Tutti voi nati sotto il segno del Sagittario, a febbraio, eravate entrati in un momento in cui volevate riempire più possibile il vostro tempo, riuscendoci alla perfezione ma trascurando inesorabilmente delle faccende di rilevante importanza, soprattutto l'amore. Nel mese di marzo, però, non sarete disposti a dedicarvi a questo, nonostante arriveranno altri chiarimenti da parte del partner. Probabilmente ci sono cose che nella vita di coppia vi hanno stancato, vorreste solamente vivere delle avventure. Ma dipenderà esclusivamente da voi.

Amore e affetti

All'interno della coppia potreste essere alquanto freddi, proprio a causa della vostra scarsa propensione a dedicarvi a tutto ciò che la vita di coppia comporta.

Probabilmente, potreste essere vicini ad un tradimento da parte vostra, o, comunque, ad un allontanamento che potrebbe, comunque, comportare una rottura insanabile. Voi che siete single, invece, potreste incontrare nuovamente un amico di vecchia data con cui potreste rispolverare esperienze da condividere. Un amico Toro sarà davvero disposto a dialogare a lungo con voi e, perché no, potreste riallacciare i rapporti in modo permanente.

Lavoro e studio

Sul posto di lavoro potrebbero nascere delle serie divergenze con i colleghi e con il vostro capo in merito ad alcune decisioni che solo voi potete prendere: farlo potrebbe rappresentare una piccola vittoria, tutta a vostro vantaggio. L'unico modo per ristabilire un certo equilibrio fra le parti è quello di ascoltare di più le opinioni altrui per poi seguire l'istinto.

Tutti coloro che sono in cerca di un lavoro, potrebbero avere un marzo molto difficile, fatto di curriculum inviati a raffica ma poche risposte e, per giunta, non sempre soddisfacenti. Gli studenti avranno un gran daffare con qualche materia che detestano e che li perseguiterà anche in momenti poco opportuni. Francamente la riuscita mediocre non dipenderà da voi, ma più che altro da una distrazione indipendente dalla vostra volontà. Provate, comunque, a rimboccarvi le maniche e a chiarirvi i concetti.

Salute

Questa situazione di stallo e di insoddisfazione potrebbe portare ad affrontare malumori difficili da cancellare, perciò dovrete pensare a tirarvi su di morale con i vostri hobby preferiti.

Se non basterà, sarà opportuno uscire di più e godersi le prime giornate di primavera, magari con qualche amico o, comunque, con una vecchia combriccola: pensate anche a divertirvi in compagnia, di tanto in tanto.