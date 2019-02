Annuncio

Il 19 febbraio 2019 Plutone, Saturno e Venere saranno in Capricorno, Giove in Sagittario e il Sole in Acquario Nettuno e Mercurio, invece, saranno nel segno dei Pesci, mentre Marte in Toro e Urano in Ariete. Infine, Luna in Leone ed il Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa.

Agitazione per l'Ariete

Ariete: influssi planetari poco concilianti che vi renderanno agitati nelle faccende lavorative. D'altro canto saranno più tranquilli nelle questioni sentimentali, con grande soddisfazione del partner.

Toro: posizioni astrali sfavorevoli confonderanno le idee. Saranno ugualmente determinati a perseguire i loro obiettivi, ma ne trarranno ben pochi risultati.

Gemelli: spensieratezza per voi.

Passerete un martedì 'leggero', godendo dei piccoli piaceri quotidiani e mettendo in secondo piano i problemi del momento. Maggiori gratificazioni sul fronte amoroso.

Cancro: astri ostili vorranno che coloro che sono nati sotto questo segno si concentrino sui dubbi amorosi, sul comportamento dei figli o su quello di un componente della famiglia d'origine. Sarà bene non focalizzarsi sui fattori poco positivi e concentrarsi sul lavoro.

Leone galante

Leone: Sole e Luna contrapposti, ma amichevoli, renderanno il martedì 19 di questo segno un viaggio verso l'universo amoroso, sia che godano delle piacevolezze di una relazione di coppia, sia che vadano alla ricerca dell'anima gemella. Serata incantevole.

Vergine: sconclusionati. Tanta voglia di 'mettersi in gioco' al lavoro, ma poco riscontro di novità come ritorno tenderanno ad abbassare l'umore dei nati sotto questo segno già dalle prime ore mattutine.

Bilancia: il cielo si fa più sereno. Influssi positivi per i nati sotto questo segno segno che godranno della voglia di socialità, concretizzandola nel pomeriggio con un uscita con gli amici più cari.

Scorpione: poco avvezzi alla conversazione. L'apatia potrebbe regnare sovrana martedì 19, in quanto ingigantirete dei piccoli attriti con la famiglia d'origine.

Sagittario instancabile

Sagittario: energie inesauribili, o quasi, per i nati sotto questo segno che vogliano dare un bella accelerata ai loro progetti in essere. Favoriti i lavoratori autonomi che riscontreranno un aumento delle finanze.

Capricorno: capricciosi. Gli astri non premieranno le vostre iniziative: così vi sfogherete con l'amato, diventando capricciosi ed incontentabili.

Acquario: poca voglia di socialità. I nati sotto questo segno preferiranno, magari assieme al partner, le mura domestiche, dove trascorreranno la giornata di martedì 19. Possibili acquisti high-tech.

Pesci: il pomeriggio di martedì 19 potrebbe rivelarsi fruttuoso in termini di fortuna. Di mattina domineranno pigrizia e pensieri poco confortanti.