzione familiare e dunque a contatto con persone care.

Bilancia: febbraio sarà un mese grigio per quanto riguarda i sentimenti, alcuni di voi stanno vivendo una situazione di forte dubbio ed incertezza. Parlare d’amore non sarà facile, potreste preferire momenti di solitudine, per riflettere sui prossimi passi da compiere. Sarà un mese faticoso e qualcuno potrebbe risentire di dolori psicofisici. Decisamente più positiva si presenta la situazione lavorativa, con Sole e Mercurio in aspetto positivo le soddisfazioni di certo non mancheranno.

Capricorno: il transito di Saturno potrebbe creare dei disagi ai nati sotto questo segno durante le prime settimane del mese di febbraio, almeno per quanto riguarda la salute e l’ambito lavorativo. Tuttavia le problematiche potranno essere risolte durante le ultime settimane del periodo. Sarà invece un buon momento per quanto riguarda i sentimenti, vi sentirete romantici e passionali, questo gioverà ai rapporti di coppia e favorirà i nuovi incontri.

Pesci: il mese di febbraio si rivelerà sottotono per quanto riguarda i sentimenti, delle incomprensioni potrebbero nascere all’interno del rapporto di coppia, mentre per i single non sarà semplice fare nuovi incontri. Ci sarà un lieve recupero per quanto riguarda la forma fisica, anche se gli astri consigliano di non sottoporre il fisico a sforzi eccessivi. Il transito di Mercurio si rivelerà positivo per quanto riguarda l’ambito lavorativo, dove potrete ricevere delle belle soddisfazioni.